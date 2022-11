Pouce de neige possible mardi matin dans le comté de La Salle – Shaw Local

Un pouce de neige est possible mardi matin dans le comté de La Salle, selon AccuWeather.

De la neige est attendue entre 5 h et 14 h mardi. La température élevée, cependant, pourrait grimper à 40 degrés, ce qui rend également possible un mélange de pluie et de neige.

De la neige légère est également attendue mercredi, avec peu ou pas d’accumulation, selon AccuWeather.

Des températures élevées toute la semaine sont attendues dans les années 40 et 30, avec des minimums plongeant dans les années 20.