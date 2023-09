Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée « Our Changing Planet » visant à montrer et à expliquer les effets du changement climatique. Tenez-vous informé des dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Pour attirer les touristes, ces entreprises ajoutent des chargeurs de véhicules électriques

Le bilan des émissions du G7 depuis 1990

L'essor de l'énergie solaire et les ventes de véhicules électriques donnent de l'espoir pour les objectifs climatiques

Pour attirer les touristes, ces entreprises ajoutent des chargeurs de véhicules électriques

Lars Hirch et Rachelle Fiset ont installé un chargeur de VE en 2019 lors de la construction de la distillerie artisanale Pivot Spirits à Rolling Hills, en Alberta. (Soumis par Lars Hirch)

Vous avez probablement lu de nombreux articles sur les défis liés aux voyages en voiture à travers de nombreuses régions du Canada dans un véhicule électrique, dont un par Que diable ? rédacteur en chef Andre Mayer l’année dernière .

Il n’y a toujours pas autant de chargeurs que de nombreux conducteurs de véhicules électriques le souhaiteraient. Mais de plus en plus d’entreprises y voient une opportunité et installent des chargeurs de véhicules électriques pour encourager les touristes à s’arrêter. Cette tendance pourrait contribuer à stimuler l’adoption des véhicules électriques et des infrastructures de recharge à l’échelle locale et partout au Canada.

Lars Hirch a installé un chargeur de VE en 2019 lors de la construction de la distillerie artisanale Pivot Spirits à Rolling Hills, en Alberta, à mi-chemin entre le parc provincial Dinosaur et le parc national des Lacs-Waterton.

Hirch produit de la vodka, du gin et du seigle à partir de céréales cultivées dans sa propre ferme avec des pratiques agricoles régénératrices . La distillerie a été construite dans un souci d’efficacité énergétique maximale et, en pleine production, les panneaux solaires de Hirch génèrent plus d’énergie que l’entreprise n’en consomme.

« Comme nous produisons beaucoup d’électricité, nous pensions que nous en disposerions pour nos besoins. [EV-driving] clients », a-t-il déclaré, « afin que cela les incite davantage… à venir voir ce que nous faisons ici. »

Pendant la recharge, les gens peuvent faire des dégustations de spiritueux, manger au restaurant saisonnier de la distillerie ou même faire une visite informelle de la ferme.

Le chargeur ne fait partie d’aucun réseau : Hirch l’a payé lui-même, même s’il ne possède pas encore son propre véhicule électrique. Et il offre le service gratuitement non seulement à ses clients, mais aussi à la communauté locale et aux gens qui viennent jouer au hockey à l’aréna voisin.

« Les équipes de Calgary réserveront des tournois ici les fins de semaine, et particulièrement en janvier et février, et nous recevons donc beaucoup de trafic en provenance des villes les fins de semaine de l’hiver », a déclaré Hirch.

D’autres propriétaires d’entreprises canadiennes ont été approchés par des entreprises ou des gouvernements locaux cherchant à étendre leurs propres réseaux de recharge.

Il y a environ deux ans, Tesla a demandé au Falcon Beach Ranch à Falcon Lake, au Manitoba, s’il serait prêt à accueillir un chargeur, car il se trouvait à proximité de la route transcanadienne. Tesla couvrirait le coût de l’équipement et de l’installation, ce qui, selon la copropriétaire Kendra Imrie, constituait une incitation importante.

Au cours de la première année, a-t-elle dit, peu de gens sont passés pour charger. Mais au cours de l’année écoulée, et particulièrement au cours des six derniers mois, « l’utilisation a été assez importante », a déclaré Imrie.

Alors que quelques personnes ont fait une randonnée au ranch ou loué une cabane pour la nuit, la plupart font simplement un arrêt rapide pour recharger, a déclaré Imrie. Elle suggère que les chargeurs de véhicules électriques pourraient générer plus d’affaires pour les magasins et les services proposant des offres moins chères que les randonnées en sentier, comme un café ou des collations.

