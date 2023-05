Pour atténuer la flambée des frontières, les démocrates exhortent Biden à mettre fin à la politique vénézuélienne de Trump

Les démocrates dirigés par des législateurs de la Chambre des États frontaliers exhortent le président Biden à mettre fin aux sanctions de l’ère Trump contre Cuba et le Venezuela qui ont frappé les économies de ces pays et contribué à une vague de migrants à la frontière sud des États-Unis.

Parmi les autres signataires de la lettre figurent des législateurs d’États frontaliers tels que la représentante Nanette Barragán de Californie, Raúl M. Grijalva d’Arizona et Greg Casar du Texas, ainsi que des membres de l’aile progressiste du parti, notamment la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York et La représentante Rashida Tlaib du Michigan.

L’administration Biden a compté un nombre record d’entrées illégales à travers la frontière sud depuis l’entrée en fonction du président, et le secrétaire à la sécurité intérieure de Biden, Alejandro Mayorkas, a déclaré qu’il s’attend à de telles les passages à niveau vont encore plus haut dans les prochains jours à mesure que les restrictions pandémiques prendront fin.

Les responsables américains ont déclaré qu’un grand nombre de migrants à la frontière viennent du Venezuela, où les vastes sanctions financières et sectorielles de Trump ont contribué aux « difficultés d’accès à la nourriture, à la détérioration des services sociaux et des biens publics, des soins de santé à l’énergie en passant par l’eau ; les retards dans l’importation des vaccins essentiels ; l’augmentation de la pauvreté et de la malnutrition » et d’autres conséquences négatives, affirment les auteurs de la lettre.