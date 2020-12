Les vaccinations contre le coronavirus commencent. Maintenant, les Américains doivent être persuadés de leur faire confiance et de les accepter.

Il y a deux tactiques de base que nous avons vues de la part des scientifiques et des professionnels de la santé pour parler au public du coronavirus et maintenant du premier vaccin approuvé aux États-Unis. Les professionnels peuvent diffuser des informations utiles d’une manière que nous comprenons et croyons, ou ils peuvent dénoncer des informations inexactes et des théories du complot. Nous avons vu beaucoup des deux cette année.

J’ai parlé avec le Dr Austin Chiang, un gastro-entérologue de 35 ans à Philadelphie qui réalise des vidéos TikTok engageantes et informatives sur des sujets aussi variés que symptômes du cancer du pancréas et qu’arrive-t-il à l’estomac des mangeurs compétitifs. Le Dr Chiang essaie de se concentrer sur la diffusion d’informations utiles et précises sur la santé, car il pense que c’est plus convaincant – et moins épuisant – que d’essayer de réfuter toutes les fausses idées sur la santé, a-t-il déclaré.

«J’essaie d’adopter une approche diplomatique», a déclaré le Dr Chiang. «Si je ne faisais que démystifier les gens, je passerais pour vindicatif ou méchant et ce n’est pas efficace.»