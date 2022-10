Potter admet que les coups de Brighton étaient “douloureux”

Le retour de Graham Potter à Brighton & Hove Albion ne s’est pas déroulé exactement comme prévu samedi. Chelsea a été battu 4-1 sur la côte sud. Le résultat final ne raconte pas non plus exactement l’histoire complète du match. Brighton a eu pas mal d’occasions d’étendre encore le score impressionnant.

Les Seagulls se sont envolés hors de la porte, marquant deux fois dans les 14 premières minutes du match. Ils sont entrés dans la mi-temps avec une avance de 3-0. Bien que Chelsea ait riposté pour marquer quelques minutes seulement après le début de la seconde période, Pascal Gross a inscrit le quatrième et dernier but de son club de la journée.

Les supporters locaux de l’American Express Community Stadium ont sérénadé Potter avec des huées et même une chanson “sacked in the morning” tout au long du match.

Potter a passé un peu plus de trois saisons avec Brighton. Son style d’entraîneur a été salué alors qu’il transformait les Seagulls en une équipe de Premier League assez redoutable. Le jeu de Potter a été récompensé par un déménagement à Chelsea début septembre suite au limogeage de Thomas Tuchel.

Après le match, l’ancien patron de Brighton a parlé à la BBC du résultat décevant. “Oui, bien sûr, le score et la défaite sont douloureux”, a admis Potter. « Nous n’avons pas vraiment récupéré. Une fois que la foule était si engagée, c’était difficile pour nous. Le score était douloureux. Brighton a joué un bon match, surtout en première mi-temps.

Potter a également été interrogé sur les huées des fans locaux. “Je n’ai rien à m’excuser ou à m’excuser”, a déclaré Potter. “Je pense que j’ai fait du bon travail au club et que je l’ai laissé au bon endroit, mais les gens ont droit à leurs opinions.”

La perte était la première défaite de Potter avec les Blues. Il était auparavant invaincu en neuf matchs au total. Ironiquement, le nouvel entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, a enregistré sa première victoire avec son nouveau club dans la journée.

Le calendrier de Chelsea ne devient pas plus facile à partir d’ici. Leur prochain match de Premier League aura lieu contre Arsenal, puis ils se rendront à Manchester City pour un match de Coupe de la Ligue.