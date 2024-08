Pour ce diplômé de Flathead High, les neurosciences ont toujours été au premier plan

26 août — Annalysa Lovos enseignait au Texas lorsqu’elle a appris qu’elle pouvait étudier les neurosciences sans avoir à fréquenter au préalable une école de médecine.

C’était comme une ampoule qui s’allumait, a-t-elle dit.

Diplômée du lycée Flathead, elle s’intéressait aux neurosciences depuis des années, depuis un accident de voiture sur Lookout Pass en 1997 qui l’a laissée paraplégique. Cet intérêt a été renforcé par la maternité et sa carrière d’enseignante qui a duré dix ans.

« J’enseignais à l’école Waldorf d’Austin, au Texas, et je travaillais avec des élèves de CM1, CM2 et CM2. Je les aimais beaucoup et je me suis beaucoup intéressée à la façon dont ils apprenaient », a-t-elle déclaré. « En tant qu’enseignante et parent, l’apprentissage et la mémoire sont des choses absolument fascinantes et très amusantes à observer. »

Lovos se souvient avoir consulté des revues scientifiques dans l’espoir de maximiser sa santé et son rétablissement après l’accident. Elle était passée d’une lectrice quotidienne de livres à une incapacité à lire pendant des mois après l’accident. C’était « vraiment alarmant » pour elle, a-t-elle dit.

À l’époque, les articles parus dans les revues lui dépassaient, dit-elle.

« J’ai toujours voulu comprendre les neurosciences, mais je n’avais pas la formation pour le faire », se souvient Lovos.

En 2016, elle a repris ses études et a suivi des cours de sciences, de mathématiques et de psychologie avant d’acquérir de l’expérience dans un laboratoire de recherche en neurosciences à l’Université du Texas. Elle a ensuite commencé à s’intéresser aux programmes d’études supérieures.

« Je pensais pouvoir aller là où je vivais à l’époque, mais il s’est avéré que les études supérieures sont assez compétitives, mais j’ai obtenu une bourse à l’Université de l’Arizona », se souvient-elle.

Lovos a déménagé avec sa famille pour suivre le programme de cinq ans et a commencé à travailler avec des professeurs de renommée mondiale, tombant simultanément amoureuse de l’État du Grand Canyon. Elle a terminé son doctorat en neurosciences cognitives en juillet dernier. Sa thèse portait sur la mémoire, son développement et ses bases dans le cerveau.

« J’ai été formé pour comprendre les aspects cognitifs de la psychologie, la mémoire, la prise de décision, l’apprentissage et le jugement », a déclaré Lovos. « Ce genre de choses sont des facultés cognitives et j’étudie et enseigne donc leur développement, les événements qui peuvent se produire dans nos vies et qui peuvent les entraver ou modifier leur trajectoire, ainsi que ce qui se passe lorsque nous vieillissons ou vivons des expériences et des résultats de santé différents. »

Dans le cadre de ses travaux en neurosciences cognitives, Lovos a étudié la manière dont le système nerveux soutient les fonctions cognitives. Du côté de la psychologie cognitive, elle a utilisé des tests cognitifs.

Bien qu’elle poursuivait des études de premier cycle en arts libéraux à l’Université du Montana lorsque l’accident a temporairement mis ses ambitions académiques de côté, Lovos a déclaré qu’elle avait toujours eu une affinité pour les mathématiques et les sciences au lycée. Pourtant, il lui restait beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir se lancer dans sa réorientation professionnelle.

« J’ai dû travailler très dur en mathématiques et en sciences avant d’intégrer mon programme d’études supérieures », a-t-elle déclaré. « Même pour suivre votre premier cours de neurosciences, les enjeux sont très élevés : une année de biologie, de chimie, de physique basée sur le calcul, ainsi que de psychologie et de programmation informatique. Cela fait beaucoup de choses à apprendre. »

Parallèlement à son diplôme, Lovos a obtenu un poste d’enseignante à l’Université de l’Arizona, ce qui lui a permis de revenir à la tête d’une classe.

« J’adore enseigner, j’aime interagir avec les jeunes adultes, explorer leurs idées et les aider à en apprendre davantage sur la recherche. J’ai le sentiment que ma mission est d’aider les étudiants à apprendre à penser de manière critique », a-t-elle déclaré. « Je pense que je suis au bon endroit pour le faire. »

