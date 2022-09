Pour certains Irlandais, l’héritage de la reine Elizabeth II est compliqué

La mort de la reine Elizabeth II a attiré les condoléances du monde entier. Parmi ceux qui ont rendu hommage figuraient des politiciens irlandais, qui ont loué les efforts de la reine pour réparer les liens tendus entre l’Irlande et la Grande-Bretagne. Mais pour de nombreux Irlandais, l’occasion de la mort de la reine – et son héritage – a fait surgir des émotions beaucoup plus mitigées. Certaines des réactions – y compris un groupe de fans de football chantant “Lizzy’s in a box!” à Dublin vendredi – ont été dénoncés comme insensibles. Mais d’autres ont parlé d’une longue et douloureuse histoire de conflits violents et de régime colonial.

La reine Elizabeth II, qui a régné sur le Royaume-Uni pendant 70 ans, décède à 96 ans

L’Irlande a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1922, mettant fin à huit siècles d’intervention politique et militaire anglaise sur la majeure partie de l’île. L’Irlande du Nord, cependant, a choisi de rester au Royaume-Uni – et les tensions non résolues entre les nationalistes qui voulaient faire partie de la république et les unionistes fidèles à la Couronne ont conduit à des décennies de violence connues sous le nom de Troubles entre la fin des années 1960 et la fin des années 1990.

Anne Marie Quilligan, assistante sociale de la région irlandaise de Limerick, a dit jeudi que les réactions mitigées des Irlandais et d’autres peuples dont les nations ont souffert sous l’Empire britannique étaient un “traumatisme collectif”.

“Un traumatisme non résolu peut devenir générationnel”, a-t-elle écrit sur Twitter. “La colonisation est un traumatisme.”

Hannah Wanebo, une avocate irlandaise américaine basée à Dallas, a écrit sur Twitter que sa grand-mère irlandaise détestait tellement l’Angleterre qu’elle ne rentrerait chez elle que sur des vols qui n’atterriraient pas sur le sol anglais.

“Je suis choqué par le nombre de personnes qui pensent que la famine de la pomme de terre était due à une mauvaise récolte et ne connaissent pas la nourriture anglaise EXPORTÉE d’Irlande vers l’Angleterre pendant cette période – assez de nourriture pour nourrir tous les Irlandais qui sont morts”, Wanebo a écritfaisant référence à la famine du XIXe siècle en Irlande qui a entraîné la mort d’un million d’Irlandais et l’émigration de 2 à 3 millions d’autres fuyant la famine.

Elizabeth n’était pas reine pendant la famine irlandaise. Mais elle a régné pendant les troubles en Irlande du Nord – et lorsque les deux parties ont fait la paix avec l’accord du Vendredi Saint en 1998.

En 2011, elle est entrée dans l’histoire en tant que première monarque à se rendre en Irlande depuis son indépendance. Elizabeth a parcouru le pays et a abordé de front le passé difficile et commun des deux nations.

“A tous ceux qui ont souffert des conséquences de notre passé troublé, j’adresse mes pensées sincères et ma profonde sympathie”, a-t-elle déclaré dans un discours prononcé au château de Dublin. “Avec le recul historique, nous pouvons tous voir des choses que nous aurions aimé faire différemment ou pas du tout.”

En 2012, la reine a serré la main de Martin McGuinness, ancien commandant de l’Armée républicaine irlandaise devenu vice-Premier ministre d’Irlande du Nord. L’IRA, un groupe paramilitaire qui a utilisé des tactiques violentes dans sa poursuite de la réunification irlandaise, avait tué le cousin de la reine en 1979.

Michelle O’Neill, chef du parti nationaliste Sinn Fein qui était auparavant associé à l’IRA, a partagé ses sympathies avec la famille royale jeudi.

“Tout au long du processus de paix, elle a montré l’exemple en établissant des relations avec ceux d’entre nous qui sont irlandais et qui partagent une allégeance et des aspirations politiques différentes d’elle-même et de son gouvernement”, a déclaré O’Neill dans un communiqué.

Dans une déclaration après sa mort, le Taoiseach Micheál Martin, chef du gouvernement de la République d’Irlande, a déclaré que la visite d’État “marquait une étape cruciale dans la normalisation des relations avec notre voisin le plus proche”. Mary Lou McDonald, présidente du Sinn Fein, a qualifié la reine de “puissante avocate et alliée de ceux qui croient en la paix et la réconciliation”.

Découvrez comment le monde pleure la reine Elizabeth II, en photos et vidéos

Les autres partagé extraits d’une chronique de l’an dernier de Patrick Freyne dans l’Irish Times, sur la lutte entre le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, et le reste de la famille royale. Freyne a soutenu que la monarchie était une institution archaïque sans avenir.

“Avoir une monarchie à côté, c’est un peu comme avoir un voisin qui aime vraiment les clowns et qui a enduit sa maison de peintures murales de clowns, affiche des poupées de clowns dans chaque fenêtre et a un désir insatiable d’entendre et de discuter des actualités liées aux clowns”, Freyne a écrit en mars 2021. “Plus précisément, pour les Irlandais, c’est comme avoir un voisin qui aime vraiment les clowns et, aussi, votre grand-père a été assassiné par un clown.”

La correspondante de l’Irish Times, Naomi O’Leary, a souligné que certaines vidéos et affirmations circulant sur les réseaux sociaux après la mort de la reine étaient de la désinformation. L’Associated Press a démystifié une affirmation selon laquelle une vidéo montrant un groupe de danse irlandais exécutant une routine sur la chanson de la reine “Another One Bites the Dust” devant le palais de Buckingham s’est produite jeudi après la mort de la reine. En fait, le groupe avait posté la vidéo sur les réseaux sociaux des mois auparavant, en janvier.

À quelques exceptions près, a déclaré O’Leary, le public irlandais sympathise largement avec le peuple britannique face à la perte de sa reine.

“La réponse réelle en Irlande est oui, une certaine indifférence parce que ce n’est pas important pour tout le monde”, a-t-elle déclaré. tweeté de la mort de la reine. “Mais les expressions publiques sont extrêmement empathiques envers nos voisins, nos amis et, dans de nombreux cas, les membres de la famille.”