Imrie pense également que la recharge des véhicules électriques est un bon élément de vente pour ceux qui proposent un hébergement. Elle n’a pas beaucoup fait de publicité ou de promotion pour le chargeur auprès de ses clients, mais elle prévoit de le faire et pense que cela attirera des touristes soucieux du climat.

« Cela augmente également votre attrait pour les visiteurs qui ont ces valeurs, mais qui ne possèdent pas nécessairement encore de véhicule électrique », a-t-elle déclaré.

Son chargeur a sensibilisé et intéressé d’autres entreprises locales à la recharge des véhicules électriques. Imrie est membre de la chambre de commerce locale, qui tente actuellement d’installer des bornes de recharge en ville et dans le parc provincial local pour attirer davantage de visiteurs pour faire leurs achats ou profiter des activités à proximité.

Simon Ouellette est PDG de Mogile Tech, qui gère une application et un site Web appelés ChargeHub pour aider les conducteurs à trouver des bornes de recharge et à recharger plus facilement. Il a remarqué davantage d’installations de chargeurs dans les hôtels et les chaînes de stations-service, mais pas une forte augmentation des installations dans les entreprises en général.

S’il pense qu’il est « génial » pour les entreprises d’installer des chargeurs si elles croient en l’électrification et veulent aider leurs clients, il prévient que c’est une grande responsabilité – et parfois un coût élevé – de vérifier constamment si les machines fonctionnent et de les réparer. s’ils ne le sont pas.

Trop souvent, a déclaré Ouellette, les entreprises n’y parviennent pas, et les conducteurs de véhicules électriques sont confrontés à la frustration et à l’anxiété de planifier leurs déplacements avec des chargeurs en panne, ce qui peut miner le désir d’une entreprise d’être favorable aux véhicules électriques.

— Emily Chung

En réponse à l’histoire de Benjamin Shingler sur Le récent procès de la Californie contre les grandes sociétés pétrolières , Linda Brun a écrit:

« J’espère vraiment que le Canada fera de même ici, car nous devons arrêter [the oil companies] de continuer à détruire notre climat et de faire passer les profits avant les gens. »

Vue d’ensemble : émissions du G7 depuis 1990

Les récentes annonces du Premier ministre britannique Rishi Sunak selon lesquelles le pays ralentir sa transition vers zéro émission nette ainsi que ouvrir l’un de ses plus grands projets pétroliers et gaziers depuis des années — le champ Rosebank d’Equinor en mer du Nord — ont donné lieu à une tempête de critiques de la part des défenseurs de l’environnement. Mais lorsqu’il s’agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre au cours des 30 dernières années, le Royaume-Uni fait figure de modèle par rapport aux autres pays du G7.

Depuis 1990, la Grande-Bretagne a réduit ses émissions de 46 pour cent, selon l’OCDE, en grande partie grâce à la fermeture de nombreuses centrales au charbon. L’Allemagne arrive en deuxième position, avec des réductions d’émissions de 39 pour cent. Le Canada constitue une exception dans ce scénario, avec une augmentation de ses émissions de près de 14 pour cent depuis 1990, principalement en raison d’une production pétrolière et gazière accrue.

(CBC)

Chaud et dérangé : idées provocatrices provenant du Web

L’essor de l’énergie solaire et les ventes de véhicules électriques donnent de l’espoir pour les objectifs climatiques, selon un rapport

Véhicules électriques produits par Volkswagen Saxony Park avant dans les locaux de l’usine de Zwickau, dans l’est de l’Allemagne, le jeudi 14 septembre 2023. L’usine de Zwickau a été pionnière de l’électromobilité chez Volkswagen. Outre les modèles ID.3, ID.4 et ID.5, deux modèles pour Audi et un de la marque Cupra y sont également produits. (Hendrik Schmidt/dpa/Associated Press)

La croissance rapide des technologies d’énergie propre telles que les voitures électriques et l’énergie solaire pourrait signifier qu’il est possible de maintenir le réchauffement climatique à l’objectif international de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, selon un nouveau rapport.

