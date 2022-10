Pour Biden et Trump, 2022 est la suite de 2020 – et l’aperçu de 2024 ?

WASHINGTON (AP) – Les élections de mi-mandat de cette année se déroulent comme une étrange continuation de la dernière course présidentielle – et un aperçu potentiel de la prochaine.

Donald Trump, qui a refusé de quitter la scène après sa défaite, a passé des mois à faire rage contre Joe Biden, remodelant les campagnes de downvoting qui fonctionnent normalement comme un simple référendum sur le président sortant.

Le résultat est un épisode de shadowboxing politique sans précédent, alors que le président actuel et son prédécesseur immédiat – et futur challenger possible – sillonnent le pays pour soutenir les candidats de leur parti.

Trump a organisé des rassemblements bruyants dans les États du champ de bataille, où il alterne entre vanter ses candidats triés sur le volet et dénoncer ses ennemis. Il rabaisse et excorie Biden en mentant, comme il l’a fait dans l’Ohio le mois dernier, que « nous n’avons pas perdu » les dernières élections.

Biden a jusqu’à présent évité certaines des courses à mi-mandat les plus serrées, se concentrant plutôt sur les collectes de fonds et les événements officiels où il établit des contrastes entre les programmes politiques démocrates et républicains. Il évite souvent les références directes au “dernier gars”, mais samedi dans l’Oregon, Biden a averti que “Trump contrôle le Parti républicain”.

Parfois, les deux hommes se rendent aux mêmes endroits, comme lorsqu’ils se sont rendus à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, à quelques jours d’intervalle, un reflet de la carte politique étroite qui déterminera quel parti contrôle le Sénat américain.

“C’est remarquablement inhabituel”, a déclaré Jeffrey Engel, directeur fondateur du Center for Presidential History de la Southern Methodist University, qui s’est efforcé de penser à toute comparaison avec les cycles électoraux précédents.

« Sans exception, depuis la Grande Dépression » – le républicain Herbert Hoover a tenté de tracer la voie du retour au pouvoir malgré sa défaite face au démocrate Franklin Delano Roosevelt en 1932 – « nous n’avons pas eu d’ancien président qui croyait avoir encore une carrière politique viable devant lui. eux », a-t-il dit.

Ni Trump ni Biden n’ont officiellement annoncé qu’ils se présenteraient à nouveau. Trump est sur le point de déclarer sa candidature et Biden a déclaré qu’il avait l’intention de briguer un second mandat.

S’ils s’affrontent à nouveau, la compétition entre eux pourrait devenir l’un des duels politiques les plus longs et les plus percutants de l’histoire américaine, s’étendant sur plusieurs années et de multiples élections.

Les électeurs semblent avoir peu d’appétit pour une revanche.

Un récent sondage AP-NORC montre qu’environ 3 Américains sur 10 seulement veulent que Biden ou Trump se présentent à la présidence dans deux ans. Seuls 5 démocrates sur 10 veulent que Biden brigue un second mandat, tandis que 6 républicains sur 10 espèrent voir Trump briguer à nouveau la présidence.

Engel a déclaré qu’une autre bataille entre Biden et Trump serait probablement décourageante.

“Ce que cela signifie fondamentalement, c’est que notre pays n’avance pas”, a-t-il déclaré. “Je n’ai rencontré personne qui savoure cette campagne.”

Cependant, il est clair que les deux hommes voient leur fortune liée à l’autre.

Lorsque Jake Tapper de CNN a demandé à Biden s’il était le seul à pouvoir repousser son prédécesseur lors d’une autre campagne, le président a éludé la question mais s’est dit confiant quant à ses chances.

« Je crois que je peux à nouveau battre Donald Trump », a-t-il déclaré.

Trump contesterait l’utilisation du mot “encore” – il continue de répandre le mensonge selon lequel Biden n’a pris ses fonctions que par fraude électorale.

Cela fait partie intégrante du message politique de Trump, et il ne manque jamais de le mentionner lors des rassemblements de candidats républicains qui ont approuvé ses fausses opinions sur les dernières élections. Parfois, la rhétorique plonge encore plus profondément dans les conspirations, rappelant qu’une autre campagne pourrait représenter une rupture encore plus nette avec la réalité.

