Pour attraper un serpent : le plus grand python trouvé dans les Everglades signale une menace

L’État cherche à améliorer la détection des pythons dans la nature, car ils sont habiles à se camoufler et à s’installer dans des zones reculées, a déclaré Mme Spencer.

« Nous devons essayer plusieurs méthodes, plusieurs façons d’essayer de contrôler ces animaux », a-t-elle déclaré.

Les pythons birmans ont été introduits dans les Everglades dans les années 1980 par l’industrie du commerce d’animaux exotiques, mais leur vente a été interdite en 2012, a déclaré Stephen Leatherman, professeur de terre et d’environnement à la Florida International University de Miami.

Les personnes qui détenaient les pythons ne savaient pas toujours quoi en faire lorsqu’ils devenaient trop gros pour être gérés, et beaucoup les relâchaient dans la nature. Le python birman a depuis pris la place de l’alligator, originaire de Floride, en tant que principal prédateur des Everglades.

Les pythons birmans sont en voie de disparition dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est, a déclaré M. Leatherman, mais ceux qui ont élu domicile en Floride ne peuvent pas simplement être renvoyés car ils se sont génétiquement adaptés à leur nouvel environnement. Les populations de ratons laveurs, de lapins, d’opossums, d’oiseaux et d’alligators dans les zones humides ont toutes diminué avec les cerfs et les panthères alors que les pythons ont revendiqué plus de territoire.

« Ce sont des animaux fascinants, mais ils sont tout simplement la pire chose pour les Everglades », a-t-il déclaré.

La région des Everglades, qui occupe 1,5 million d’acres dans le sud et le sud-ouest de la Floride, est un écosystème d’eau douce unique en son genre entouré d’herbe de sciage, avec une rivière lente pendant la saison des pluies, selon le National Park System. Ses habitats comprennent des marécages de cyprès, des prairies humides et des mangroves, avec diverses espèces d’oiseaux, de mammifères, de reptiles et de plantes, selon la National Wildlife Federation.

Le python birman n’est que l’une des menaces qui mettent en danger cette ressource naturelle, a déclaré Steve A. Johnson, professeur de faune, d’écologie et de conservation à l’Université de Floride. La pollution de l’eau, l’élévation du niveau de la mer et le développement urbain, en plus d’autres espèces envahissantes telles que le lézard tegu et le crapaud de canne, ont des effets néfastes sur les zones humides.