Pour Blackmon de LAFC, la fête des pères est l’occasion de célébrer une ascension improbable et fulgurante

De tous les facteurs qui entrent en jeu dans une carrière réussie, le timing est une qualité critique, bien que souvent négligée. Le talent et l’éthique de travail sont acquis, mais des facteurs plus subtils peuvent également entrer en ligne de compte. Cela peut être le jour où un pointeur d’un entraîneur a pris racine. Ou un moment où un joueur a été vu par la bonne personne.

Parfois, ces facteurs arrivent ensemble, à ce moment-là, le joueur acquiert du carburant pour fusée qui le propulse vers de plus grandes hauteurs. Cela s’est donc avéré pour le défenseur de LAFC Tristan Blackmon.

Dans son cas, le lieu était le stade Edwards à Berkeley, en Californie. C’était au printemps 2016 et Blackmon, avec ses coéquipiers de l’Université du Pacifique, était sur le point de jouer contre Cal dans ce qui était en apparence une mêlée ordinaire. Pour la plupart des neutres présents, le tirage au sort était Cal et le gardien de but international junior américain Jonathan Klinsmann. Sauf que Blackmon et son équipe avaient quelque chose à prouver. Après avoir relancé leur programme de football en 2014, les Tigers sortaient d’une campagne brutale 1-15-1 et Blackmon, ayant passé la majeure partie de sa vie en tant qu’attaquant, ne sortait pas seulement d’une saison au cours de laquelle il n’a marqué que deux buts, mais essayait un nouveau poste d’arrière droit.

Ce n’était pas la vente la plus facile pour l’entraîneur de l’époque Ryan Jorden, mais Blackmon a finalement été conquis.

« Au début, j’étais un peu rebelle à l’idée », a déclaré Blackmon par téléphone. « Mais ce printemps-là, je me suis pleinement engagé à le faire. Je viens d’adhérer pleinement et je voulais vraiment aider mon équipe de toutes les manières possibles. »

Blackmon a été une révélation ce jour-là, faisant monter et descendre le flanc droit tout en continuant à s’acquitter de ses fonctions défensives.

« Ça avait l’air si bien », a déclaré Jorden, maintenant entraîneur-chef masculin à UCLA. « [Blackmon’s] les instincts naturels qui se sont manifestés étaient formidables. Sa capacité à faire le côté défensif du jeu était très bonne. Et c’était l’une des choses où vous vous asseyez là, à regarder ça continuer, et vous pensez que « ça va vraiment être fantastique pour lui et pour nous. » »

Il s’est avéré être le bon commutateur de position au bon âge et à partir de là, Blackmon a connu une progression constante. UOP a participé au tournoi de la NCAA cette année-là et après sa saison senior, il a été repêché n ° 3 au classement général par LAFC lors du SuperDraft MLS 2017. Il a été un contributeur constant pour les Black and Gold depuis, même s’il a basculé entre l’arrière droit et l’arrière central.

« Il continue de grandir en tant que joueur », a déclaré le manager du LAFC, Bob Bradley. « Nous avons vu de très bons points de départ, [and we] savait que son niveau d’expérience exigerait un certain temps. Il est très athlétique. Et maintenant, l’idée qu’il profite de l’expérience et continue d’être plus confiant, d’avoir un rôle plus important, ce sont les choses sur lesquelles nous travaillons. Il est toujours capable de jouer en tant qu’arrière droit dans une ligne arrière à quatre, de jouer en tant que défenseur central dans un quatre ou de jouer n’importe où dans le dos, si vous jouez à trois. Il est donc polyvalent dans ces domaines, et nous pensons qu’il y a encore plus là-bas. »

Les trois Mousquetaires

Après une pause de trois semaines, LAFC a repris son programme de championnat samedi avec un match nul 1-1 contre le Houston Dynamo. Le timing a permis à certains joueurs et staff de renouer avec la famille pour célébrer la fête des pères.

C’est un jour férié qui n’est généralement pas en haut des listes de la plupart des gens. Il y a des célébrations de plus en plus grandes. Mais pour Blackmon et son père, Peter, cette journée revêt une importance particulière. Les parents de Tristan se sont séparés quand il avait 7 ans et pendant quatre ans, Peter a élevé seul Tristan et son frère Preston. Peter s’est ensuite remarié et a eu deux autres enfants avec sa femme, Kandice. Et tandis que la mère de Tristan, Makaela, fait toujours partie de sa vie, le lien entre Peter et Tristan est particulièrement fort.

2 Liés

« Nous nous appelions les Trois Mousquetaires », a déclaré Tristan à propos de l’époque où Peter l’a élevé, lui et son frère, en tant que parent célibataire. « Mon père a été à mes côtés tout le temps, à travers les hauts et les bas, se faisant botter des coups quand j’étais petit, essayant de se défendre et de forger un caractère de différentes manières. Il est le modèle pour moi. J’ai appris beaucoup de lui, pas seulement dans le football, mais dans la vie, c’est sûr. C’est mon meilleur ami. »

Peter se souvient que Tristan « ne préparait pas de repas », mais a pris avec empressement le rôle de grand frère. Et son fils a toujours tenu à célébrer la fête des pères avec et pour son père.

