WASHINGTON – Le représentant américain James Clyburn, DS.C., veut qu’une chanson sur la foi et la résilience vénérée depuis longtemps dans la communauté noire devienne l’hymne national et aide à l’unification du pays après des siècles de troubles raciaux.

Clyburn, le whip de la majorité à la Chambre, prévoit d’introduire dès cette semaine une mesure qui ferait de «Lift Every Voice and Sing», connu sous le nom d’hymne national noir, l’hymne national et lui donnerait une place spéciale aux côtés de l’hymne du pays » La bannière étoilée. »

«En faire un hymne national, je pense, serait un acte de rassemblement du pays. Il dirait aux gens: «Vous ne chantez pas un hymne national distinct, vous chantez l’hymne national du pays», a déclaré Clyburn, le plus haut rang des Noirs américains au Congrès. «Le geste lui-même serait un acte de guérison. Tout le monde peut s’identifier à cette chanson. »

La chanson est une partie importante de la culture et de l’histoire afro-américaines. Pendant des décennies, il a été chanté dans les communautés noires lors de pièces de théâtre à l’école, de programmes de récompenses, de diplômes et de services religieux. Clyburn a déclaré qu’il était temps qu’il soit également chanté dans d’autres communautés.

Cette poussée intervient à un moment de troubles sociaux, en particulier les manifestations contre les meurtres par la police d’hommes et de femmes noirs non armés, et l’impact dévastateur du nouveau coronavirus sur les communautés de couleur.

Cela fait également suite à une attaque meurtrière des partisans du président Donald Trump mercredi au Capitole des États-Unis qui a poussé les législateurs à se démener pour sécuriser les lieux et à demander à la police de les protéger. Cinq personnes, dont un policier du Capitole, sont décédées.

Certains experts et historiens disent que la poussée législative est davantage une question de symbolisme et ne fera pas grand-chose pour résoudre les problèmes systémiques qui affligent les communautés de couleur.

«C’est symboliquement remarquable pour les Noirs, mais dans l’ensemble, cela ne va pas mettre de la nourriture sur la table des gens, cela n’augmentera pas le salaire des gens», a déclaré Michael K. Fauntroy, politologue à l’Université Howard à Washington. , DC

Fauntroy a déclaré qu’il craignait que certaines personnes, en particulier les Afro-Américains, puissent parfois surestimer l’importance des victoires symboliques et les substituer à des changements plus structurels. «Je ne veux pas que cela se produise ici», a-t-il déclaré.

Clyburn a déclaré que l’effort était bien plus que symbolique, affirmant qu’il visait à y ajouter du poids en tant qu’hymne national. «C’est une chanson très populaire qui est imprégnée de l’histoire du pays», a-t-il déclaré.

La chanson sort de l’histoire de la douleur

«Lift Every Voice and Sing» a d’abord été écrit sous forme de poème par James Weldon Johnson, un leader de la NAACP, en 1899, puis mis en musique par son frère, John Rosamond Johnson. Il a été joué pour la première fois en public par des écoliers en 1900 lors d’une fête d’anniversaire en l’honneur de l’ancien président Abraham Lincoln, selon la NAACP.

La NAACP l’adoptera plus tard comme chanson officielle.

Clyburn a noté que son premier label était «l’hymne national noir».

«J’ai toujours été nerveux à ce sujet», a-t-il déclaré. «Nous devrions avoir un hymne national, que vous soyez noir ou blanc. Donc, pour donner l’honneur et le respect dus à la chanson, nous devons l’appeler l’hymne national.

La chanson a été écrite pendant une autre période tumultueuse pour les Afro-Américains, a déclaré Howard Robinson, archiviste à l’Université d’État de l’Alabama et membre du comité directeur du Centre national pour l’étude des droits civils et de la culture afro-américaine de l’ASU.

Les Noirs américains étaient lynchés. Les lois Jim Crow étaient enchâssées.

« La chanson ne rompt pas le passé de l’Amérique », a déclaré Robinson, se référant à des paroles telles que « plein de la foi que le sombre passé nous a enseigné. »

Mais Robinson a également noté l’optimisme dans des paroles comme «l’espoir que le présent nous a apporté».

«Cette chanson parle aux personnes qui ont souffert à cause du bâton de châtiment», a-t-il déclaré. « Je pense que la chanson est un regard différent sur l’Amérique, est un regard plus critique sur l’Amérique tout en étant optimiste quant à notre présent et à notre avenir. »

‘Pas de meilleur moment que maintenant’

Faire de la chanson un hymne national pour tous les Américains est une façon de reconnaître le sort des Afro-Américains et le racisme systémique auquel ils sont encore confrontés, ont déclaré des experts.

«Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant», a déclaré Robinson, soulignant comment les manifestations de Black Lives Matter contre l’injustice et les inégalités raciales ont résonné l’été dernier en Amérique et dans le monde.

La chanson a été chantée lors de certaines de ces manifestations.

La NFL a annoncé l’année dernière qu’elle jouerait « Lift Every Voice and Sing » et « The Star-Spangled Banner » avant les matchs de la semaine 1. Alicia Keys a interprété la chanson dans une vidéo.

Au fil des ans, de nombreuses célébrités, dont Beyoncé, ont interprété la chanson. Feu le révérend Joseph Lowery, une icône des droits civiques, a cité certains de ses vers lorsqu’il a prononcé la bénédiction lors de l’investiture de l’ancien président Barack Obama en 2009.

