Pour abriter les victimes de la crise du logement, cette aubergiste de l’île Manitoulin a accueilli des locataires à long terme

Il s’agit de l’un des bâtiments les plus anciens de l’île Manitoulin et il est célébré par les habitants pour sa gastronomie, sa vie nocturne et son histoire. Mais l’Anchor Inn ne pourra pas accueillir de clients pour la nuit avant au moins 2024, peut-être 2025.

Toutes ses chambres ont été occupées par des locataires de longue durée qui n’avaient nulle part où aller en raison de la pénurie de logements dans la région.

William Lanktree, 73 ans, fait partie de ces locataires.

Lorsqu’il a commencé à chercher une nouvelle maison dans sa région l’année dernière, il ne pouvait pas croire à quel point le paysage immobilier avait changé sur son île natale.

William Lanktree souhaitait rester dans la communauté où il est né et a grandi, mais craignait de ne pas pouvoir trouver un logement abordable. Il a été accueilli à l’auberge locale il y a environ un an. (Aya Dufour/CBC)

« À moins que vous n’ayez 1 500 ou 2 000 dollars pour payer votre loyer, où allez-vous vivre ? » il demande.

Il a visité un endroit qu’il pensait pouvoir se permettre, mais a déclaré qu’il était en si mauvais état qu' »il n’aurait pas convenu à un chien ».

Alors que ses recherches devenaient de plus en plus désespérées, il a demandé à tous ceux qu’il rencontrait s’ils connaissaient un logement abordable dans lequel il pourrait vivre pendant qu’il lutte contre une nouvelle crise de cancer.

C’est à ce moment-là qu’il a décidé de se rendre à l’Anchor Inn de Little Current et de demander à la propriétaire Denise Callaghan si elle avait des chambres à louer.

L’établissement dispose d’une douzaine de chambres, mais elles sont généralement réservées par des touristes ou d’autres visiteurs de courte durée qui affluent en grand nombre dans la région pour profiter de la beauté naturelle de la plus grande île d’eau douce du monde.

Mais voyant que Lanktree était à court d’options, Callaghan a accepté de lui réserver une chambre pour une durée pouvant aller jusqu’à un an à un prix abordable.

Elle a alors commencé à réaliser combien d’autres personnes de la communauté avaient du mal à trouver un logement, en particulier celles qui souffraient de problèmes mentaux, physiques ou de toxicomanie.

Rapidement, toutes les chambres dont elle disposait se remplirent de locataires à plus long terme. Désormais, toutes les chambres sont réservées pour au moins l’année prochaine.

L’Anchor Inn a été construit en 1888, selon Callaghan. (Aya Dufour/CBC)

Selon la taille de la chambre, l’aubergiste facture entre 700 $ et 900 $ par mois.

Ce n’est pas un arrangement rentable, étant donné qu’il en coûte généralement plus de 100 $ par nuit pour séjourner dans les chambres avec kitchenette de l’Anchor Inn, mais Callaghan n’a aucun regret.

« Évidemment, je gagnerais plus d’argent si je faisais cela. Mais ce n’est pas toujours une question d’argent.

« Il y a une grave pénurie de logements sur l’île et partout. Et si les chambres doivent rester là, vides cinq à six jours par mois, autant qu’elles soient pleines », a-t-elle déclaré.

Les locataires « ne vivraient nulle part ailleurs »

L’espace ayant été conçu pour accueillir des invités temporaires, les chambres ne disposent pas de poêle.

Bien que la pièce soit équipée d’équipements de cuisine de base, comme un réfrigérateur, un four micro-ondes et un comptoir, l’absence de cuisinière limite les options de cuisson. (Aya Dufour/CBC)

« C’est l’une des grandes choses qui leur manquent », a déclaré Callaghan. « Ils doivent acheter des plats préparés, des dîners au micro-ondes ou se rendre chez l’un de leurs amis pour préparer un bol de soupe.

L’auberge possède un restaurant, mais elle a déclaré que la plupart de ses locataires ont un budget serré et que ce n’est donc pas vraiment une option pour eux.

Cela ne dérange pas Lanktree, cependant.

« C’est le meilleur endroit sur Terre », a-t-il déclaré. « Je vois le lac tous les jours et j’ai apporté ma chaise Lazy Boy avec moi. »

Bien que Lanktree soit né sur l’île Manitoulin, il a grandi dans une ferme et n’a pas vécu au bord de l’eau jusqu’à ce qu’il déménage à l’Anchor Inn. (Aya Dufour/CBC)

« Je regarde par ma fenêtre, je vois la nature, les paysages, les bateaux. »

Ce que Lanktree préfère dans sa vie à l’Anchor Inn, c’est le sentiment de communauté qui s’est développé avec les autres locataires et les clients réguliers, ce dont il a besoin pour lutter contre la maladie.

Son voisin, Barry Hamilton, 76 ans, partage le même sentiment.

Sa femme est récemment tombée malade et a dû déménager ailleurs pour recevoir des soins, le laissant trouver seul un logement qu’il pouvait se permettre.

Barry Hamilton souhaite que la pénurie de logements, en particulier le manque de logements abordables pour les personnes âgées, soit traitée avec plus d’urgence par les gouvernements fédéral et provincial. (Aya Dufour/CBC)

« Je n’ai pas bien planifié ma retraite », a déclaré Hamilton. « Je n’ai pas fait les investissements que j’aurais dû faire. Maintenant, tout devient inabordable pour moi. »

Hamilton a déclaré qu’il était très reconnaissant d’être devenu « un autre gars au deuxième étage de l’Anchor Inn » après que Callaghan ait rénové la salle de conférence de l’établissement pour l’accueillir.

« Je me sens vraiment à l’aise ici, donc je passerai probablement le reste de ma vie dans cet hôtel », a-t-il déclaré.

Quant à Callaghan, elle a déclaré que si elle pouvait transformer l’auberge en immeuble d’appartements, elle le ferait.

Mais pour le moment, elle se contente de renoncer à ses bénéfices si cela signifie contribuer à atténuer la pénurie de logements sur l’île.

Le problème du logement ne va pas disparaître de sitôt

Donna Stewart, directrice administrative du Conseil des services du district de Manitoulin Sudbury, a déclaré que plus de 200 personnes attendent un logement abordable d’une chambre sur l’île.

« Notre liste d’attente pour un logement n’a jamais connu une telle hausse en plus de 24 ans de suivi », a-t-elle déclaré.

La salle de conférence de l’auberge a été rénovée afin de pouvoir accueillir un locataire supplémentaire. (Aya Dufour/CBC)

Grâce au don de terrain d’une famille locale et au financement des gouvernements provincial et fédéral, l’organisme a récemment construit un logement abordable pour les personnes âgées, mais cela a pris des années et n’a fini par retirer que 12 personnes de la liste d’attente.

« C’est formidable d’entendre qu’un hôtel local est prêt à transformer ses unités de séjour temporaire en hébergements à plus long terme. Je suis sûr que cela fait chaud au cœur pour la communauté de savoir que quelqu’un se mobilise pour aider à combler le vide.

« Mais ces personnes devront toujours trouver un logement à long terme, il y aura donc toujours un déficit. »