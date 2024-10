Pour Apple, l’iPad mini vise à offrir Apple Intelligence à un plus grand nombre d’utilisateurs

Alors que beaucoup, moi y compris, étaient un peu moins impressionnés par le nouvel iPad mini et ses mises à niveau médiocres, j’ai récemment parlé avec certaines des personnes derrière la tablette pour connaître le raisonnement derrière la mise à niveau minimale de cet iPad.

J’ai parlé avec Tom Boger, directeur principal du marketing Mac et iPad chez Apple, et Kurt Knight, directeur principal du marketing produit de la plateforme. Lors de ma réunion, Boger a parlé davantage du matériel iPad, tandis que mes questions sur Apple Intelligence ont été répondues par Knight.

Le côté Apple Intelligence de l’équation est le plus intéressant car il est si nouveau. Cela semble vraiment être l’une des principales raisons de la mise à niveau vers ce mini puisque, avec la puce A17 Pro, il devrait être suffisamment évolutif pour exécuter les fonctionnalités d’IA d’Apple alors qu’elles continuent à être déployées dans un avenir prévisible.

À l’heure actuelle, les fonctionnalités visent à constituer des ajouts utiles aux tâches quotidiennes. Contrairement à l’approche de Google en matière d’IA, Apple s’efforce de l’intégrer dans ses produits afin que, quelle que soit l’application que vous utilisez, vous puissiez toujours accéder à des éléments tels que des outils d’écriture, des résumés de notifications et bientôt, un Siri plus intelligent et plus conscient. . Par exemple, même si vous devez être dans Google Docs pour utiliser Gemini for Workspace, si vous utilisez un produit Apple, vous pouvez utiliser les outils d’écriture Apple Intelligence dans Google Docs, Microsoft Word, Apple’s Pages ou toute autre application ou site Web avec un zone de texte. Il s’agit d’une stratégie intéressante qui est davantage liée au matériel d’Apple, qui permet également à l’utilisation de l’IA d’Apple d’être localisée la plupart du temps sur les moteurs neuronaux de sa puce, garantissant ainsi une plus grande sécurité.

Une question qui m’intéressait est la suivante : si l’IA est une si grande priorité pour cet iPad, pourquoi ne pas le mettre à niveau vers une puce M1 ? Boger a expliqué que les puces de la série A ont de meilleures performances par watt, ce qui permet à l’iPad d’avoir une meilleure autonomie de batterie que s’il utilisait une puce de la série M.

Il a également mentionné que l’ultra-portabilité de l’iPad mini le rend parfait pour les personnes qui ont besoin de la puissance d’un iPad en déplacement. Les gens comme les médecins avec de grandes poches de blouse de laboratoire, les pilotes dans des cockpits confinés et d’autres emplois qui vous obligent à beaucoup vous déplacer peuvent tirer beaucoup de profit d’un iPad mini. Au-delà de cela, la puce plus puissante signifie qu’un plus grand nombre d’applications professionnelles que ces types de personnes utilisent devraient mieux fonctionner et disposer de plus de marge pour les mises à jour à l’avenir.

D’un autre côté, le mini est polyvalent et constitue une expérience formidable pour les joueurs et les personnes qui aiment beaucoup lire sur leur iPad. Cependant, je dirai d’après mon expérience qu’il exécute très bien les jeux iPad ; des jeux sur console comme Assassin’s Creed Mirage lutter encore un peu. Cependant, il est indéniable que sa taille est idéale pour jouer en déplacement.

Vers la fin de notre conversation, j’ai posé des questions sur le jeu de l’écran et Boger a mentionné que la couleur de l’écran est conforme aux normes de l’industrie et que, d’après l’expérience d’Apple, les gens l’adorent. Je suis d’accord avec lui sur certains points. Par exemple, ma mère utilise un iPad mini de 5e génération, et quand elle a vu le nouveau, elle a vraiment pensé qu’il s’agissait d’une énorme mise à niveau. D’autres ressentent probablement la même chose. Cependant, je pense toujours qu’Apple pourrait augmenter la luminosité et remplacer le panneau par quelque chose qui a moins d’images fantômes, et une grande partie du jeu disparaîtrait.