Pour « A Real Pain », Jesse Eisenberg a appris à accepter le chaos de Kieran Culkin. La magie s’est ensuivie

Jesse Eisenberg Je ne savais pas que Kieran Culkin était sur le point d’abandonner son film.

Quelques semaines seulement avant le début du tournage. « Une vraie douleur » et Eisenberg et une grande partie de l’équipage étaient déjà en Pologne pour se préparer. Le film, qui sort en salles vendredi, est profondément personnel pour Eisenberg, qui, à 17 ans, a commencé à se rapprocher davantage de son propre héritage polonais par l’intermédiaire de sa tante.

L’histoire, qui lui est restée en tête pendant près de deux décennies, suit deux cousins ​​en tournée sur l’Holocauste après la mort de leur grand-mère. Il s’agit de douleur moderne et de traumatisme historique – des thèmes sérieux traités avec la touche légère et humoristique d’un film de road trip en couple étrange. L’un d’eux, David, est un peu tendu, un peu névrosé. L’autre, Benji, est un peu plus chaotique. Vous pouvez deviner lequel Culkin avait accepté de jouer.

« Je me suis tout de suite connecté avec le personnage », a déclaré Culkin. «Je savais que je voulais le faire. Du point de vue créatif, je voulais faire partie de ce truc.

Mais la dernière saison de « Succession », dans lequel il incarnait le plus jeune Roy, Roman, s’est étiré plus longtemps que prévu. Soudain, le temps passé avec sa famille sur lequel il comptait disparaissait sous le poids des obligations professionnelles et il voulait s’en aller. La nouvelle de cette évolution est parvenue directement à Fruit Tree, la société de production dirigée par Emma PierreDave McCary et Ali Herting, qui ont décidé de garder ça pour eux pour un moment.

« Nous avons tout à fait compris, mais nous étions aussi paniqués », a déclaré Herting. « Il était censé prendre l’avion la semaine suivante et commencer à tirer le lendemain. Nous n’avons pas eu le temps de refondre. Le seul atout que nous avions dans nos manches était le fait qu’Emma entretenait une relation très étroite avec lui.

Culkin a décrit l’appel téléphonique de Stone comme une « affaire de psychologie inversée ». Stone, qui portait ses casquettes d’actrice, d’amie et de productrice, s’est montrée compréhensive, honnête et directe sur le fait que son raisonnement était parfaitement logique et que tout allait s’effondrer sans lui. Mais ce n’était pas son problème, dit-elle. Elle s’en occuperait.

« Elle m’a complètement laissé décrocher », a déclaré Culkin. « Et je pense que c’est au moment où j’ai raccroché au téléphone que je me suis dit ‘oh (juron), je fais ce film.' »

Ce n’était ni la première ni la dernière fois que le sort de « A Real Pain » était en jeu. C’était même difficile d’obtenir un financement, jusqu’à l’arrivée de Topic Studios.



Culkin, à gauche, et Eisenberg (Photo de Scott A Garfitt/Invision/AP)

« Nous avions désespérément envie d’en faire partie », a déclaré Ryan Heller, vice-président du cinéma et du documentaire de Topic. «Il y avait cet arc clair pour le public et une énorme opportunité de surprendre par sa profondeur, ses couches, sa complexité et sa personnalité. Cette combinaison ? C’est une chose rare.

Il y avait aussi les complications logistiques du tournage en Pologne, qui impliquait d’être la première production à tourner au ancien camp de concentration de Majdanekà l’extérieur de Lublin, et le fait que Culkin était un peu sous tension sur le plateau. La première semaine a été particulièrement stressante, chacun trouvant son rythme en travaillant ensemble.

« Jesse et notre directeur de la photographie ( Michael Dymek ) avaient été méticuleusement filmés car ils étaient également très inquiets du calendrier et voulaient que tout soit très précis », a déclaré Herting. « Et Kieran n’a pas aimé ça. »

Il a également eu du mal à s’adapter aux notes de mise en scène de son partenaire de scène. Le résultat était des tensions. C’était amical, mais palpable.

« Cela correspond en quelque sorte au film », a déclaré Herting. « Comme dans le film aussi, ils se sont tous deux adoucis et ont en quelque sorte commencé à se rencontrer au milieu. Et puis au fur et à mesure que nous approfondissons l’histoire, ils se sont vraiment réunis et il y a une douceur et un lien. Il y a beaucoup de respect mutuel.