« Maintenant que j’ai un peu d’argent, j’essaie d’aller lui chercher des trucs sympas », a déclaré Tristan. De nos jours, cela signifie que son père – un passionné de sport de Seattle – des souvenirs, que ce soit un maillot de Ken Griffey Jr. ou un de Shawn Kemp. Mais même dans sa jeunesse, Tristan tenait à célébrer ce jour-là.

« Il était toujours doué pour sortir les crayons et dessiner une image », a déclaré Peter. « Ils savent ce que j’aime manger pour le petit-déjeuner, et ils essaieraient donc de mettre tout cela ensemble. Mais Tristan aime passer du temps, ce que nous considérons en tant que famille comme le plaisir ultime, nous avoir tous les six au même endroit . »

Ce sera l’objectif ce week-end alors que Peter et ses trois autres enfants – Preston, Kingston et Olivia – seront présents pour le match de samedi, suivi d’une rencontre le lendemain.

« Il avait besoin d’être cajolé »

Le père et le fils rient du fait que les premières fois que Tristan a mis le pied sur un terrain de football, il a dû être soudoyé. Le défenseur du LAFC n’avait que quatre ans à l’époque et ne préférait pas les mêlées qui ont tendance à se produire lorsque les enfants commencent tout juste dans le sport.

L’ascension de Tristan Blackmon dans les rangs du football américain a été fulgurante. Gary A. Vasquez-USA AUJOURD’HUI Sports

« J’avais peur de jouer et de sortir et de taper dans le ballon avec les enfants », se souvient-il. « Et je me souviens juste que mes parents essayaient toujours de me faire sortir, essayant de me donner quelque chose à espérer. Donc, si je marquais quelques buts, peut-être qu’ils m’emmèneraient chercher un jouet. »

Son père, Peter, a rappelé que la seule raison pour laquelle Tristan était là-bas était que son fils ne pouvait pas jouer au baseball avant l’âge de 5 ans 1/2.

« Il ne s’est pas échauffé au football tout de suite », a-t-il déclaré à propos de son fils aîné. « Il avait besoin d’être cajolé, mais nous voulions le faire entrer dans quelque chose. »

Pourtant, comme c’est le cas pour tant de personnes dans le monde, Tristan est finalement devenu accro au football, à tel point qu’il a finalement abandonné le baseball – son autre sport préféré – pour jouer au football à temps plein. Pour certains joueurs, c’est la joie de gagner qui les saisit, ou peut-être d’apprendre une nouvelle compétence. Pour Tristan, il s’agissait du groupe.

« J’ai toujours été fasciné par la façon dont un groupe de gars différents, de tous types d’horizons différents, peu importe comment vous l’appelez, pouvaient se réunir avec un objectif commun et en quelque sorte oublier tout ce qui se passait dans la vie, se réunir, avoir s’amuser et taper dans le ballon. Je pense que c’est comme ça que ça a commencé. Pour moi, en tant qu’adolescent, en particulier, il se passait des choses où mon père devait s’en occuper [full-time] rôle, c’était une sorte d’évasion pour moi d’aller à l’entraînement. »

L’aîné Blackmon, un grand fan de baseball, a rapidement surmonté sa déception face au choix de Tristan, d’autant plus que son fils a gravi les échelons des jeunes dans sa ville natale de Las Vegas. Le jeune Blackmon y est parvenu grâce au système plutôt archaïque du programme de développement olympique et à la voie universitaire, par opposition à l’US Soccer’s Development Academy, mais la motivation de Tristan était d’un autre monde.

Peter, qui travaille dans les télécommunications, se souvient qu’au lycée, les deux hommes ont assisté à une foire universitaire pour les aspirants athlètes universitaires. Les collèges présentateurs se sont donné beaucoup de mal pour préciser combien de temps les chances étaient qu’un athlète du secondaire obtiendrait une bourse, afin de mieux définir des attentes réalistes. Tristan n’en voulait pas.

« Je me souviens qu’il a dit: ‘Ces gars sont fous. Je deviens pro. C’est ce que je veux faire' », a déclaré Peter.

C’est là que Tristan a atterri. Bradley pense que l’avenir de Blackmon est à l’arrière central et cite le cheminement de carrière de la légende du Real Madrid Sergio Ramos comme exemple d’un joueur qui a commencé comme arrière extérieur avant de passer au milieu.

« Je pense que la prochaine étape est de montrer régulièrement plus de cohérence, plus de compétitivité, plus de confiance », a déclaré Bradley. « Si nous pouvons régler ces problèmes, je pense qu’il a un grand potentiel. Mais c’est là que nous le défions toujours le plus. »

La vie de Blackmon a été pleine d’obstacles. Il a surmonté à peu près chacun d’entre eux jusqu’à présent, et cela augure bien pour l’avenir.