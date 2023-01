Potter dit que Pulisic ne sera pas vendu pendant la fenêtre de transfert

Graham Potter a affirmé que Christian Pulisic ne quitterait pas Chelsea lors de la fenêtre de transfert de janvier. La star de l’équipe nationale masculine des États-Unis est actuellement absente en raison d’une blessure au genou. Cependant, le patron des Blues a révélé vendredi que l’Américain n’allait de toute façon jamais partir ce mois-ci.

“Aucune chance [of Pulisic leaving], non », a proclamé Potter. “Il n’y a jamais eu de considération pour quoi que ce soit à ce sujet de toute façon, mais il y a quelques mois [out].”

“Il est déçu mais il est optimiste qu’il peut revenir plus vite que les deux mois”, a ajouté Potter. “Donc, il est dans cette phase où il essaie juste de croiser les doigts et espère que sa rééducation se passera bien.”

ESPN nommé Manchester United et Newcastle parmi les équipes intéressées à signer Pulisic.

Potter soutient Pulisic malgré les difficultés à Stamford Bridge

L’ailier est devenu le joueur de football américain le plus cher de tous les temps lorsque Chelsea a payé 73 millions de dollars au Borussia Dortmund en 2019. Cependant, Pulisic n’a pas vraiment été un succès retentissant depuis son arrivée à Stamford Bridge. Alors qu’il a plutôt bien commencé avec les Blues, il n’a plus qu’un but et deux passes décisives en 21 matchs au total cette saison.

Les opportunités n’ont pas été nombreuses non plus. En fait, Pulisic a réussi à démarrer environ la moitié des matchs dignes depuis le début de la saison dernière. Les blessures ont également été un problème pour l’Américain. L’ailier a raté plus de 40 matches en raison de diverses blessures et maladies depuis son arrivée au club.

Les Bleus seront privés de 11 joueurs face à Palace

Pulisic est l’un des 11 joueurs seniors de Chelsea sur la liste des blessés. La tenue de l’ouest de Londres boitait dans son jeu avec Crystal Palace dimanche sans ces joueurs. De plus, la nouvelle recrue Joao Felix manquera le match ce week-end. Il a écopé d’un carton rouge lors de ses débuts contre Fulham.

Chelsea a désespérément besoin d’une victoire contre Palace pour aider à redresser le navire. Les Bleus sont actuellement 10e du classement. Chelsea n’a que sept victoires en 18 matches de Premier League.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images