L’adopter comme hymne national est une étape importante vers la normalisation et la codification en tant qu’élément central de notre histoire, a déclaré Nolan Williams, Jr., compositeur, producteur et conservateur culturel.

«Cela devrait vraiment devenir une pièce que nous reconnaissons et honorons en tant que nation pour ce que cela signifie, non seulement pour les Afro-Américains, mais pour les Américains», a déclaré Williams. «Le sort des Afro-Américains est au cœur de l’histoire américaine.»

Clyburn devait construire le nerf

Clyburn a déclaré qu’il envisageait cette mesure depuis des décennies. Le mois dernier, il a demandé à son personnel d’élaborer une législation. Le projet de loi de quatre pages, obtenu par USA TODAY, cite l’histoire de la chanson et l’appelle un «hymne bien-aimé».

«Depuis que je suis au Congrès, j’essaie de trouver assez de courage pour présenter un hymne national», a déclaré Clyburn lors d’une discussion privée pour les journalistes de couleur au début du mois. «J’espère que je pourrai survivre et le voir passer. »

Depuis 1973, six projets de loi ont été présentés au Congrès pour désigner des chansons, dont «God Bless America» et «America the Beautiful» comme hymne national, mais aucun d’entre eux n’a été adopté, selon le Bureau historique du Sénat américain.

« La bannière étoilée » a été officiellement adoptée comme hymne national en 1931. Les hymnes sont souvent des chansons patriotiques. Les hymnes sont plus religieux et les chants de louange.

Williams a déclaré que tout en appréciant ce que symbolise « The Star-Spangled Banner », il reconnaît les défauts de la chanson, y compris les vers qui reflètent le racisme enraciné qui a tourmenté la nation.

« Peut-être que ce que fait Clyburn est de pousser notre pays à avoir une autre conversation gênante sur un sujet qui est si difficile pour nous de lutter, »

a déclaré Williams, qui a composé et réalisé un hymne des droits de vote, «J’ai le droit de voter», publié l’été dernier.

Clyburn a déclaré que sa mesure n’a pas pour but de retirer l’hymne national, qu’il a dit qu’il chante et se souvient encore de la bonne sensation de le jouer il y a longtemps sur sa clarinette.

Il a noté que «Lift Every Voice» est également connu en dehors des communautés noires. Il se souvient qu’il y a des années, il s’est tenu à côté de l’ancien président Bill Clinton qui «connaissait chaque mot de cette chanson … Il la chantait mieux que quiconque dans la pièce.

Dans une lettre à ses collègues, Clyburn a déclaré qu’en faire l’hymne de la nation reconnaîtrait une partie importante de l’expérience américaine et la possibilité de l’unité. Clyburn a déclaré qu’il espérait un soutien bipartisan « étendu » dans les deux chambres.

Robinson, de l’Université d’État de l’Alabama, a déclaré qu’il serait surpris que l’effort soit bien accueilli par les législateurs et une majorité d’Américains. «Pour que la nation entière adopte cette (chanson) comme un moyen de comprendre notre histoire collective… c’est un défi de taille», a-t-il déclaré.

Pourtant, a déclaré Robinson, la nation est dans une période de réflexion, ce qui pourrait générer plus de soutien.

Certaines personnes sont « plus réceptives à regarder le passé, non pas avec des lunettes roses, mais à travers un prisme qui voit les éléments du passé comme à la fois douloureux et exploiteurs, mais aussi (qui) a produit des héros et de la résilience », a-t-il déclaré. .

Si cela se produit, tous les Américains pourraient bientôt chanter les paroles:

Élevez chaque voix et chantez,

Jusqu’à ce que la terre et le ciel sonnent,

Sonnez aux harmonies de la Liberté;

Que notre joie monte

Aussi haut que le ciel qui écoute,

Laissez-le résonner fort comme la mer ondoyante.

Chantez une chanson pleine de la foi que le sombre passé nous a enseignée,

Chantez une chanson pleine de l’espoir que le présent nous a apporté;

Face au soleil levant de notre nouveau jour commencé,

Marchons jusqu’à ce que la victoire soit remportée.

Stony la route que nous avons parcourue,

Amère le bâton de châtiment,

Ressenti au temps où l’espoir à naître était mort;

Pourtant avec un rythme régulier,

N’ai pas nos pieds fatigués

Venez à l’endroit pour lequel nos pères ont soupiré?

Nous avons parcouru un chemin qui a été arrosé de larmes,

Nous sommes venus, foulant notre chemin à travers le sang des massacrés,

Hors du sombre passé,

Jusqu’à maintenant, nous nous tenons enfin

Là où la lueur blanche de notre étoile brillante est projetée.

Dieu de nos années fatiguées,

Dieu de nos larmes silencieuses,

Toi qui nous a amenés jusqu’ici sur le chemin;

Toi qui as par ta puissance

Nous a conduit dans la lumière

Gardez-nous pour toujours sur le chemin, nous prions.

De peur que nos pieds ne s’éloignent des lieux, notre Dieu, où nous t’avons rencontré,

De peur que nos cœurs ivres du vin du monde ne t’oublient;

Ombré sous ta main,

Puissions-nous rester à jamais,

Fidèle à notre Dieu,

Fidèle à notre terre natale.

