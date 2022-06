Pour Beto O’Rourke, parler de contrôle des armes à feu est devenu à la fois un risque politique et une récompense

« Il est frustré comme moi, comme tout le monde », a déclaré le sénateur d’État Roland Gutierrez, un démocrate qui représente Uvalde et qui a fait sa propre interruption lors d’une autre conférence de presse d’Abbott, exhortant le gouverneur à convoquer une session spéciale de l’Assemblée législative du Texas. adopter une loi sur le contrôle des armes à feu.

La campagne de M. O’Rourke pour le poste de gouverneur est une bataille difficile qui, selon certains, reste pratiquement impossible au Texas, où les républicains ont une solide emprise sur le pouvoir de l’État.

Aucun démocrate n’a remporté une course à l’échelle de l’État au Texas depuis novembre 1994 et aucun démocrate n’a occupé le manoir du gouverneur depuis janvier 1995, le dernier jour du mandat de la gouverneure Ann W. Richards. Malgré des années de promesses démocrates d’une vague bleue, le Texas continue d’adopter et d’appliquer certaines des politiques les plus conservatrices du pays. Les organisateurs démocrates continuent de lutter contre le faible taux de participation alors que les républicains ont fait des gains dans les villes frontalières du sud du Texas. Et dans la course au gouverneur, M. Abbott a un avantage financier important – il avait près de 50 millions de dollars en espèces contre environ 6,8 millions de dollars de M. O’Rourke au 19 février, selon les derniers documents déposés par la Texas Ethics Commission.

« Leurs perspectives sont sombres », a déclaré Cal Jillson, analyste politique et professeur à la Southern Methodist University de Dallas. « Dans une bonne année, ils peuvent gagner des bureaux de scrutin et même certains sièges législatifs de l’État du Texas, mais ils n’ont pas été en mesure de percer à l’échelle de l’État, et 2022 ne s’annonce pas comme une bonne année. »

Pour les stratèges et militants démocrates de longue date qui s’efforcent de rendre l’État bleu, les récents concours électoraux les ont rendus à la fois optimistes et inquiets. La candidature de M. O’Rourke au Sénat en 2018 a redynamisé le parti et contribué à faire basculer les scrutins en faveur des démocrates, alors qu’il était à moins de trois points de pourcentage de renverser le sénateur Ted Cruz.

Mais les républicains du Texas ont été aidés par une participation plus élevée dans les petits comtés lors des élections de 2020, et ces zones largement rurales se sont déplacées encore plus vers la droite. Lors d’un second tour des primaires républicaines pour le poste de procureur général il y a deux semaines, Ken Paxton, le titulaire soutenu par Trump, a battu George P. Bush, le commissaire foncier de l’État et le dernier membre de la famille Bush encore en fonction.

M. O’Rourke, l’ancien membre du Congrès d’El Paso, a présenté la course entre lui et M. Abbott comme un choix entre l’ancien leadership redevable au lobby des armes à feu et sa vision d’un État où les «armes de guerre» sont retirées de la vie civile. . Lors du forum de Dallas mercredi, il a déclaré qu’il s’était précipité sur scène pour affronter le gouverneur d’Uvalde parce qu’il souhaitait que quelqu’un fasse de même après une fusillade de masse dans un Walmart de sa ville natale d’El Paso en 2019.