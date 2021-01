« Nous sommes aussi prêts que possible pour le Brexit et nous regardons toujours l’échec en face », a-t-il déclaré, ajoutant que la contrainte de naviguer dans les nouveaux accords commerciaux l’avait poussé près du point de rupture. «Je suis épuisé, la pression est si intense – c’est comme si j’étais sur le fil du rasoir», a ajouté M. Knight.

LONDRES – Chargés de tonnes de crabe, de homard et de crevettes vivants, les camions se dirigeant vers le sud de la ville écossaise d’Oban devaient atteindre leur destination en Espagne dans les 72 heures pour être sûr que la cargaison survivrait au voyage.

Depuis que la Grande-Bretagne a achevé la dernière étape du Brexit le 1er janvier et a quitté le marché unique et l’union douanière de l’Union européenne, le monde a changé pour les exportateurs britanniques vers le continent et pas dans le bon sens.

Malgré un accord commercial, conclu par la Grande-Bretagne et l’Union européenne la veille de Noël, les promesses faites autrefois par les militants du Brexit quitter le bloc libérerait les entreprises d’une bureaucratie inutile maintenant sonne comme une blague macabre. Les envois qui se déplaçaient auparavant avec un minimum de tracas nécessitent désormais une paperasse volumineuse, notamment des déclarations en douane et, pour les produits alimentaires, des certificats sanitaires.

Divers problèmes ont frappé les entreprises britanniques, dont certaines ont suspendu leurs ventes vers l’Europe continentale et même vers l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni mais a désormais un statut douanier spécial en raison de sa frontière terrestre avec l’Irlande, membre de l’Union européenne. Etat.

Mais les complications constituent une menace particulière pour les exportateurs de fruits de mer écossais, dont beaucoup dépendent du marché européen car, disent-ils, il n’y a pas de demande similaire chez eux.