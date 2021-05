Poulet au beurre ou gâteau? La tournure bizarre du boulanger américain à la cuisine indienne laisse Desis stupéfaits

Avez-vous déjà regardé un bol de poulet au beurre et pensé que c’était un dessert? Vous pensez peut-être que nous sommes devenus fous, mais attendez de voir ce «gâteau au poulet au beurre». Bien sûr, ce n’est pas un vrai bol de poulet au beurre mais avec juste un coup d’oeil, ce sera presque impossible à dire. La vidéo qui a été partagée sur YouTube par Sideserf Cake Studio présente la fabrication d’un « gâteau au poulet au beurre » avec des « morceaux de poulet » composés de morceaux de gâteau recouverts d’une sauce spéciale aux fraises.

La vidéo BTS de ce gâteau est appréciée par les internautes et a déjà été vue plus de 18 lakh et 88000 likes.

Les amateurs de poulet au beurre d’Indiens ont inondé la section des commentaires de compliments pour la touche sucrée de leur plat préféré. « Oh mon Dieu, ce gâteau a l’air si réaliste, un travail incroyable », a écrit un utilisateur dans sa réaction à la vidéo, tandis qu’un autre utilisateur a écrit: « Moi végétarien après avoir vu ceci: maman, je ne suis pas cakétarienne végétarienne.

Natalie Sideserf, qui gère ce Sideserf Cake Studio, partage des vidéos de ses vrais gâteaux. Elle fait des gâteaux qui vous émerveilleront vraiment par le look. Dans l’une de ses vidéos, Natalie a fait un « gâteau au buste humain » composé de chocolat à modeler et le produit final était si bon que vous ne pourrez pas en croire vos propres yeux.

Alors, quand elle a fait un « gâteau au buste humain », comment pourrait-elle laisser un « gâteau pour chien » derrière elle. Le gâteau pour chien de taille réelle était si parfaitement sculpté que vous êtes obligé de le considérer comme un vrai chien. Les détails sont si parfaits que vous pourriez être effrayé en le mangeant. Ne nous croyez pas? Regardez-le par vous-même.

Soupir! Nous savions qu’il y avait des gâteaux qui ressemblaient à des choses légitimes, cependant, les vidéos de ces gâteaux «comestibles» sur cette chaîne nous ont laissés perplexes. Nous pourrions ne pas nous en remettre pendant un certain temps et penser à tout ce que nous voyons comme des gâteaux (ou peut-être que c’est notre souhait secret).