En Arizona, lors de son dernier rassemblement, Trump a sombrement suggéré que Biden était entouré de « personnes vicieuses et très intelligentes » qui « tirent les ficelles ».

“Personne ne pensait que cela pouvait arriver dans notre pays, et tout cela est arrivé à cause d’élections truquées et volées”, a-t-il déclaré.

L’ancien président a également resserré son adhésion à la théorie du complot QAnon, qui décrit Trump comme combattant des forces sinistres et cachées.

En utilisant sa plateforme Truth Social, Trump a partagé une image de lui-même portant une épinglette Q recouverte des mots « The Storm is Coming », faisant référence à sa victoire éventuelle sur des adversaires qui seraient jugés – ou même exécutés – à la télévision en direct.

Des personnes proches de Trump ont déclaré qu’elles pensaient qu’une solide performance des républicains en novembre encouragerait davantage Trump à se présenter à nouveau dans deux ans, comme il le taquine ouvertement depuis des mois.

En plus de ses rassemblements, qui attirent l’attention des médias locaux sur les candidats et dynamisent la base républicaine, Trump a aidé les candidats d’autres manières, organisant des collectes de fonds et des télé-rassemblements en leur nom. Plus important encore, la semaine dernière, son nouveau super PAC, MAGA Inc., a réservé près de 5 millions de dollars de temps d’antenne pour des publicités dans des États clés attaquant les adversaires de ses candidats favoris.

La première série d’annonces du groupe ne présente notamment pas Trump ni ne mentionne même son nom. Les républicains ont exprimé leur frustration que Trump accumule des dons de petits dollars pour lui-même et refuse d’aider les candidats qu’il avait poussé les électeurs à nommer, bien qu’il soit assis sur un énorme trésor de guerre.

Mais Mike DuHaime, un stratège républicain de longue date, n’est pas sûr que le résultat des mi-mandats fera une différence dans les plans de Trump pour la prochaine course présidentielle.

“Il s’attribuera le mérite de chaque victoire et détournera le blâme de chaque défaite”, a-t-il déclaré.

Trump a affirmé, comme il l’a fait en Pennsylvanie le mois dernier, que les élections de mi-mandat sont “un référendum sur la corruption et l’extrémisme de Joe Biden et du parti démocrate radical”.

Mais DuHaime a déclaré que Trump avait empêché que cela se produise en s’injectant dans les courses de cette année, donnant un coup de pouce à Biden, dont le nombre de sondages reste sous-marin alors que les électeurs expriment leurs inquiétudes concernant l’économie.

“Trump n’est pas un président ordinaire, et il ne semblait pas vraiment se soucier du parti”, a-t-il déclaré. “Il semble se soucier plus de lui-même que du parti qui l’a mis au pouvoir.”

Le cercle de Biden a un point de vue similaire. Un conseiller, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter des conversations internes, a déclaré que les personnes autour de Biden considéraient les mi-mandats comme étant devenus plus un choix qu’un référendum. La présence de Trump sur la piste, a déclaré le conseiller, est considérée comme contribuant à faire valoir des arguments démocrates pour eux.

Celinda Lake, une sondeuse démocrate, a déclaré que la seule chose plus utile serait si Trump annonçait une autre campagne présidentielle.

“Il se rapproche dangereusement de cela”, a-t-elle déclaré.

Biden a reporté toute annonce concernant sa propre candidature jusqu’après le jour du scrutin, en se concentrant sur les mi-parcours.

Comme d’autres présidents sortants au cours d’une année électorale, Biden a mélangé ses fonctions politiques et gouvernementales au début du vote.

Il s’est arrêté mercredi dans le Colorado pour désigner le premier monument national de son administration, exauçant les souhaits du sénateur démocrate principal de l’État, Michael Bennett, qui brigue une réélection cette année. Bien que Bennett soit le favori pour gagner, il fait face à un défi concerté de Joe O’Dea, un homme d’affaires républicain.

