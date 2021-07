Pour attraper les adolescents joueurs après le couvre-feu, une entreprise chinoise déploie la reconnaissance faciale

Pour presque toutes les restrictions de jeu vidéo, les enfants et les adolescents trouveront un moyen de les contourner.

Mais la marge de manœuvre se rétrécit en Chine, où les joueurs mineurs sont tenus de se connecter en utilisant leurs vrais noms et numéros d’identification dans le cadre des réglementations nationales visant à limiter le temps d’écran et à contrôler la dépendance à Internet. En 2019, le pays a imposé un cyber couvre-feu interdisant aux moins de 18 ans de jouer à des jeux entre 22 heures et 8 heures.

Reconnaissant que des adolescents rusés pourraient essayer d’utiliser les appareils ou les identités de leurs parents pour contourner les restrictions, le conglomérat Internet chinois Tencent a déclaré cette semaine qu’il comblerait la faille en déployant la technologie de reconnaissance faciale dans ses jeux vidéo.

« Les enfants, rangez vos téléphones et allez dormir », a déclaré Tencent dans un déclaration mardi lorsqu’il a officiellement présenté les nouvelles fonctionnalités appelées « Midnight Patrol ». Le déploiement plus large a déclenché un débat sur les plateformes Internet chinoises sur les avantages et les risques de confidentialité de la technologie.

Certains étaient favorables aux contrôles, affirmant qu’ils lutteraient contre la dépendance à Internet des adolescents, mais ils se sont également demandé comment les données seraient transmises aux autorités. D’autres ont déclaré que Tencent assumait un rôle trop paternaliste.