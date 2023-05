De nouvelles révélations sur Graham Potter et son passage tumultueux à Chelsea commencent à faire surface concernant son équipe. Le manager anglais aurait averti le club que le prix demandé par Enzo Fernandez était beaucoup trop élevé. De plus, Chelsea et le propriétaire Todd Boehly ont acheté trop de joueurs.

Selon Le gardien, Potter hésitait à ce que le club respecte le prix énorme de Fernandez. Chelsea et Benfica étaient en pourparlers pour un transfert potentiel du milieu de terrain défensif pendant des semaines en janvier. Les Blues, dirigés par les propriétaires Toddy Boehly et Behdad Eghbali, ont tenté de faire baisser les frais. Cependant, les propriétaires n’ont pas réussi.

Les Blues ont battu le record de transfert britannique sur Fernandez

Chelsea a fini par obtenir Fernandez pour un accord d’une valeur de plus de 125 millions de dollars. Les frais sont le record britannique actuel pour un transfert de football. Eghbali était la force motrice derrière le mouvement.

Comme la plupart des joueurs du club cette saison, Fernandez a enduré une campagne 2022/23 difficile. Bien qu’il ait montré des aperçus de sa gamme de passes, l’Argentin, comme beaucoup dans les rangs de Chelsea, a besoin de temps pour s’adapter au rythme de la division anglaise. En fait, aucun autre milieu de terrain central de Premier League n’a été dribblé plus souvent toutes les 90 minutes que Fernandez cette saison.

Potter avait des inquiétudes concernant l’équipe gonflée à Chelsea

En plus des réserves sur la valeur de Fernandez, Potter a également remis en question la quantité de revenus au cours de la saison. Chelsea a signé 16 nouveaux joueurs au cours des deux fenêtres de transfert de la campagne. Cela n’inclut pas non plus les joueurs qui ont rejoint l’équipe après une saison précédente en prêt. Au total, le club a affiché une dépense nette de près de 600 millions de dollars au cours de la première année du nouveau régime à la barre.

Malgré des dépenses colossales, les Blues ont souffert quel que soit le manager. Sous Boehly et Eghbali, Chelsea avait quatre entraîneurs en chef différents au cours de la saison 2022/23. Potter a duré le plus longtemps du quatuor, bien qu’il n’ait été avec le club que pour 31 matchs au total. Les Blues ont terminé 12e du classement de la Premier League.

L’entraîneur anglais a été régulièrement ridiculisé pour son indécision lors de son passage au club de l’ouest de Londres. Cependant, les ajouts massifs à l’équipe n’auraient pas pu aider Potter à former un moment de stabilité avec son équipe.

La source d’information britannique susmentionnée affirme même que Boehly a remis en question sa décision de renvoyer Potter si tôt. Néanmoins, Chelsea a récemment révélé que Mauricio Pochettino était le prochain manager de l’équipe. L’entraîneur argentin est arrivé avec un contrat de deux ans avec le club.

