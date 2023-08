Pour beaucoup, le 66e Sycamore Steam Show annuel est une tradition familiale – Shaw Local

SYCOMORE – Le 66e Sycamore Steam Show annuel, organisé par le Northern Illinois Steam Power Club, a attiré une foule de plus de 1 000 personnes le premier jour.

Le Northern Illinois Steam Power Club est une organisation qui cherche à préserver la puissance de la vapeur et à la développer en tant que passe-temps éducatif pour la communauté. Le Sycamore Steam Show, qui se déroule jusqu’à dimanche, est la manifestation de cette mission. C’est un témoignage de l’influence de la vapeur sur les communautés agricoles. Le spectacle se déroule de 7 h à 17 h tous les jours à Taylor Marshall Farm, 27707 Lukens Road, Sycamore.

Club de puissance Jack Duchaj, membre du conseil d’administration, a déclaré que l’événement annuel attire généralement plus de 9 000 personnes pendant le week-end, mais que jeudi était, comme d’habitude, le jour le moins fréquenté.

« Le jeudi moyen compte de 1 300 à 1 400 personnes, mais nous avons déjà eu un total pour les quatre jours de n’importe où à partir de [9,000] à 12 000, mais cela s’étale en quelque sorte maintenant », a déclaré Duchaj. « Le jeudi est généralement assez occupé. Nous avons lancé la journée des personnes âgées il y a environ 12 ou 14 ans, et le jeudi, nous accordons aux personnes âgées une pause d’environ une demi-heure. Si vous regardez autour de vous aujourd’hui, la plupart des personnes âgées sont des personnes âgées, mais demain, tout le monde passera à un prix de 10 $, mais ce n’est toujours pas un si mauvais prix, vraiment.

Duchaj, 85 ans, a assisté au premier Sycamore Steam Show avec son frère en 1957. Depuis lors, il a vu la génération qui a commencé le spectacle transmettre la tradition à la suivante. Il a dit qu’il était conscient que le succès de l’événement ne peut durer qu’avec le soutien continu de la communauté qui l’a lancé.

Le fils de Duchaj, Will Duchaj, 55 ans, a déclaré qu’il avait aidé à la scierie de l’émission dans les années 1980 et qu’il était devenu plus connecté à la communauté de l’émission au fil des décennies. Jack Duchaj est devenu membre du conseil d’administration à peu près au même moment et est devenu président du conseil d’administration. Will Duchaj est également devenu membre du conseil d’administration du Northern Illinois Steam Power Club et a passé du temps en tant que trésorier du conseil.

Sous une forme ou une autre, la plupart des familles ont des traditions, mais généralement ces traditions ne sont pas suivies par des milliers de personnes chaque année.

« C’est comme ça. C’est comme organiser n’importe quel grand événement, je suppose. Et bien sûr, vous savez qu’il y a beaucoup de familles qui sont impliquées. Et c’est un peu la bonne chose à propos de notre groupe, il y a beaucoup d’implication familiale à tous les niveaux, par toutes les personnes différentes. Donc c’est plutôt sympa comme ça », a déclaré Will Duchaj.

Un tracteur à vapeur Case de 1911 de 75 chevaux pompe de la vapeur lors du Sycamore Steam Show le jeudi 10 août 2023 à la ferme Taylor Marshall à Sycamore. Le spectacle se déroule de 7 h à 17 h jusqu’au dimanche. (Mark Busch – [email protected])

Will Duchaj a déclaré que des dizaines de familles sont impliquées dans l’événement, mais la communauté globale de l’énergie à vapeur est au cœur du Sycamore Steam Show et la raison pour laquelle il est très fréquenté chaque année.

«Ces événements, à certains endroits, ils les appellent des réunions, et je pense que c’est aussi une partie de la clé de certaines de ces choses, car il y a beaucoup de gens ici que je vois une fois par an, et c’est ici. C’est donc une de ces choses. Je pense que beaucoup de gens le voient aussi de cette façon, comme un moyen de renouer avec les gens, ce genre de chose une fois par an.

Rhys Baker, 35 ans, a une vision similaire. Sa famille a été impliquée dans l’émission depuis avant sa naissance. À sa naissance, sa mère était membre du conseil d’administration de l’événement et son grand-père a assisté au premier Sycamore Steam Show en 1957.

« Même les gens qui ne sont pas de votre famille sont votre famille ici. Il y a des gens que je ne vois que deux fois par an, et pourtant, chaque fois que je les vois, c’est comme une réunion de famille – se réunir avec des gens que l’on aime implicitement », a déclaré Baker.

Jeudi, Baker travaillait et conduisait un modèle à demi-échelle d’une machine à vapeur à boîtier, propriété de Dave Stevens. Il a souligné que son histoire n’était pas différente de celle de beaucoup d’autres lors de l’émission.

« Il y a tellement de gars ici avec des histoires. Il y a un gars à la scierie dont les gens dirigent la scierie que nous possédons et ils la dirigent depuis les années 1890, je pense qu’il a dit. Il y a des gens comme ça partout ici. Tout le monde a une histoire sur la façon dont il s’est impliqué et sur le travail qu’il y a consacré », a déclaré Baker.