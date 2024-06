Poulet lié à une épidémie de salmonelle dans 29 États

Le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) enquête sur une épidémie de salmonelle dans plusieurs États, qui a été liée à la volaille de basse-cour, notamment au poulet et aux canards.

Au 16 mai, 109 personnes avaient été infectées par l’une des souches épidémiques de salmonelle dans 29 États. Parmi les personnes infectées, 33 personnes ont été hospitalisées. Les cas de maladie ont commencé à être signalés entre le 28 février et le 30 avril. Cependant, le nombre réel de personnes malades est probablement beaucoup plus élevé que le nombre signalé.

Selon le CDC, l’épidémie de salmonelle a touché des personnes vivant en Alabama, Arizona, Arkansas, Californie, Colorado, Géorgie, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiane, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Utah, Washington et Wisconsin.

Les responsables de la santé publique de l’État et locaux ont interrogé des personnes malades pour en savoir plus sur les animaux avec lesquels ils sont entrés en contact au cours de la semaine précédant leur maladie. Sur les 70 personnes interrogées, 73 pour cent ont déclaré avoir été en contact avec des volailles de basse-cour. Les gens ont également déclaré avoir acheté de la volaille dans plusieurs magasins de détail et directement dans un couvoir. Un fournisseur commun de volaille n’a pas été identifié dans tous les foyers.

Toutes les volailles de basse-cour peuvent être porteuses de germes de salmonelle, même si elles semblent saines et propres, déclare le CDC. Ces germes peuvent facilement se propager à tout ce qui se trouve dans la zone où vivent et se déplacent les volailles. Pour éviter la propagation de ces germes, lavez-vous les mains immédiatement après avoir touché des volailles de basse-cour, leurs œufs ou quoi que ce soit dans la zone où elles vivent. Si vous avez des volailles de basse-cour, évitez d’embrasser ou de câliner vos animaux et ne mangez ni ne buvez à proximité d’eux.

La plupart des personnes infectées par la salmonelle commencent à ressentir des symptômes entre six heures et six jours après avoir consommé la bactérie. Les symptômes comprennent généralement la diarrhée, la fièvre et les crampes d’estomac.