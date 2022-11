Pour Biden, battre les cotes mais faire face à un nouveau défi

Les démocrates sont mieux placés pour conserver le Sénat, mais cela se résumera à quelques courses exceptionnelles et pourrait peut-être attendre le second tour des élections du 6 décembre en Géorgie. La perte du Sénat compliquerait non seulement davantage les aspirations législatives de M. Biden, mais entraverait également ses efforts pour confirmer des fonctionnaires à son administration et des juges au banc fédéral, voire peut-être un juge de la Cour suprême, en cas de vacance.

Les vents contraires historiques auxquels M. Biden a été confronté alors qu’il entrait dans la nuit de mardi étaient puissants. Seulement trois fois depuis les premières élections au Congrès après la Seconde Guerre mondiale, l’inflation a été aussi élevée qu’elle l’est aujourd’hui avant un vote national – en 1974, 1978 et 1980 – et dans les trois cas, le parti du président sortant a perdu entre 15 et 48 sièges à la Chambre.

Actualisé 9 novembre 2022, 13 h 54 HE

Compte tenu de cette histoire et des faibles cotes d’approbation de M. Biden, la possibilité que les ramassages républicains à la Chambre cette année puissent être limités à entre 10 et 20 sièges ressemblait à une victoire, surtout par rapport aux pertes des récents présidents. Les démocrates de M. Clinton ont perdu 54 sièges à la Chambre en 1994, les républicains de George W. Bush ont perdu 31 sièges en 2006 (un « coup sourd », a-t-il appelé), le parti de Barack Obama a perdu 64 sièges en 2010 (un « bombardement ») et celui de M. Trump Les républicains ont perdu 42 sièges en 2018.

Les sondages de sortie des sondages de mardi ont montré que, aussi faibles que soient les notes de M. Biden, elles restent plus fortes que celles de M. Trump. Parmi les électeurs interrogés par les sondeurs de CNN, 44 % ont exprimé leur approbation de M. Biden, contre 39 % qui avaient une opinion favorable de M. Trump.

Pour M. Biden, il pourrait y avoir un avantage à avoir le contrôle républicain sur Capitol Hill, lui permettant d’utiliser l’opposition comme un repoussoir comme l’ont fait M. Clinton et M. Obama après leurs défaites à mi-mandat. Ces deux présidents ont utilisé un mélange de confrontation et de compromis pour rebondir après ces pertes et gagner leur réélection deux ans plus tard.