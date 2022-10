Pour beaucoup, les impacts de COVID continuent encore et encore, selon une étude majeure

“Beaucoup de symptômes de COVID longs ne sont pas spécifiques et peuvent donc survenir chez des personnes jamais infectées”, explique l’auteur principal de l’étude, Jill P. Pell, responsable de la School of Health and Wellbeing de l’Université de Glasgow en Écosse.

Cette étude actuelle se distingue par sa grande taille – 96 238 personnes. Les chercheurs se sont enregistrés auprès des participants à 6, 12 et 18 mois et ont inclus un groupe de personnes jamais infectées par le coronavirus pour aider les enquêteurs à présenter un dossier plus solide.

Plusieurs études évaluent les personnes atteintes de COVID de longue durée dans l’espoir de comprendre pourquoi certaines personnes présentent des symptômes débilitants longtemps après la fin de leur infection primaire et d’autres non ou récupèrent plus rapidement.

12 octobre 2022 – Environ 1 personne sur 20 avec un long COVID continue de vivre avec des symptômes à 18 mois, et 42% supplémentaires n’ont signalé qu’une certaine amélioration de leur santé et de leur bien-être dans le même laps de temps, selon une vaste étude réalisée en Écosse.

Cette étude montre que les personnes ont ressenti un large éventail de symptômes après avoir été infectées par le COVID-19 à un taux significativement plus élevé que celles qui n’ont jamais été infectées, “confirmant ainsi qu’elles étaient véritablement associées au COVID et pas simplement une coïncidence”, dit-elle.

Parmi 21 525 personnes atteintes de COVID-19 et présentant des symptômes, la fatigue, les maux de tête et les douleurs musculaires ou la faiblesse musculaire étaient les symptômes persistants les plus courants.

La perte d’odorat était presque 9 fois plus probable dans ce groupe par rapport au groupe jamais infecté dans une analyse où les chercheurs ont contrôlé d’autres facteurs possibles. Le risque de perte de goût était presque 6 fois plus élevé, suivi du risque d’essoufflement 3 fois plus élevé.

Le risque de COVID à long terme était le plus élevé après une infection initiale grave et chez les personnes âgées, les femmes, les populations noires et sud-asiatiques, les personnes défavorisées sur le plan socio-économique et celles ayant plus d’un problème de santé sous-jacent.

En additionnant les 6 % sans récupération après 18 mois et les 42 % avec récupération partielle, cela signifie qu’entre 6 et 18 mois après une infection symptomatique par le coronavirus, près de la moitié des personnes infectées présentent encore des symptômes persistants.