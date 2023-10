En Afrique, on estime que 55 millions de filles de moins de 15 ans ont subi – ou risquent de subir – des MGF. Crédit : Shutterstock

NAIROBI, 20 oct (IPS) – Le bout de nos doigts possède des terminaisons nerveuses densément remplies. C’est pourquoi une minuscule coupure de papier active nos récepteurs de douleur et provoque une douleur tenace pendant un jour ou deux. Considérons maintenant qu’un clitoris possède plus de 10 000 terminaisons nerveuses. C’est la zone érogène la plus sensible de la femme humaine, ce qui explique le plaisir sexuel qu’elle procure au moindre contact. Une coupure de papier sur votre clitoris serait angoissante, mais n’est pas comparable à la douleur de la mutilation génitale féminine – ou MGF.

Les conséquences sont dévastatrices et de grande envergure, imprégnant les facettes sociales, politiques et économiques de la vie quotidienne. Considérez que le coût financier actuel et futur des seuls soins de santé pour les femmes vivant avec des conditions causées par les MGF est 1,4 milliard de dollars annuellement. Encore, plus de 4 millions les femmes et les filles risquent toujours de subir cette violation.

Contrairement à la circoncision masculine qui réduit les taux de transmission du VIH et des infections sexuellement transmissibles, les MGF ne présentent aucun avantage médical. C’est simplement une fonction du patriarcat visant à contrôler sexuellement les femmes. Les conséquences des MGF sont terribles.

Les survivants se sont exprimés sur ce qu’est le sexe après cette odieuse mutilation : ils ne ressentent aucun plaisir sexuel, seulement une douleur atroce. L’accouchement est encore pire car ils sont plus sensibles aux complications, augmentant la prévalence de la mortalité et de la morbidité maternelles sous forme de travail dystocique, de fistule, d’hémorragie post-partum, de septicémie et finalement de décès. Les effets psychologiques sont également considérables, entraînant notamment la dépression, une anxiété paralysante et même le suicide.

Pire encore, les répercussions s’étendent au-delà de la physiologie. Les MGF sont souvent un signe avant-coureur du mariage des enfants, privant les filles ou les jeunes femmes de toute possibilité de se réaliser. Cette situation est encore aggravée par les conflits et les crises climatiques. Dans de tels contextes, la dot est considérée comme une « évasion facile » des difficultés économiques. Cette fausse perception aggrave une situation déjà mauvaise.

En Afrique, on estime que 55 millions de filles de moins de 15 ans ont subi – ou risquent de subir – des MGF. Ceci malgré l’existence de lois et de politiques solides qui criminalisent cette violation dans au moins 28 pays du continent. Par exemple 50% de ces 55 millions de filles On les trouve dans trois pays – l’Égypte, l’Éthiopie et le Nigeria, et ces trois pays ont criminalisé cette pratique. Ce mépris de l’État de droit peut être attribué à un dogme culturel profondément enraciné, fondé sur un patriarcat qui perpétue la conflit de culture néfaste avec le code juridique.

De plus, les femmes et les filles africaines de la diaspora, comme celles des 11 millions Les Africains en Europe et 2 millions aux États-Unis, continuent de souffrir, avec peu ou pas de protections juridiques en place. Ce qui est encore plus grave est que les migrants sans papiers ont peu de recours, car demander une protection contre les MGF les exposerait à la détention et à l’expulsion.

En outre, une tendance émergente dans la lutte contre les MGF est la contestation des MGF transfrontalières. C’est là que les communautés voyagent en dehors des territoires soumis à des lois strictes qui criminalisent la pratique de commettre la violation ailleurs pour éviter des poursuites. Ceci est appelé ‘coupe de vacances’. Il est donc impératif que les MGF soient criminalisées partout dans le monde, afin de progresser vers nos objectifs mondiaux communs en matière de développement durable.

