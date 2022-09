Pottawatomie Garden Club plante des fleurs d’automne au centre-ville de St. Charles – Shaw Local

Le Pottawatomie Garden Club tiendra sa prochaine réunion à 11h30 le lundi 26 septembre à l’église méthodiste Baker. Il y aura un programme court, suivi d’une réunion d’affaires.

Ce mois-ci, Kathi Rose de Kaleidoscope Design fera la démonstration de la plantation de conteneurs d’automne. Contient, de la terre et des fleurs seront disponibles pour planter un récipient à emporter à la maison moyennant des frais.

Le club de jardinage se réunit le quatrième lundi de chaque mois de mars à octobre à l’église méthodiste Baker.

Dans le cadre de l’une de ses missions annuelles, les membres du Pottawatomie Garden Club se portent volontaires pour planter des fleurs autour du bâtiment municipal de St. Charles et le long des ponts des rues Main et Illinois chaque printemps et automne. Cette année, le groupe a planté des fleurs le 14 septembre.

Le public est le bienvenu. Pour plus d’informations, visitez pottagardenclub.org.