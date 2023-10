Pour atteindre leurs objectifs, les Twins savent qu’ils devront vaincre les Astros – Twin Cities

Lorsqu’il s’est levé pour s’adresser à ses coéquipiers après l’élimination des Twins des séries éliminatoires mercredi soir, Carlos Correa avait plusieurs messages qu’il voulait faire passer au groupe rassemblé.

Souvenez-vous de ce sentiment, a-t-il dit à ses coéquipiers, car vous ne voulez plus ressentir cela. Et soyez également prêts à l’entraînement de printemps – ils verront davantage les Astros de Houston et ils doivent être prêts à les battre.

« Nous allons à nouveau affronter ces gars-là », a déclaré Correa. « Si vous voulez participer aux World Series, vous devez battre cette équipe. Nous allons nous y préparer.

Avec la victoire 3-2 contre les Twins mercredi soir à Target Field, les Astros se sont qualifiés pour la série de championnats de la Ligue américaine pour la septième saison consécutive. Ils ont participé aux World Series au cours de quatre de ces saisons et ont remporté deux bagues. En termes simples : la route vers les World Series dans la Ligue américaine passe par Houston, comme c’est le cas depuis près d’une décennie.

« Nous ne sommes pas si loin de disputer les World Series », a déclaré le manager Rocco Baldelli. « Nous jouons actuellement contre les meilleures équipes de baseball, nous faisons un travail incroyable, en compétition contre elles. »

Bien qu’ils n’aient pas remporté la série, il n’est pas si difficile pour les Twins d’imaginer comment la série aurait pu se dérouler différemment.

Ils ont eu de nombreuses opportunités avec des coureurs en position de but lors des matchs 1 et 3 qu’ils n’ont pas pu capitaliser. Et les Twins ont eu raison dans le Game 4 jusqu’au bout. Quelques succès opportuns auraient facilement pu renverser le résultat de la série.

« L’écart n’est pas trop fou », a déclaré Correa, avant de souligner qu’il pensait que l’expérience des Astros avait joué un grand rôle. « Maintenant que certains de nos gars se sont mouillés les pieds dans le baseball en séries éliminatoires, l’année prochaine, j’ai l’impression que nous serons bien meilleurs, et je sais que le front office rassemblera les bonnes pièces pour que nous puissions y aller l’année prochaine et y aller. plus loin, jusqu’au bout.

Correa a fréquemment comparé cette équipe aux Astros de 2015. C’est l’année où il a fait ses débuts et les choses ont commencé à se mettre en place pour eux, atteignant les séries éliminatoires puis remportant le Wild Card Game avant de tomber dans l’ALDS.

Cette année, les Twins ont vu émerger les recrues Royce Lewis, Edouard Julien et Matt Wallner. D’autres jeunes joueurs, comme Ryan Jeffers, Alex Kirilloff et Bailey Ober, ont fait un pas en avant. Associés à des vétérans, comme Correa, Pablo López et Byron Buxton, que les Twins ont tous enfermés à long terme, et à un enclos des releveurs qui sera pour la plupart de retour intact, les Twins ont de quoi aimer aller de l’avant.

« C’est nul, ça fait mal, mais nous connaissons le noyau que nous avons dans ce vestiaire, composé de jeunes gars qui ont fait beaucoup cette année et qui se sont améliorés et ont grandi cette année », a déclaré Jeffers. « Je pense que nous sommes bouleversés, nous sommes frustrés, mais nous sommes ravis de nous tourner vers ce que nous avons en réserve. »

C’est l’équipe qui a vaincu les démons des séries éliminatoires des années passées, qui a apporté un peu de joie en octobre à une base de fans désespérée de voir les Twins réussir en séries éliminatoires.

Désormais, pour avancer, ils ont un autre obstacle : une équipe des Astros qui les a éliminés des séries éliminatoires lors de participations consécutives (2023 et 2020).

« Ils seront là année après année. Ils l’ont démontré », a déclaré Jeffers. « Nous avons surmonté beaucoup d’obstacles cette année, cette saison que nous devions franchir. Nous avons maintenant une nouvelle faim pour le baseball d’octobre. Nous examinerons en interne et verrons comment nous pouvons nous améliorer, ce que nous pouvons faire pour être meilleurs. Mais maintenant, nous savons ce que c’est que d’être ici maintenant. »