Pour certains défenseurs, la décision sur les armes à feu pourrait réparer un tort racial

NEW YORK (AP) – Lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé les restrictions strictes de New York sur qui peut porter une arme de poing, la condamnation a éclaté de la part des dirigeants et des militants libéraux.

Mais certains défenseurs publics, souvent des alliés de militants progressistes, ont salué la décision du tribunal, affirmant que les règles d’autorisation des armes à feu comme celles de New York sont depuis longtemps une licence pour la discrimination raciale.

En faisant du port d’une arme de poing un crime pour la plupart des gens, New York et quelques autres États ont fini par mettre des gens – majoritairement des personnes de couleur – derrière les barreaux pour une conduite qui serait légale ailleurs, se plaignent les avocats de la défense.

“La réglementation sur les licences d’armes à feu de New York a été appliquée de manière arbitraire et discriminatoire, prenant au piège de manière disproportionnée les personnes que nous représentons, dont la majorité sont issues de communautés de couleur”, a déclaré la Legal Aid Society, qui représente des accusés qui ne peuvent pas se payer leurs propres avocats.

La décision du tribunal jeudi concernait une loi centenaire qui stipulait que les New-Yorkais cherchant à obtenir des licences d’armes à feu devaient montrer une menace inhabituelle pour leur sécurité s’ils voulaient porter une arme de poing en public.

Vouloir simplement une arme à feu pour sa défense personnelle ne suffisait pas. Et les services de police ou les magistrats judiciaires ont eu un large pouvoir discrétionnaire pour décider qui a besoin et mérite de porter une arme.

Les raisons peuvent inclure le fait d’être un agent des forces de l’ordre à la retraite ou de travailler comme garde armé ou dans une entreprise qui transporte des objets de valeur. Quelques autres États ont des normes similaires.

La Cour suprême, dans une opinion majoritaire du juge Clarence Thomas, a déclaré que le système de New York violait le droit des Américains au deuxième amendement de « détenir et porter des armes ».

Le gouverneur de New York et le maire de New York, tous deux démocrates, ont rapidement commencé à rechercher d’autres garde-fous potentiels pour le port d’armes. La gouverneure Kathy Hochul prévoit de se réunir avec les législateurs de l’État à la fin du mois pour faire pression pour une nouvelle législation sur la sécurité des armes à feu.

Les idées incluent leur interdiction dans certaines zones, telles que les métros, ou l’exigence d’une formation aux armes pour obtenir un permis. Les responsables soutiennent qu’il est périlleux de faciliter le port d’une arme à feu. Ils envisagent que davantage d’arguments se transforment en affrontements meurtriers à un moment où la nation est déjà en proie à la violence armée.

Certains leaders des droits civiques sont d’accord. Le révérend Al Sharpton a qualifié la décision de la Cour suprême de «dévastatrice», et la National Urban League et le NAACP Legal Defence Fund ont déclaré que c’était particulièrement le cas pour les Noirs.

Dans un mémoire d’ami de la cour, les deux groupes ont souligné des statistiques montrant que les Noirs américains, en particulier les adolescents et les jeunes hommes noirs, meurent des coups de feu à un taux plus élevé que les Blancs ou la population en général.

“Si la Cour suprême cherchait activement un moyen de rendre la nation plus instable et dangereuse, elle n’aurait pas pu concevoir un scénario plus dommageable”, a déclaré le président de la ligue, Marc Morial, après la décision.

Mais les avocats de près d’une douzaine d’agences et d’organisations de défenseurs publics de New York ont ​​cité d’autres statistiques.

Les Noirs ont fait face à 78% des accusations de possession d’armes à feu dans l’État l’année dernière, alors qu’ils représentaient 18% de sa population – contre 7% des poursuites et 70% de la population pour les Blancs non hispaniques, ont déclaré les défenseurs dans leur propre ami – du mémoire du tribunal. Selon le dossier, plus de 90 % des personnes arrêtées à New York pour possession d’une arme à feu chargée sont noires et/ou latino-américaines, bien que les Blancs non hispaniques représentent près d’un tiers de la population de la ville.

