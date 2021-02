POCO a récemment lancé son smartphone Poco M3 en Inde. La nouvelle offre de la marque dérivée Xiaomi s’est ouverte à une réponse positive puisqu’elle a vendu plus de 150 000 unités lors de la première vente. Pour célébrer ce succès, Poco a annoncé une vente spéciale «Hello Yellow» pour la variante de couleur jaune après avoir reçu une réponse écrasante lors de sa première vente. Poco M3 a été mis en vente pour la première fois le 9 février. La variante de couleur jaune du Poco M3 a attiré le plus d’attention, car tout le monde a loué le look frappant du smartphone en jaune.

La variante jaune du Poco M3 a connu une telle réponse que la société a accéléré la production de la variante Poco Yellow pour le smartphone récemment lancé. La vente spéciale Poco Yellow débutera le 19 février à 12h (midi) IST sur Flipkart. Lors de la vente Special Yellow, seule la variante jaune du Poco M3 sera disponible à l’achat. Le Poco M3 est au prix de 10 999 Rs pour la variante de base 6 Go de RAM + 64 Go et de 11 999 Rs pour la variante de stockage 6 Go de RAM + 128 Go.

Le Poco M3 lancera sa deuxième vente normale le 16 février, qui débutera également à 12h00 (midi) IST et se tiendra sur Flipkart.

En termes de spécifications, le Poco M3 est livré avec un écran Full HD + de 6,53 pouces (1080 x 2340 pixels) avec un rapport écran / corps de 90,34%. Il est alimenté par le SoC Octa-core Qualcomm Snapdragon 662 accompagné du GPU Adreno 610 et associé à 6 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 128 Go de stockage interne, extensible à 512 Go via un emplacement pour carte microSD. Le smartphone est livré avec MIUI basé sur Android 10 et dispose d’une batterie de 6000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W.

En termes d’optique, la configuration de la triple caméra arrière sur le Poco M3 abrite un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur secondaire de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 8 mégapixels logé à l’intérieur de l’encoche de la goutte d’eau. Notamment, les caméras arrière prennent en charge des modes tels que le mode Document, le mode nuit, la détection de scène AI, Google Lens, AI Beautify, le mode portrait, etc. Les autres fonctionnalités du Poco M3 incluent la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS / A-GPS et une prise casque 3,5 mm.

POCO M3 est livré avec un design tueur et un ensemble de spécifications de premier plan. Avec une configuration de 6 Go de RAM, une batterie de 2 jours de 6000 mAh, une configuration de triple caméra de 48 MP et un écran Full HD +, le POCO M3 élève les normes du segment par une marge considérable.