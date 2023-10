Poulets, vaches et cultures. Oh mon! | Actualités, Sports, Emplois

CHAMPION — Le bureau d’extension du comté de Trumbull de l’Université d’État de l’Ohio a organisé vendredi matin une journée agricole à l’école primaire Champion Central, réunissant des éducateurs et plusieurs entreprises et organisations locales pour enseigner l’agriculture aux étudiants.

L’événement s’adressait aux élèves de la 1re à la 4e année.

L’école et l’OSU Extension se préparent pour l’Ag-Day depuis le printemps.

Ashlee Meardith, éducatrice de l’OSU 4-H, qui a également aidé à organiser l’événement, a déclaré qu’il y avait différentes stations permettant aux étudiants d’apprendre diverses composantes de l’agriculture.

Il y avait aussi des cours sur la sécurité des tracteurs, la science animale, la qualité de l’eau, la science végétale, la science du sol et l’alimentation et la nutrition, ainsi qu’une station apicole, des pommes du verger Hartford et une station acéricole.

Elle a enseigné aux étudiants de la station Chick Quest l’élevage et le développement embryonnaire des poulets.

Elle a dit qu’ils avaient également une station laitière où les enfants apprenaient comment les vaches produisent du lait et le processus de traite.

« Notre agriculteur qui est ici aujourd’hui a des trayeuses robotisées dans sa ferme, donc il est probablement en train d’enseigner cela aux enfants » dit Meardith.

Elle a également déclaré que vendredi était la première fois qu’ils organisaient cet événement, mais qu’ils aimeraient l’offrir à d’autres districts scolaires.

« Nous espérons nous concentrer d’abord sur les écoles urbaines pour exposer les enfants qui ont grandi dans une ville ou qui sont peut-être moins sensibilisés à l’agriculture, mais nous espérons l’offrir à tous les habitants du comté. » dit-elle.

Kaylyn Stahl, spécialiste de l’intervention en maternelle et en première année, a déclaré que les élèves « en tirer beaucoup de profit » cet evènement.

« J’espère que cela les amènera à réfléchir à la façon d’être en bonne santé avec les choix qu’ils mangent ou qu’ils mettent dans leurs assiettes et les enthousiasmera peut-être pour les 4-H à l’avenir ou pour le travail dans une ferme. » dit-elle.

La directrice de l’école primaire Champion Central, Alexandra Nannicola, a déclaré que ce type d’événements peut avoir un impact sur leur avenir.

« Peut-être que cela pourrait susciter un intérêt et éventuellement, plus tard, vous vous intéresserez davantage à la science dans un domaine comme celui-là et ils emprunteront cette voie », dit-elle.

Nannicola a déclaré qu’elle aimait organiser des événements comme celui-ci pour les étudiants.

« J’aime toujours voir les élèves participer à des activités concrètes et faire venir des organismes communautaires extérieurs à l’école et établir des partenariats avec eux. » dit-elle. « Au cours des dernières années, nous n’avons pas pu organiser autant d’événements, donc c’est vraiment excitant de les avoir ici. »







