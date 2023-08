"Pour barbiers, maçons, potiers": Ministre sur le programme Rs 15,000 Crore du PM

Ganjendra Singh Shekhawat, le ministre de l’Union pour Jal Shakti, a réfuté aujourd’hui les allégations selon lesquelles le programme Vishwakarma, annoncé par le Premier ministre Narendra Modi depuis les remparts du Fort Rouge le jour de l’indépendance, a été introduit en tenant compte du vote des autres classes arriérées.

Le programme, a-t-il souligné, a été annoncé par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman lors de la présentation du budget de l’Union en février. Il a également souligné que la caste et la profession correspondent rarement de nos jours, indiquant que l’allégation de l’opposition est fausse.

Le programme Vishwakarma – avec une allocation entre Rs 13 000 et Rs 15 000 crore – aidera les artisans et ceux qui gagnent leur vie grâce à des compétences traditionnelles, comme les charpentiers, les orfèvres, les maçons, les blanchisseurs et les barbiers.

Cette décision est considérée comme une sensibilisation de ces communautés OBC – en particulier dans la perspective du prochain tour des élections nationales au Rajasthan, au Madhya Pradesh et au Chhattisgarh, dont deux sont des États dirigés par le Congrès.

À Telangana, un autre État lié aux élections, les OBC forment 54 % de la population et ont jusqu’à présent soutenu le Bharat Rashtra Samithi au pouvoir.

M. Shekhawat, originaire du Rajasthan, a convenu que les personnes appartenant à la catégorie des artisans forment une partie importante de la société.

« Mais je peux vous dire que ce type d’activités ne se limite à aucun type de caste ou de société. Vous allez visiter tous les salons et instituts de beauté de Delhi. Vous trouverez difficilement des personnes qui le font traditionnellement dans ce segment. Les gens sont venant d’autres castes et segments », a-t-il dit.

« Il n’est destiné à aucune caste ou segment. Il est destiné aux artisans qui travaillent dans différents secteurs et jouent un rôle central dans le développement de notre pays », a-t-il déclaré.

Le BJP, qui a traditionnellement le soutien des soi-disant castes supérieures, a tenté d’obtenir le soutien des castes et tribus répertoriées et des autres classes arriérées au cours des dernières années.

La question a pris de l’importance dans le contexte de la demande de l’opposition pour un recensement des castes. Au Bihar, un recensement des castes par le gouvernement Nitish Kumar est en cours.

Au Rajasthan, le gouvernement Ashok Gehlot augmentera la réservation des autres classes arriérées de 21% à 26%.