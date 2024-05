Pour certaines familles de couleur, un combat douloureux pour un diagnostic de mucoviscidose

Au moment où Rena Barrow-Wells a donné naissance à son quatrième bébé en 2020, elle savait déjà s’occuper d’un enfant atteint de mucoviscidose. Elle avait également de l’expérience dans la lutte pour obtenir un diagnostic sur cette maladie qui est héréditaire et peut gravement endommager les poumons et le système digestif.

Dix-neuf ans plus tôt, son premier fils, Jarrod, présentait des symptômes classiques de la mucoviscidose chez le nouveau-né – incapacité à prendre du poids ; une toux tenace et flegmatique ; et des selles grasses et fréquentes. Mais au lieu d’identifier la cause de la maladie de son fils, les médecins des urgences de la Nouvelle-Orléans où elle a emmené Jarrod ont imputé sa mauvaise croissance à sa mère, qui est noire et adolescente à l’époque. Mme Barrow-Wells a déclaré que les médecins l’avaient accusée d’avoir affamé son fils, les avaient placés tous les deux dans une pièce sous vidéosurveillance et l’avaient dénoncée aux services de protection de l’enfance.

Les médecins ont libéré Jarrod deux semaines plus tard sans diagnostic. Il faudrait quatre ans – et des dizaines de visites supplémentaires chez les médecins et aux urgences – pour que Jarrod reçoive un diagnostic de fibrose kystique. À ce moment-là, dit-elle, la maladie avait interféré avec la capacité de son corps à absorber les nutriments pendant si longtemps qu’il souffrait de malnutrition profonde. Les enfants diagnostiqués après l’âge de 2 mois courent également un plus grand risque de problèmes pulmonaires graves et de décès.

Les personnes issues de communautés minoritaires luttent depuis des décennies pour recevoir des soins vitaux contre la mucoviscidose, en grande partie parce que de nombreux médecins apprenaient traditionnellement que la maladie touche presque exclusivement les blancs, a déclaré le Dr Jennifer Taylor-Cousar, professeur de médecine et de pédiatrie au campus médical Anschutz de l’Université du Colorado. Plusieurs facteurs ont alimenté cette idée fausse, a-t-elle déclaré, notamment le nombre limité de tests et de recherches scientifiques axés sur les patients blancs et qui n’ont pas réussi à identifier l’ensemble des populations affectées, ainsi que les préjugés à l’encontre des patients de couleur, dont certains ont été blâmés pour leurs symptômes. comme cela s’est produit avec Mme Barrow-Wells et Jarrod.