Pouliches John Quinn prêts pour la bataille du Temple à Haydock | Actualités des courses

John Quinn a du mal à séparer ses rapides pouliches Keep Busy et Liberty Beach, qui se battront dans le Casumo Best Odds Guarantee Temple Stakes à Haydock.

Les stablemates ont la même note de 109, et le score est de un chacun sur leurs deux rencontres dans les groupes un l’an dernier.

Keep Busy avait deux longueurs et demie devant Liberty Beach quand ils étaient deuxième et septième derrière Glass Slippers dans le Flying Five Stakes au Curragh en septembre.

Les tableaux ont changé le mois suivant, Liberty Beach étant troisième derrière Wooded dans le Prix de l’Abbaye et Keep Busy à une longueur et demie de la cinquième place.

Quinn s’attend à une revanche serrée dans le groupe deux de samedi.

« Je suis content avec eux », a déclaré l’entraîneur du North Yorkshire.

« Ils sont en forme et ils vont bien. Leur préparation s’est bien déroulée et nous espérons avoir un peu de chance.

«Keep Busy a gagné sur un terrain très mou, et Liberty Beach a également gagné sur un terrain mou. Ils continuent tous les deux.

« J’espère qu’ils ont de bonnes chances. Une impasse me suffira. »

Le Jabbarockie en forme tentera de combler le fossé entre les handicaps et la société du groupe lorsqu’il entrera en classe à l’âge de huit ans.

L’entraîneur de Preston Eric Alston accepte que son cheval fasse face à un test sévère, mais Jabbarockie a remporté des handicaps de sprint compétitifs à Chester et Musselburgh lors de ses deux départs cette saison.

« Il est en grande forme avec lui-même, mais ce sera une question difficile », a déclaré Alston.

«Les propriétaires sont tous locaux et nous avions le choix d’aller à York ou à Haydock, et ils voulaient y aller et célébrer leur grand jour.

« Il est très authentique et j’espère que cela fonctionnera pour lui. »

Que Amoro, formée par Michael Dods, qui était finaliste de Battaash dans les Nunthorpe Stakes à York, fait ses débuts saisonniers – tandis que Karl Burke est à deux avec Ainsdale et Lady In France.

Declaring Love de John Butler, vainqueur des Listed Lansdown Stakes à Bath, complète le peloton de sept personnes.

Martyn Meade a hâte de sortir enfin Method, dans le Casumo Bet100Get10 Sandy Lane Stakes.

Le très réputé sprinter de trois ans est de retour en pleine santé après avoir raté ses débuts saisonniers dans les Pavilion Stakes à Ascot le mois dernier.

« Ce sera évidemment sa première manche de l’année. Nous allions le courir plus tôt, mais il n’était tout simplement pas à 100% – il l’est maintenant, donc nous verrons comment il se comporte là-bas », a-t-il déclaré.

« S’il court bien là-bas, alors nous viserons la Coupe du Commonwealth. Ce sera l’idée pour lui.

« Cinq stades étaient trop courts pour lui quand il a été battu à Newmarket lors de son dernier départ. Tant qu’il reproduit sa forme de deux ans, il devrait être OK. Vous avez besoin d’une course décente pour voir à quel point il est bon. »

Umm Kulthum revient à six stades après s’être affaibli dans les phases finales lorsqu’il n’est pas placé dans les Fred Darling Stakes sur sept à Newbury le mois dernier.

Richard Fahey rapporte que la fille de Kodiac, qui a remporté le Group Three Firth Of Clyde Stakes à Ayr et était un proche tiers du Group One Cheveley Park, pour être prête à revenir dans la mêlée.

« Nous sommes assez heureux avec elle. C’est une course difficile mais nous saurons où nous en sommes », a déclaré l’entraîneur de Musley Bank.

« Vous imaginez que le retour à six l’aidera. Ce sera un bon guide pour elle. »

Le symbole du dragon d’Archie Watson monte nettement en classe après avoir remporté ses quatre départs à ce jour.

« Il a tout fait correctement jusqu’à présent cette année et il a répondu à tout ce que nous lui avons demandé depuis ses débuts sur le tout-temps », a déclaré Watson.

« Il remonte à six stades, et nous espérons qu’il gérera le terrain plus mou là-haut – parce que le terrain était rapide la dernière fois à Musselburgh.

« C’est un grand pas en avant en classe, et cela devrait nous donner une idée de l’endroit où nous en sommes avec lui. »

Les artistes de groupe éprouvés The Lir Jet, Mujbar, Rohaan et Isabella Giles font partie de la liste des 10 finalistes.