Cette image publiée par Searchlight Pictures montre Kieran Culkin, à gauche, et Jesse Eisenberg dans une scène de « A Real Pain ». (Photos de projecteur via AP)

Eisenberg a appris à jeter son manuel de jeu et à adopter l’improvisation. Culkin a commencé à comprendre que les demandes de son directeur faisaient partie d’une vision cohérente et non arbitraire. Le résultat est quelque chose de plus vivant et amusant que ce qu’Eisenberg aurait pu imaginer. Ils savaient que c’était spécial, mais ils allaient maintenant faire face à leur prochain test : le public.

Le Festival du film de Sundance avait toujours été l’objectif de « A Real Pain », et ils se précipitaient pour terminer le montage quelques jours seulement avant qu’il ne commence. Mais ils ne savaient pas ce qui se passerait là-bas : si quelqu’un voulait ou l’achetait. Le premier film d’Eisenberg, « Quand tu auras fini de sauver le monde » a eu des débuts plus discrets en partie parce que le festival était virtuel cette année-là.

Mais avec « A Real Pain », ils n’avaient pas à s’inquiéter. Il a été célébré par le public et les critiques et les distributeurs ont fait la queue pour discuter avec Eisenberg quelques instants après sa première. La vente s’est transformée en l’une de ces fameuses sessions nocturnes qui sont de plus en plus rares pour les festivals de nos jours.

« Ce sont des entreprises auprès desquelles je m’adresse depuis des années », a déclaré Eisenberg. « C’était totalement surréaliste et même un peu embarrassant d’être dans une telle position parce que je n’étais pas prêt pour ça. »

Le lendemain, Eisenberg et Culkin déjeunaient. Eisenberg ne trouvait même pas un moment pour manger : il était trop occupé à répondre aux appels. Pendant l’un d’eux, il a regardé Culkin et lui a fait un grand sourire. De bonnes nouvelles allaient arriver, il le savait. Toujours improvisateur, Culkin a pris une photo de son réalisateur et co-star dans ce moment de triomphe. Bientôt, le monde saura également que Searchlight l’avait acquis pour 10 millions de dollars, avec un engagement théâtral à part entière.

Le voyage de « A Real Pain » n’est pas encore terminé. C’est la saison des récompenses, après tout, même si Eisenberg grimace à l’idée qu’il y a « un élément de jugement encore à venir ». C’est presque, a-t-il ajouté, un Damoclès (comme dans « l’épée de ») qui pèse sur l’expérience.

Et pourtant, même lui et Culkin étaient ravis que cela résonne auprès du public, et même pas de la même manière. Benji, semble-t-il, reçoit une réponse différente partout où il va. Au Telluride Film Festival, c’était « un rire par minute » pour tout ce qu’il faisait. À Londres, a déclaré Culkin, « c’était tout le contraire ».



Kieran Culkin (Photo de Taylor Jewell/Invision/AP)

« Ils n’ont pas été charmés par lui », a déclaré Culkin. « Mais ils étaient connectés et écoutaient et j’ai trouvé cela très, très intéressant et très cool. Peu importe ce que vous ressentez à l’égard de ce type, les gens sont toujours connectés à lui.

Le test décisif pourrait être dans le personnage de Daniel Oreskes, Mark, un rôle quelque peu mineur qu’Eisenberg avait écrit spécifiquement pour un acteur qu’il aime. Pendant que les autres membres du groupe de tournée sur l’Holocauste discutent de la grandeur de Benji, Mark reste pince-sans-rire : « Pardonnez-moi si je ne vois pas cette étincelle magique. »

« Il n’est qu’un objectif, mais il s’adresse habituellement à la moitié du public tous les soirs », a déclaré Eisenberg. « Le film ne nous dit pas que c’est notre héros. »

Eisenberg avait initialement écrit Benji avec l’idée de jouer lui-même le rôle. C’était une idée dont il avait été écarté. Cela aurait tout simplement été trop dans son assiette. Il est heureux d’avoir décroché le rôle « facile » de David. Mais l’idée de la facilité d’un acteur est le cauchemar d’un autre. Demandez simplement à Culkin s’il pourrait ou non jouer le rôle d’Eisenberg.

« Il n’y a tout simplement aucun moyen », a ri Culkin. « Je ne pouvais tout simplement pas. »