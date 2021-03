Pour Biden, délibération et prudence, peut-être trop de précaution, sur la scène mondiale

Le président Biden, confronté à une décision sur la manière de punir l’Arabie saoudite pour son rôle dans l’assassinat d’un journaliste du Washington Post, a rassemblé ses hauts responsables de la sécurité nationale dans le bureau ovale et les a longuement poussés sur leur réponse recommandée. Ensuite, il s’est rangé du côté d’une majorité de conseillers qui se sont opposés à l’action la plus sévère possible – une sanction directe du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui, selon les agences de renseignement américaines, a approuvé le meurtre. La même semaine, M. Biden a approuvé des frappes aériennes relativement modestes en représailles contre des milices soutenues par l’Iran qui avaient attaqué un avant-poste américain en Irak – plus un signal diplomatique qu’un coup. Cette semaine, il a égalé les modestes sanctions européennes contre la Russie pour l’empoisonnement et l’emprisonnement d’Aleksei A. Navalny, le politicien de l’opposition, laissant la place à ce qui devrait être des mesures plus sévères ce mois-ci contre le président Vladimir V. Poutine. Et, pour éviter d’être surpris, M. Biden commence à freiner la liberté de l’armée d’utiliser des frappes de drones en dehors des zones de guerre. La politique étrangère de Biden qui émerge de ces premières semaines est une politique de retenue, de prudence et de délibérations rapides. Les décisions arrivent plus rapidement que dans l’administration Obama, lorsque M. Biden, en tant que vice-président, s’est plaint des réunions interminables.

Les premières preuves suggèrent que ses jugements sont plus durs qu’ils ne l’étaient lorsqu’il était l’une des nombreuses voix dans la salle de situation, comme l’indique la décision de M. Biden de couper les armes américaines qui permettaient aux Saoudiens de poursuivre la guerre au Yémen. C’est le président Barack Obama qui a le premier allumé ce robinet d’armes. Pour les partisans de M. Biden, tout cela est un triomphe de rationalité, de réflexion stratégique plutôt que de tweeter une décision d’abord et de trouver la justification pour l’adapter plus tard. Pour ses détracteurs, y compris certains à gauche, les premières semaines de M. Biden sur la scène mondiale sont une occasion manquée de pénaliser un chef meurtrier, de mettre fin aux frappes de drones ou de basculer rapidement l’interrupteur pour revenir à l’accord nucléaire iranien. Les conseillers du président notent qu’il est encore trop tôt et que certaines des décisions les plus difficiles sont à venir dans les prochaines semaines, notamment le retrait des 2500 soldats américains restants d’Afghanistan et le mélange de sanctions publiques et de cybermes secrètes à rassembler contre la Russie pour la cyberattaque de SolarWinds contre des cibles gouvernementales et d’entreprises. L’Afghanistan opposera le désir de M. Biden de sortir contre sa volonté de risquer une prise de contrôle par les talibans de Kaboul, la capitale. Répondre à la Russie dans la brèche SolarWinds mettra à l’épreuve son appétit pour une escalade potentielle dans le cyberespace. Mais les premières indications suggèrent que M. Biden avance plus lentement sur la scène mondiale que chez lui. Et cela est en partie enraciné dans sa conviction, son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dans une interview, que les États-Unis ne retrouveront leur influence mondiale qu’après avoir apprivoisé la pandémie, rétabli la croissance économique et réinitialisé leurs relations avec leurs alliés.

La plus révélatrice de ses décisions porte sur l’Arabie saoudite. Après avoir interdit les ventes d’armes pour mettre fin à ce qu’il a appelé une guerre «catastrophique» au Yémen, M. Biden a publié un rapport des services de renseignement sur le rôle du prince Mohammed dans le meurtre de Jamal Khashoggi, le journaliste dissident, et a imposé de nouvelles sanctions au personnel royal du prince héritier. garde, la soi-disant Force d’intervention rapide. Mais M. Biden s’est arrêté à l’étape suivante – interdire le voyage ou menacer de poursuites pénales contre le prince héritier de 35 ans. Le président n’avait pas dit à l’avance à son personnel s’il était favorable à une action directe, même s’il a déclaré dans la campagne que les dirigeants saoudiens n’avaient «aucune valeur sociale rédemptrice». M. Sullivan a déclaré que lui et son personnel se sont adressés à M. Biden avec «une recommandation générale selon laquelle un recalibrage de la relation, plutôt qu’une rupture de la relation, était la bonne ligne de conduite. M. Biden, a déclaré M. Sullivan, « nous a pressés sur nos hypothèses alors qu’il travaillait sur les avantages et les inconvénients de chaque aspect de la politique », y compris la conclusion du personnel selon laquelle garder un canal ouvert au prince héritier était la meilleure voie pour » résoudre la guerre au Yémen. » Mais la décision finale a rappelé, selon d’autres collaborateurs, que M. Biden est sorti de ses trois décennies au Sénat avec à la fois la conviction de nourrir même les alliances les plus difficiles – et une dose de réalisme que les États-Unis ne pouvaient pas empêcher le prince héritier de devenir le prochain roi. «Nous traitons, malheureusement, chaque jour avec des dirigeants de pays qui sont responsables d’actions que nous trouvons répréhensibles ou odieux, que ce soit Vladimir Poutine, que ce soit Xi Jinping», Antony J. Blinken, le secrétaire d’État et le plus ancien de M. Biden – conseiller en politique étrangère, a déclaré mercredi sur «PBS NewsHour». «Mais nous trouvons des moyens de les gérer», a déclaré M. Blinken. M. Sullivan a affirmé que le message adressé aux Saoudiens était clair: «MBS n’aura pas le même type de relation et d’accès avec cette administration qu’il avait avec la dernière», en utilisant les initiales du prince Mohammed.

Mais même les alliés démocrates les plus proches de M. Biden se sont rebellés, affirmant qu’il manquait une chance d’envoyer un message retentissant dans ses premières semaines. Le représentant Adam B. Schiff, démocrate de Californie et président du House Intelligence Committee, a déclaré: «L’administration Biden devrait punir directement le prince héritier saoudien. Non seulement ceux qui ont exécuté l’ordre devraient être poursuivis, mais aussi celui qui a donné l’ordre. » Le représentant Tom Malinowski, démocrate du New Jersey, qui a été le principal diplomate des droits de l’homme de M. Obama, est allé plus loin, arguant que la loi obligeait le département d’État à imposer des sanctions de voyage au prince héritier – à moins qu’il ne veuille demander une dérogation au Congrès une justification publique.