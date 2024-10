Poulet Sinoloan + Boutique de boba Yakima à Tri-Cities + Nouveau fourgon à café

Le nouveau restaurant de poulet de Pasco propose un mélange de cuisine sinaloenne et de souvenirs sentimentaux sur le père qui cuisinait pour tout le monde.

Marina Lopez, originaire de Sinaloa, au Mexique, a ouvert Pollos El Ray au 4525 Road 68, à côté de T Mobile.

Lopez a déclaré qu’elle souhaitait partager les plats que son père préparait avec amour pour les mariages, les quinceañeras et autres occasions spéciales.

Pollos El Rey, qui propose des plats de poulet à la Sinaloa, a récemment ouvert ses portes au 4525 Rd 68, Suite H, à l’ouest de Pasco.

Le menu propose des poulets entiers, des moitiés et des quarts, de la carne asada et une variété d’accompagnements, notamment des tortillas, des frites, du riz, des haricots et des boissons.

Commandez en ligne sur polloselrey.com.

La boutique de thé, café, smoothie et boba JayDay a récemment ouvert ses portes au 5216 W. Okanogan Pl., suite 130, près d’Edison Street à Kennewick.

JayDay Café & Boba

5216 W Okanogan Place, bureau 130, Kennewick

JayDay Cafe & Boba, une entreprise de Yakima, s’étend dans les Tri-Cities avec un nouvel emplacement près du lycée Kamiakin.

JayDay, servant du café, du boba, du thé et de la nourriture, est en train d’ouvrir dans un nouveau bâtiment commercial construit à proximité du Edison Street Food Park.

Le magasin propose un service au volant ainsi que des sièges à l’intérieur. Ses voisins incluent le futur point de vente Kennewick pour Spudnut, dont l’ouverture est prévue cet automne.

JayDay est dirigé par Nhu Nguyen.

La Pick Me Up Coffee Co., une entreprise sœur, prévoit d’ouvrir ses portes dans l’ancien fourgon Red Rail Espresso au 4301 W. 27th Ave. à Kennewick.

Ramassez-moi du café

4301 Ouest, 27e avenue, Kennewick

La Pick Me Up Coffee Co. est maintenant ouverte dans le fourgon à café du sud de Kennewick.

Pick Me Up, qui a débuté au Summers Hub, a repris le stand de café au volant laissé vacant lorsque Red Rail a traversé la rue. Avant Red Rail, le stand de style caboose était connu sous le nom de MochaMotive.

Il a été repeint en noir pour Pick Me Up, dirigé par Kelly Wellenbrock, Amanda Questad et Samantha Sauceda.

Aller à Facebook.

Le café Starbucks au 4008 W. 27th. L’avenue de Kennewick a rouvert ses portes en septembre après avoir été fermée pour rénovation.

Canyon Lakes Starbucks rouvre

4008 Ouest, 27e avenue, Kennewick

Un Starbucks près de Canyon Lakes, dans le sud de Kennewick, a rouvert ses portes après une fermeture temporaire pour une rénovation de 500 000 $.

Le magasin, situé près de Home Depot sur l’autoroute 395, a été refait avec moins de sièges, plus d’espace de cuisine et des systèmes mécaniques améliorés. La ville a délivré un certificat d’occupation le 12 septembre.

Le Canyon Lakes Starbucks est l’un des 18 emplacements des Tri-Cities.

Tirriddis brille dans Prosser

2140 B, route des vins, Prosser

Tirriddis Sparkling Wines prévoit une grande ouverture dans sa nouvelle salle de dégustation Prosser à 15 heures, le 17 octobre.

Les heures d’ouverture de Tirriddis seront de 11 h 00 à 19 h 00, tous les jours, et offriront des offres spéciales sur le verre à 5 $ et des réductions sur les bouteilles à emporter.

Tirriddis est dirigé par Gabriel Crowell, Matthew Doutney et Andew Gerow, diplômés du programme de viticulture et d’œnologie Tri-Cities de l’Université de l’État de Washington.

Tirridis a ouvert sa première salle de dégustation à Prosser en 2022 au Prosser Wine & Food Park du port de Benton.

Aller à Tirriddis.com.

Inscription : Boom Town Tri-Cities

Restez informé de la croissance et du développement de Tri-Cities grâce à notre newsletter commerciale hebdomadaire. Recevez les dernières nouvelles sur les ouvertures et fermetures de restaurants et d’entreprises, ainsi que les principales nouvelles de la région en matière de logement et d’emploi. Cliquez ici pour vous inscrire. Dans votre boîte mail tous les mercredis.