Le rapport, publié mardi par l’Agence internationale de l’énergie, basée à Paris, prévoit que la demande de charbon, de pétrole et de gaz naturel atteindra son maximum cette décennie, même sans nouvelle politique climatique – et, en tant que tel, il n’est pas nécessaire d’investir dans de nouveaux combustibles fossiles. projets de carburant.

Cela alors même que les émissions mondiales de dioxyde de carbone du secteur de l’énergie ont atteint un nouveau record, un pour cent au-dessus de leur niveau d’avant la pandémie.

Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, a déclaré mardi que, d’un côté, la voie vers l’objectif de 1,5°C de l’Accord de Paris se rétrécit, mais de l’autre, « l’augmentation spectaculaire des énergies propres garde la porte toujours ouverte ».

La capacité mondiale d’énergie solaire a augmenté de près de 50 pour cent au cours des deux dernières années et les ventes de voitures électriques ont augmenté de 240 pour cent, selon le rapport.

« Le climat mondial continue de changer à une vitesse effrayante », a déclaré Birol lors d’une conférence de presse en ligne, mais il a ajouté : « Nous voyons qu’il y a des raisons légitimes d’espérer. Nous constatons principalement qu’une nouvelle économie d’énergie propre est en train d’émerger autour de nous ». le monde. »

Le rapport montre que le Canada doit agir rapidement pour mettre en œuvre ses politiques promises en matière d’électricité propre et de plafonnement des émissions de pétrole et de gaz, a déclaré Janetta McKenzie, analyste principale du pétrole et du gaz à l’Institut Pembina, basé à Calgary.

« Il ne s’agit pas seulement de réduire la courbe des émissions mondiales — c’est évidemment avant tout — mais il s’agit également de préparer le Canada à prospérer dans une économie nette zéro », a-t-elle déclaré dans une entrevue.

« À mesure que le marché de l’énergie évolue à l’échelle mondiale, le Canada doit suivre le rythme, car nos partenaires commerciaux commenceront à prendre des décisions d’achat à long terme en fonction de leurs propres objectifs climatiques et de la manière dont ils compteront les atteindre. »

Elle a déclaré que les politiques de l’Alberta, qui ont mis sur pause les projets d’énergie renouvelable, sont « en décalage » avec les objectifs climatiques mondiaux.

Le rapport souligne que si l’on ne parvient pas à réduire les émissions, la réalisation de l’objectif de 1,5°C dépendrait d’un déploiement massif de technologies d’élimination du carbone, qui sont coûteuses et n’ont pas fait leurs preuves à grande échelle.

En 2022, les émissions de dioxyde de carbone du secteur énergétique ont atteint un nouveau record de 37 gigatonnes.

« Au lieu de commencer à baisser comme prévu dans notre rapport 2021, la demande de combustibles fossiles a augmenté », indique le rapport.

Selon le rapport, l’énergie renouvelable doit tripler d’ici 2030, la vente de véhicules électriques doit augmenter beaucoup plus fortement et les émissions de méthane du secteur énergétique doivent diminuer de 75 % si l’on veut contenir le réchauffement climatique conformément à l’objectif de l’Accord de Paris.

Les investissements dans l’action climatique doivent également augmenter, passant de 1 800 milliards de dollars en 2023 à 4 500 milliards de dollars par an d’ici le début des années 2030, indique le rapport.

Environmental Defence, une organisation canadienne de défense, a déclaré que les gouvernements fédéral et provinciaux doivent cesser d’approuver de nouveaux projets de combustibles fossiles et fermer plus tôt certains champs de pétrole et de gaz.

« Nous ne pouvons pas nous permettre davantage d’expansion des combustibles fossiles, ni nous permettre de compter sur des technologies spéculatives, comme le captage du carbone, qui ont une longue histoire d’échec », a déclaré le groupe dans un communiqué.

— Benjamin Schingler

