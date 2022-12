Pour booster Warnock en Géorgie, Biden se dirige vers le Massachusetts

WASHINGTON (AP) – Pour aider les démocrates à remporter leur 51e siège au Sénat lors d’un second tour en Géorgie, le président Joe Biden se dirige vers… le Massachusetts?

Quelques jours avant la fermeture des bureaux de vote mardi, Biden n’a toujours pas l’intention de se rendre en Géorgie. Au lieu de cela, il visera à aider de loin la campagne de réélection du sénateur Raphael Warnock avec des apparitions vendredi dans une banque téléphonique de Boston et une collecte de fonds.

Ils marquent le point culminant de la stratégie de soutien à distance de Biden qu’il a employée tout au long de la mi-mandat et que ses assistants attribuent à son parti pour avoir dépassé les attentes dans les courses clés.

Biden devait rejoindre une banque téléphonique gérée par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité pour aider la campagne de Warnock, avant de participer à une collecte de fonds pour le Comité de campagne sénatoriale démocrate, qui a dépensé des millions pour stimuler la campagne de Warnock contre le républicain Herschel Walker.

Aides a déclaré que le voyage à Boston avait été demandé par la campagne de Warnock et que Biden était obligé, reflétant sa promesse d’aller partout où les candidats démocrates le voulaient en 2022.

“Le président est prêt à aider le sénateur Warnock de toutes les manières possibles, mais le sénateur souhaite qu’il s’implique”, a déclaré cette semaine l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Le plus souvent, cela signifiait aussi ne pas aller là où on ne voulait pas de lui.

Avant les élections de mi-mandat du 8 novembre, Biden a évité de se lancer dans des courses clés au Sénat dans des États comme la Géorgie, l’Arizona et le New Hampshire, où ses cotes d’approbation ont été inférieures à ses chiffres à l’échelle nationale.

Vétéran de cinquante ans à Washington, Biden a reconnu que les candidats à l’échelle de l’État chercheraient en particulier à définir une identité distincte pour les électeurs frustrés par la politique à Washington, ont déclaré ses collaborateurs. Pendant ce temps, il s’est avéré être une aubaine pour la candidature du sénateur élu John Fetterman en Pennsylvanie et ses apparitions avec plus d’une douzaine de candidats à la Chambre ont aidé les démocrates à maintenir les républicains à la plus étroite des majorités lors du prochain Congrès.

Alors qu’il n’était pas dans ces États en personne, ont déclaré des assistants de la Maison Blanche, Biden parlait de loin des problèmes qui étaient pertinents dans ces courses – de la réduction des coûts des soins de santé à la lutte contre les efforts visant à saper les résultats des élections.

« Peu importait où le président allait ; son message a beaucoup résonné », a déclaré Jean-Pierre, ajoutant que Biden avait parlé des réalisations législatives des démocrates. « Et ça a marché. Droit? Ça a marché.”

Warnock, tout au long de la campagne, a pris ses distances avec Biden. C’est un contraste frappant avec la campagne de second tour après les élections de 2020 lorsque Biden, en tant que président élu, est venu dans l’État avec l’équilibre du Sénat en jeu et a dit aux électeurs géorgiens qu’ils détermineraient le succès de son administration et de son programme.

Ses assistants ont expliqué que Warnock savait depuis sa victoire au deuxième tour de janvier 2021 qu’il ne gagnerait sa réélection à mi-mandat qu’en attirant les votes des Géorgiens enclins à soutenir les républicains – et c’était avant que l’inflation générationnellement élevée ne monte en flèche et que les cotes d’approbation de Biden ne chutent.

La popularité de Biden ayant chuté en Géorgie, Warnock s’est présenté comme un négociateur bipartite à Washington. Dans ses discours de campagne, il mentionne les sens. Ted Cruz du Texas et Marco Rubio de Floride et diverses mesures qu’il a coparrainées avec ces collègues républicains plus qu’il ne mentionne Biden ou le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer. Et quand il mentionne Biden, c’est pour dire aux électeurs à quel point il a fait pression sur le président pour qu’il tienne sa promesse d’alléger le fardeau des prêts étudiants.

Warnock a toujours évité de répondre s’il pense que Biden devrait se présenter à nouveau en 2024 et s’il soutiendrait le président s’il briguait un second mandat.

Alors même que le sénateur a accueilli l’ancien président Barack Obama en Géorgie pour la deuxième fois ce cycle de campagne jeudi, la campagne de Warnock cette semaine a reporté les questions sur la collecte de fonds de Biden à la branche de campagne des démocrates au Sénat.

Jusqu’à présent, l’approche de Warnock a porté ses fruits. Il était le seul démocrate de Géorgie à avoir survécu au ruissellement, alors que Walker suivait tous ses collègues républicains, attirant notamment 200 000 voix de moins que le gouverneur Brian Kemp, qui était réélu.

Warnock a toujours devancé les pourcentages de Biden en 2020 dans les comtés urbains et suburbains et dans certaines zones rurales également.

Alors que les démocrates ont déjà pris le contrôle du Sénat pendant encore deux ans, grâce au vote décisif du vice-président Kamala Harris, une véritable majorité de 51 sièges accélérerait le processus de confirmation des candidats de Bidens et fournirait un coussin au président. si des législateurs renversaient la ligne du parti.

“C’est toujours mieux avec 51, car nous sommes dans une situation où vous n’avez pas besoin d’avoir une composition égale des comités”, a déclaré Biden aux journalistes le mois dernier. « Et c’est pourquoi c’est important, surtout. Mais c’est tout simplement mieux. Plus les chiffres sont grands, mieux c’est.

Pendant son séjour à Boston, Biden accueillera également le prince et la princesse de Galles du Royaume-Uni, William et Kate, qui sont en ville pour l’attribution du prix Earthshot, un concours mondial visant à lutter contre le changement climatique.

___

Barrow a rapporté d’Atlanta.

Zeke Miller et Bill Barrow, Associated Press