Les défenseurs soutiennent que les chiffres sont enracinés dans une histoire d’inquiétudes racistes à propos des minorités raciales et ethniques possédant des armes à feu et sont favorisés par un “processus de licence discrétionnaire coûteux et onéreux”.

Selon les statistiques du département de police de New York, environ 3 500 civils dans la ville de 8,5 millions d’habitants ont des licences de « portage professionnel », et 2 000 autres gardes ont des permis pour porter des armes tout en travaillant. Environ 15 000 agents des forces de l’ordre à la retraite ont un type de licence qui leur est propre. Le ministère n’a pas fourni de ventilation des titulaires de permis par race.

“Alors que les Blancs de tout le pays accumulent des arsenaux d’armes à feu même comme passe-temps, les New-Yorkais noirs et latinos sont arrêtés, poursuivis et emprisonnés pour avoir simplement possédé un seul pistolet pour se défendre”, ont écrit plusieurs des auteurs du mémoire dans un article d’octobre sur Scotusblog, un site d’information juridique.

L’un des accusés était un père qui travaillait et un étudiant qui avait porté une arme à feu dans un quartier où il avait été lacéré au visage; il a fini par purger huit mois de prison et a abandonné l’université, selon les défenseurs. Un autre homme a contracté le COVID-19 et est décédé l’automne dernier alors qu’il était emprisonné sous caution de 100 000 $ dans une affaire alléguant qu’il avait une arme à feu dans sa voiture, ce qu’il a nié.

Une autre accusée, une vétéran militaire qui a servi en Irak et possédait légalement une arme à feu dans son État d’origine, le Texas, a été arrêtée pour avoir eu l’arme dans sa voiture à New York. Elle a été emprisonnée pendant des semaines avant d’être libérée sous caution et a fait l’objet d’une procédure pour négligence envers les enfants qui l’a tenue à l’écart de ses deux petits garçons pendant un an. L’affaire pénale a finalement été classée sans suite.

“J’ai tout perdu: mon travail, ma voiture, ma maison et mes enfants”, a-t-elle déclaré dans le dossier du tribunal.

À Chicago, la défenseure publique du comté de Cook, Sharone Mitchell Jr., est devenue convaincue que les lois de l’Illinois sur les armes à feu – qui sont strictes mais n’incluent pas de norme de “cause appropriée” à la new-yorkaise – font moins pour éloigner les armes des rues que pour mettre personnes en prison. Un quart de sa charge de travail n’implique aucune autre accusation que la possession d’armes à feu.

«Nous avons un problème d’armes à feu, point final. Mais les politiques défaillantes font partie du problème », a déclaré Mitchell dans un communiqué après la décision de la Cour suprême dans l’affaire de New York. “Ces lois facilitent l’application des lois raciales qui envoient des milliers de Noirs en prison parce qu’ils n’ont pas ou ne peuvent pas obtenir les licences requises, et non parce qu’ils ont été accusés d’avoir fait du mal à quelqu’un.”

La Haute Cour a indiqué que les États peuvent toujours exiger des licences et imposer certaines conditions, et New York et d’autres États dotés de lois similaires examineront sûrement de près la marge de manœuvre dont ils disposent encore.

Mais certains défenseurs publics suggèrent que les législateurs devraient adopter une vision plus large de la sécurité des armes à feu.

“La réglementation et la criminalisation ne sont pas nos seules options”, a déclaré Corey Stoughton, un avocat de la Legal Aid Society qui se concentre sur la réforme législative et réglementaire. Elle mentionne des approches telles que les programmes d’intervention en matière de violence.

“Si nous voulons réduire les armes à feu, nous devons faire en sorte que les gens se sentent en sécurité”, a déclaré Stoughton. “Et nous avons des moyens qui sont des approches positives pour investir dans nos communautés et faire en sorte que les gens se sentent plus en sécurité.”

Jennifer Peltz, l’Associated Press