WASHINGTON (AP) – Au cours des 11 semaines qui ont suivi le jour du scrutin, la collision des crises auxquelles le président élu Joe Biden a été confronté est passée de stupéfiante à presque inimaginable.

Plus de 170000 Américains sont morts du COVID-19 au cours de cette seule période, faisant grimper le nombre total de décès américains au-delà de 400000. Les profondes divisions partisanes qui secouaient la nation se sont transformées en violence lors de l’insurrection du Capitole américain, menaçant la longue histoire de transitions pacifiques du pouvoir de l’Amérique et aboutissant à la deuxième destitution du président sortant. L’économie s’est affaiblie régulièrement, les employeurs supprimant 140 000 emplois seulement au mois de décembre.

Il incombe maintenant à Biden, comme il a prêté serment mercredi, de se mettre à la fois au niveau des Américains sur les graves problèmes auxquels le pays est confronté et de se lancer dans un avenir meilleur. Il le fera en sachant que des millions d’Américains croient à tort que son élection était illégitime, alimentée par le mensonge perpétué par le président Donald Trump.

Trump lui-même ne sera pas là pour assister à l’assermentation de Biden, ayant décidé de défier la tradition et de quitter Washington mercredi matin avant l’inauguration.

Pris ensemble, c’est un moment aussi sombre que de nombreux Américains peuvent se souvenir et loin de la célébration que Biden, 78 ans, a probablement imaginée au fil des décennies qu’il a aspiré à la présidence. Il n’y aura pas de foule en liesse devant lui sur le National Mall quand il prêtera serment à la suite de la pandémie, mais il y aura 25000 soldats de la Garde nationale sécuriser les rues de Washington en réponse au siège du Capitole.

Les historiens ont mis les défis auxquels Biden est confronté à égalité, voire au-delà, de ce qui était confronté à Abraham Lincoln lorsqu’il a été inauguré en 1861 pour mener une nation éclatée dans la guerre civile ou Franklin Delano Roosevelt comme il a été assermenté au plus profond de la Grande Dépression 1933.

Mais les présidences de Lincoln et Roosevelt sont également un modèle pour la façon dont les dirigeants américains ont transformé les crises en opportunités, tirant les gens au-delà des divisions partisanes ou des forces idéologiques qui peuvent arrêter le progrès.

«Les crises présentent des opportunités uniques pour des changements à grande échelle d’une manière qu’un moment moyen pourrait ne pas», a déclaré Lindsay Chervinsky, historienne présidentielle et auteur de «Le cabinet: George Washington et la création d’une institution américaine». «Plus la crise est intense, plus le pays a de chances de soutenir quelqu’un pour essayer de résoudre ce problème – le concept de s’unir dans la guerre ou de s’unir contre une menace commune».

Mais par certaines mesures, Roosevelt et Lincoln avaient des avantages que Biden n’a pas. Le Parti démocrate de Roosevelt avait de solides majorités au Congrès, l’aidant au pouvoir grâce à son vaste programme. Les majorités républicaines de Lincoln ont été ajoutées par la poussée sécessionniste qui a réduit les rangs de ses adversaires au Congrès.

Biden, quant à lui, aura la plus étroite des majorités démocrates au Congrès; au Sénat 50-50, il appartiendra au futur vice-président Kamala Harris de rompre tout lien. Le Parti républicain fait face à une crise existentielle de sa propre initiative après l’ère Trump, et il est profondément incertain à quel point la coopération avec le nouveau président démocrate s’inscrit dans les plans de ses dirigeants pour leur avenir.

Pourtant, Biden a signalé qu’il ferait pression sur le Congrès de manière agressive au cours de ses premières semaines, mettant les législateurs au défi de passer un paquet de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars pour faire face à la santé publique et à la crise économique – tous sauf les républicains audacieux à le bloquer à un moment où Les États-Unis montent en flèche.

La capacité de Biden à faire adopter cette législation influencera considérablement à la fois la capacité de son administration à lutter contre la pandémie et sa position générale à Washington. Il a misé une grande partie de la promesse de sa présidence sur sa capacité à courtiser les législateurs de l’autre côté de l’allée, vantant sa longue relation de travail avec les sénateurs républicains et la réputation qu’il a cultivée en tant que négociateur en tant que n ° 2 du président Barack Obama.

Mais Washington a changé rapidement depuis lors, une réalité sur laquelle les conseillers de Biden insistent sur le fait qu’il est lucide. Contrairement à Obama, il assouplira rapidement ses pouvoirs exécutifs dès son premier jour en fonction, à la fois pour faire reculer les politiques de l’administration Trump et pour prendre des mesures contre la pandémie, notamment en émettant un mandat masque sur la propriété fédérale. Il a également promis que son administration vaccinerait 100 millions de personnes contre le coronavirus dans les 100 premiers jours de son mandat, établissant un marqueur clair pour juger de son succès ou de son échec.

Linda Belmonte, la doyenne du Virginia Tech College of Liberal Arts and Human Sciences et professeur d’histoire, a déclaré que si Biden serait «naïf» de penser que Washington est le même qu’il l’était lorsqu’il était sénateur ou même lorsqu’il partait en tant que vice-président, l’expérience qu’il apporte au travail sera inestimable en ce moment.

«Nous n’avons pas le temps pour une courbe d’apprentissage», a déclaré Belmonte. « Je ne peux pas penser à un président moderne qui a fait face à un paysage plus intimidant. »

À la veille de son investiture, Biden a fait le bilan non seulement des défis à venir, mais du chemin que la nation a emprunté pour arriver à ce moment. Alors que le soleil se couchait sur le National Mall, il s’est tenu devant l’imposant mémorial de Lincoln et a appelé la nation à se souvenir des 400000 Américains décédés du coronavirus.

« Pour guérir, nous devons nous souvenir », a-t-il dit. « C’est ainsi que nous guérissons. Il est important de le faire en tant que nation. »

Note de l’éditeur – Julie Pace a couvert la Maison Blanche et la politique pour l’Associated Press depuis 2007. Suivez-la sur http://twitter.com/jpaceDC