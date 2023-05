Pour améliorer la santé mentale des enfants, certaines écoles commencent plus tard – NBC Los Angeles

Dans les heures qui précèdent son arrivée au lycée Upper Darby, le senior Khalid Doulat a le temps de dire des prières, d’aider sa mère ou de se préparer pour l’entraînement sur piste.

C’est un changement bienvenu par rapport à l’année dernière pour lui et des milliers d’élèves de l’école de Drexel Hill, en Pennsylvanie, qui a repoussé son heure de début de plus de deux heures – de 7h30 à 9h45. Un objectif pour le changement : pour alléger les pressions sur les étudiants qui étaient plus visibles que jamais à la suite de la pandémie de COVID-19.

« Je vais être honnête, j’ai été beaucoup plus heureux le matin », a déclaré Doulat. « J’ai été plus positif et je suis venu à l’école en souriant plutôt que, vous savez, en sortant du lit à contrecœur et des trucs comme ça à 19h30. »

L’idée d’heures de rentrée scolaire plus tardives, poussée par de nombreuses personnes au fil des ans comme un moyen d’aider les adolescents à mieux dormir, fait peau neuve pour faire face à la crise de santé mentale qui touche les adolescents à travers les États-Unis.

Pour certaines écoles, la pandémie a permis l’expérimentation pour essayer de nouveaux horaires. Upper Darby, pour sa part, a initialement envisagé des heures de début plus tardives en 2019. En fin de compte, il a trouvé un moyen de le faire cette année en utilisant l’apprentissage à distance comme élément de la journée scolaire.

Alors que les étudiants revenaient pour la première fois à l’apprentissage en personne, beaucoup traitaient de problèmes de santé mentale et de problèmes de comportement, a déclaré le surintendant d’Upper Darby, Daniel McGarry. Les responsables ont constaté que les élèves ne respectaient pas l’autorité des enseignants en classe.

«Nous avons eu beaucoup de ces choses auxquelles nous étions confrontés et nous travaillons toujours sur notre chemin; nous sommes dans un bien meilleur endroit », a déclaré McGarry. « Je pense que nos enfants se sentent mieux. Ils ne sont pas 100% meilleurs. Mais, a-t-il dit, une grande partie de l’anxiété sociale ressentie par les étudiants après avoir été à l’école en ligne s’est dissipée.

Pendant la pandémie, un nombre croissant d’élèves du secondaire ont exprimé des sentiments persistants de tristesse ou de désespoir, les filles et les jeunes LGBTQ+ signalant les niveaux les plus élevés de mauvaise santé mentale et de tentatives de suicide. Cela n’aide pas que la recherche suggère que les élèves des collèges et lycées ne dorment pas assez.

« Ces problèmes de santé mentale vont déjà se produire et ensuite, avec l’absence de sommeil, ils sont bien pires », a déclaré Orfeu Buxton, directeur du Sleep, Health & Society Collaboratory à la Penn State University. « La même chose avec la prise de décision, les idées suicidaires, ce genre de choses. »

Les raisons pour lesquelles les lycées commencent aussi tôt qu’ils le font – beaucoup commencent leur journée avant 7h30 – sont « perdues dans les sables de l’histoire », a déclaré Buxton. Mais maintenant, a-t-il dit, « tout est intégré à cela : les modèles de feux de circulation, les horaires de bus et le travail des adultes ».

À l’échelle nationale, au moins neuf États envisagent une législation relative aux heures de début des cours, contre quatre l’année précédente, selon la Conférence nationale sur les législatures des États. La Californie en 2019 est devenue le premier et le seul État à dicter les heures de début des cours.

Les grands systèmes scolaires, dont Denver, Philadelphie et Anchorage, en Alaska, se sont penchés sur les heures de début plus tardives.

Il peut être nécessaire d’innover pour forger un nouveau calendrier.

À Upper Darby High, la journée scolaire commence techniquement à 7 h 30, les étudiants étant assignés à des cours à distance qui sont liés à leurs cours de la journée. Mais ils peuvent utiliser les premières heures du matin comme ils l’entendent – ils peuvent rencontrer les enseignants pendant les heures de bureau, faire la grasse matinée ou terminer d’autres devoirs. En fin de compte, le travail assigné pour le début de la matinée doit être fait, mais le moment appartient aux étudiants.

« Je pense que dormir plus aide vraiment », Elise Olmstead, une junior. «Je serais plus irritable tout au long de la journée, surtout plus tard, car j’ai beaucoup de choses après l’école. J’aurais juste plus de mal à passer la journée.

La journée scolaire se termine toujours à 15 heures

Fatima Afrani, une étudiante de première année, a déclaré que lorsqu’elle rentre à la maison, elle se détend généralement, puis aide sa mère ou fait ses devoirs.

« Si je suis fatigué, je vais dormir, ce que je n’ai pas pu faire l’an dernier. L’année dernière, je devais juste faire mes devoirs parce qu’il n’y avait pas la possibilité de pouvoir les faire plus tard », a-t-elle déclaré. « Et donc j’ai aimé que si j’étais fatigué, je pouvais écouter mon corps et me laisser dormir. »

Le directeur Matthew Alloway a déclaré que les éducateurs avaient remarqué que moins d’élèves dormaient en classe. Le nouveau calendrier a également permis « aux enfants d’aller à l’école pour exactement ce dont ils ont besoin », a-t-il déclaré. Environ 400 des 4 250 élèves de l’école ne fréquentent que l’apprentissage virtuel – une option offerte pour concurrencer les écoles en ligne.

Les critiques ont fait valoir que les étudiants ont moins de temps d’instruction dans le nouvel horaire. Les périodes initiales de 80 minutes ont été raccourcies, mais Alloway a déclaré que ce n’est pas comme si les conférences prenaient toujours les 80 minutes.

« C’était parfois un temps d’enseignement concentré de 60 minutes. Mais ensuite, il était temps d’écrire. Il était temps de lire. Il y avait le temps de visionner une vidéo », a-t-il déclaré.

D’autres défis provoqués par la pandémie – la pénurie d’enseignants, par exemple – ont également bénéficié du changement d’horaire, ont déclaré les administrateurs. Les enseignants peuvent prendre soin d’eux-mêmes et de leurs familles le matin. Les administrateurs ont plus de temps pour remplacer les membres du personnel qui se déclarent malades.

Doulat, le senior d’Upper Darby, a déclaré que même si les étudiants ne peuvent pas voir les effets tous les jours, il y a eu un impact positif important.

« Ce sont si peu de changements dans notre vie quotidienne que nous ne le remarquons pas », a-t-il ajouté. « Mais ils commencent lentement à s’accumuler, et nous voyons réellement la différence dans nos propres vies. »

