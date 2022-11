Pour Biden et Xi, une longue relation avec une suspicion mutuelle croissante

Kevin Rudd, président de l’Asia Society et ancien Premier ministre d’Australie, a déclaré que M. Xi est en rupture avec les autres dirigeants chinois qui ont suivi Mao – il a “mis un terme brutal à cette ère de gouvernance pragmatique et non idéologique”.

“À sa place, il a développé une nouvelle forme de nationalisme marxiste qui façonne désormais la présentation et la substance de la politique, de l’économie et de la politique étrangère de la Chine”, a écrit M. Rudd dans un nouvel essai sur M. Xi dans les Affaires étrangères. “Sous Xi, l’idéologie dirige la politique plus souvent que l’inverse.”

Certains responsables et analystes américains ne sont pas d’accord avec la caractérisation “marxiste”, mais affirment qu’il ne fait aucun doute que M. Xi a donné la priorité à la sécurité nationale, au contrôle sociétal et à l’autoritarisme inflexible comme fondements de la gouvernance – à l’opposé de l’idéologie de M. Biden, une croyance fondamentale en la démocratie.

Cela s’est manifesté dans les politiques intransigeantes de M. Xi sur la pandémie, les régions de minorités ethniques et Hong Kong, ainsi que dans les déplacements territoriaux et les activités militaires autour de Taïwan et ailleurs en Asie, le plaçant en conflit direct avec M. Biden.

Les responsables américains se demandent si M. Xi se considère vraiment comme une figure messianique à égalité avec Mao. Si tel est le cas, disent certains, il pourrait viser à sceller son héritage en plaçant Taiwan sous le régime du Parti communiste.

Taïwan et les questions de sécurité ont été au cœur de toutes les discussions de leadership entre M. Biden et M. Xi, éclipsant l’insistance de M. Biden sur le fait que les États-Unis et la Chine peuvent coopérer sur le changement climatique, la sécurité sanitaire et d’autres crises mondiales. Les responsables américains s’attendent à la même chose à Bali.

“Naturellement, Xi se sent menacé : il sait que sous Biden, le Parti communiste chinois a un rival redoutable et déterminé”, a déclaré Mme Ang. “La nouvelle guerre froide est là pour rester et va s’intensifier.”