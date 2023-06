Poulet cultivé en laboratoire et re-sauvage du monde

Comment il a grandi : La plupart des substituts de viande sur le marché aujourd’hui sont fabriqués à partir de plantes. Les produits carnés cultivés sont fabriqués à partir de cellules animales cultivées dans des bioréacteurs. Des échantillons de tissus d’animaux vivants sont isolés et leurs cellules cultivées en laboratoire. Au fur et à mesure que ces cellules grandissent et se multiplient, elles peuvent être transformées en aliments.

Pourquoi c’est important : Cette paire d’approbations est la première du genre aux États-Unis. L’agriculture animale représente près de 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine humaine, et les deux sociétés font partie d’un nombre croissant d’entreprises qui s’efforcent de mettre sur le marché des alternatives susceptibles de réduire les émissions. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Ce que signifie « rewilding » et ce qui manque à ce nouveau mouvement

Réparer les dommages que les humains ont causés à la planète est un défi colossal. L’une des façons de restaurer certains de ses écosystèmes naturels est le réensauvagement : faire plus de place aux processus naturels et laisser aux autres espèces la liberté de façonner leur environnement, avec une gestion humaine réduite au minimum.

Jamais depuis les communes éco-utopiques des années 1960 et 1970, il n’y avait eu un tel appétit pour des guides pratiques pour aménager notre environnement pour répondre aux besoins de la nature. Un nombre croissant d’ouvrages proposent des projets concrets de réparation du milieu naturel, dans le but de nous faire sortir de l’angoisse écologique vers l’espoir d’un monde plus sauvage. Matthew Ponsford se penche sur trois nouveaux titres et sur ce que ceux d’entre nous qui n’ont pas d’hectares de terrain à leur nom peuvent faire pour aider. Lire l’histoire complète.

