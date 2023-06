Pour attraper 5 voleurs vus à la caméra, la police de Delhi en a placé 1 600 en garde à vue

Tirant le feu sur le vol de jour à Pragati Maidan, la police de Delhi a pris jusqu’à 1 600 personnes et saisi environ 2 000 véhicules lors de patrouilles nocturnes avant d’arrêter finalement cinq personnes pour le vol de Rs 2 lakh, ont indiqué des sources.

L’action rapide des flics a suivi un tollé sur les réseaux sociaux à propos de la vidéo virale, beaucoup remettant en question la situation de la loi et de l’ordre dans la capitale nationale.

Patel Sajan Kumar, un agent de livraison d’Omiya Enterprises, basé à Chandi Chowk, et son associé Jigar Patel étaient en route pour Gurugram dans un taxi samedi lorsque quatre hommes sur deux vélos ont bloqué leur chemin. Les deux passagers sont descendus des vélos et ont sorti des pistolets.

L’un d’eux se dirigea vers le siège du conducteur, et l’autre ouvrit la portière arrière et saisit le sac d’argent. Les deux sont ensuite montés sur les vélos et se sont enfuis.

Le tunnel de 1,5 km de long relie New Delhi à Sarai Kale Khan et Noida et est situé au cœur de la capitale nationale. L’audace pure des criminels à commettre le vol au passage souterrain très fréquenté en plein jour a suscité de vives questions sur la situation de l’ordre public à Delhi.

Parmi ceux qui ont critiqué la police de Delhi pour ce crime choquant, il y avait le ministre en chef et chef du parti Aam Aadmi, Arvind Kejriwal. Exigeant la démission du lieutenant-gouverneur VK Saxena, qui contrôle la police de Delhi en tant que représentant du centre, il a réitéré sa demande de longue date que le contrôle de la force soit remis au gouvernement de Delhi.

« LG devrait démissionner. Faites place à quelqu’un qui peut assurer la sécurité des habitants de Delhi. Si le gouvernement central est incapable de rendre Delhi sûre, remettez-la nous. Nous vous montrerons comment rendre une ville sûre pour ses citoyens « , a-t-il tweeté.

Le lieutenant-gouverneur Saxena a convoqué une réunion sur la situation de la loi et de l’ordre dans la capitale nationale. En réponse à cela, M. Kejriwal a déclaré qu’il semble que le centre « n’ait pas de plan solide ». « Convoquer une réunion n’est qu’une formalité. Dans la région de Pragati Maidan où se tiendront les réunions du G20, un vol a été commis en plein jour. Il y a « Jungle Raj » à Delhi. ville », a-t-il déclaré.