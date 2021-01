Pour atténuer les différends, les EAU annoncent la réouverture de leurs frontières avec le Qatar

Cette décision intervient après que l’Arabie saoudite a annoncé une percée dans la résolution de sa rupture de longue date avec le Qatar lors du sommet annuel de la vague de cette semaine, affirmant que le royaume rétablirait les relations diplomatiques et que ses alliés suivraient.

L’Arabie saoudite a annoncé en début de semaine la réouverture de son espace aérien et de ses frontières avec le Qatar. La compagnie aérienne nationale Qatar Airways a déclaré qu’elle avait commencé à réacheminer certains vols dans l’espace aérien saoudien, le premier vol survolant l’espace aérien saoudien jeudi soir de Doha à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le président du Département de l’aviation civile des Nations Unies, Salvatore Sciacchitano, a salué l’assouplissement, jeudi, des restrictions de l’espace aérien dans le Golfe et a déclaré que la résolution « aiderait à garantir que les avantages socio-économiques importants des liaisons aériennes internationales puissent être mieux optimisés ».

Les Émirats arabes unis ont déclaré vendredi qu’il faudrait plus de temps pour rétablir des relations diplomatiques complètes avec le Qatar. Belhou a déclaré que la Fédération des sept cheikhs poursuivait ses discussions pour « mettre fin à toutes les autres questions en suspens ». L’opposition au soutien du Qatar aux groupes islamistes tels que les Frères musulmans est plus profonde aux Émirats arabes unis qu’en Arabie saoudite, qui est principalement préoccupée par les liens étroits du Qatar avec son ennemi régional, l’Iran.

Bahreïn et l’Égypte, qui avaient rejoint les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite pour isoler Doha, n’ont pas encore expliqué publiquement leurs engagements pour atténuer le boycott signé cette semaine dans l’ancienne ville du désert saoudien d’al-Ula.

Les quatre États arabes ont rompu leurs relations commerciales et diplomatiques avec le Qatar en 2017, accusant le pays de rejoindre l’Iran et de financer des groupes extrémistes dans la région, selon Doha.

La percée de cette semaine fait suite à une dernière poussée de l’administration Trump sortante, qui a cherché à mettre fin au différend qui a contrecarré la politique étrangère et la stratégie de défense des États-Unis dans la région et les tentatives des États-Unis pour pousser l’Iran plus loin. isoler, a entravé.