La lutte pour mettre fin à ce fléau est rendue plus difficile par la médicalisation des MGF, où les professionnels de la santé pratiquent la pratique à la place des « excisions » traditionnelles ; dans une tentative fallacieuse et inadéquate d’atténuer les effets néfastes des MGF. En fait, un médecin qualifié a récemment déposé une demande application devant la Haute Cour, contestant l’interdiction des MGF, citant la criminalisation de cette pratique comme une violation de l’autonomie corporelle et une violation du droit d’une femme à défendre sa culture. Il s’agit d’une réitération de la nécessité de redoubler d’efforts pour éradiquer cette pratique, car certains parmi nous restent attachés à la relégation continue des femmes et des filles et à leur emprisonnement dans des cycles vicieux de dépendance et de pauvreté au nom de la culture.

Il est alors évident que mettre fin aux MGF nécessite un arsenal de stratégies variées. Cela commence par comprendre que lorsqu’un pays devient partie à un instrument juridique international, il consent aux limitations de sa souveraineté et doit donc remplir ses obligations en vertu du droit international.

Cela inclut ceux de la Charte africaine des droits des peuples et des droits de l’homme relatifs aux droits des femmes en Afrique – communément appelé Protocole de Maputo, pour les États africains ; et la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), entre autres. Il s’agit d’outils importants pour la criminalisation universelle et indispensable de la fin des MGF.

Le monde se trouve actuellement à mi-chemin du objectifs de développement durable (ODD) devraient expirer en 2030, et toutes les indications pointent vers une trajectoire hors piste – sinon régression. Si le rythme actuel des progrès se poursuit, cela pourrait prendre près de 300 ans pour atteindre l’égalité des sexes.

Même si certains pourraient affirmer qu’il n’est pas réaliste de réussir en 7 ans, il est certainement possible d’accélérer l’action et de raccourcir cette prévision déprimante. Nous devons donc accélérer l’action et ne laisser personne de côté. Cela signifie protéger ceux qui risquent de subir cette horrible violation des femmes et des filles. De plus, une augmentation nécessaire des investissements financiers ; et il est financièrement logique de les réaliser puisque mettre fin aux MGF permet aux économies d’économiser les coûts des conséquences qui en découlent.

Le moment est venu de se concentrer sur les MGF, car même si les efforts sont en cours pour réformer l’architecture financière mondiale vers le financement du développement, ils sont fortement axés sur l’action climatique. Bien que cela soit effectivement important, la relégation d’autres objectifs dans cette poursuite risque de les pousser – y compris ceux relatifs aux femmes et aux filles – plus à la périphérie. Ces espaces doivent être élargis vers une collaboration intersectionnelle en vue de financer et d’atteindre nos objectifs humains et planétaires.

En outre, au moins 40 élections générales et présidentielles sont prévues l’année prochaine. Quinze élections ont lieu en Afrique ; 7 dans les Amériques ; 8 en Asie ; 8 autres en Europe et 2 en Océanie. C’est le moment opportun pour l’électorat d’exiger, pour commencer, l’inclusion des droits liés au genre et à la santé, comme la fin des MGF, dans les manifestes.

Les gens peuvent évaluer les antécédents et ensuite tenir les dirigeants élus responsables de leurs engagements, notamment en matière d’augmentation des allocations budgétaires et de transparence des dépenses. La bonne gouvernance est en effet au cœur de ces efforts.

En fin de compte, mettre fin aux MGF nécessite un effort concerté, une action mondiale pleine de solidarité où chacun a la responsabilité d’agir. Si les droits des femmes et des filles ne sont pas une priorité et si l’intersectionnalité n’est pas exploitée, comme cela a été débattu lors de la Conférence internationale sur les MGF qui vient de s’achever, nous ne parviendrons pas à atteindre l’Agenda 2030 dans son intégralité et peut-être même nos objectifs en matière de santé et de genre au cours de notre vie.

Stéphanie Musho est avocat et militant des droits de l’homme ; et chercheur principal d’Aspen New Voices

L’hon. Esther Passaris est député de la République du Kenya et membre du Parlement panafricain

