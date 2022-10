Potins sur la course à la direction du Royaume-Uni, drame dans les coulisses

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Boris Johnson est rentré chez lui ce week-end de son escapade dans les Caraïbes pour faire à nouveau campagne pour le poste de Premier ministre, dans l’espoir d’un couronnement. Mais le problème pour l’ancien chef à tête de vadrouille est le suivant : beaucoup de ses collègues législateurs du Parti conservateur, aux côtés de soi-disant grands conservateurs, de gros donateurs et de tabloïds autrefois amis, pensent que son retour au pouvoir serait un “désastre”. ”

Leur parole, pas la nôtre. Même certains des alliés autrefois les plus proches de Johnson sont méfiants. “Retournez à la plage”, son ancien acolyte du Brexit David Davis dit. Ce n’est pas votre moment, disent ses anciens ministres.

Si Johnson l’emporte, s’il reprend ses fonctions la semaine prochaine, une réalisation étonnante et remarquable, alors une autre chose serait vraie : un Johnson autrefois blessé, disgracié et déchu reviendra en tant que Premier ministre blessé.

Johnson a tout simplement trop de bagages pour prendre un bon départ. Les gens ont vu le film. La suite – ou Johnson 2.0 comme l’appelle la presse britannique – n’échappera pas aux points d’intrigue de l’original.

Pour commencer, il fait toujours face à une enquête périlleuse au Parlement pour savoir s’il a menti aux législateurs au sujet des fêtes de verrouillage covid au 10 Downing Street. Il s’agit d’une accusation grave – qui pourrait le voir censuré ou pire – et ferait probablement la une des journaux pendant des mois, un rappel constant de son éviction en tant que chef du parti et Premier ministre en juillet.

Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre le 20 octobre après six semaines chaotiques au pouvoir. Alors que les législateurs conservateurs se préparent pour un vote lundi, sur qui dirige leur parti et donc qui dirige la Grande-Bretagne, les substituts de Johnson et de son principal rival, l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, s’affrontaient dans les talk-shows du matin, les potins Groupes Westminster WhatsAp et séries d’appels téléphoniques et de torsion de bras.

Il est tout à fait possible que Johnson puisse surmonter l’obstacle et amener 100 députés du Parti conservateur à le nommer lundi – et que plus tard dans la semaine, il pourrait gagner la majorité des quelque 170 000 membres cotisants de son parti, qui votera en ligne s’il reste deux candidats.

Les membres – plus âgés, plus riches, blancs à 97 % – ont tendance à virer à droite du parti, et les sondages montrent qu’ils favorisent Johnson par rapport à Sunak. Mais ce n’est peut-être pas acquis. Lors de la dernière course entre Truss et Sunak, la base a choisi Truss, mais avec une marge moindre que ce à quoi beaucoup s’attendaient.

Une fois leur héros, beaucoup disent que Johnson a laissé tomber ses membres. Il pourrait leur manquer – ce que les sondeurs ont vu comme la « nostalgie de Boris » – mais veulent-ils regarder le prochain épisode ?

Selon le décompte des déclarations publiques de la BBC, 145 législateurs ont soutenu Sunak ; 57 sont pour Johnson et 23 pour Penny Mordaunt. Il y a 357 députés conservateurs au Parlement, ce qui signifie que 132 doivent encore se déclarer.

Bien que Johnson soit clairement en retard, il lui reste encore un moyen de rester dans la course lundi dernier.

Mais en a-t-il seulement envie ? Johnson est le seul des trois candidats à ne pas se déclarer publiquement. Les analystes disent qu’il pourrait ne jamais annoncer officiellement, de sorte qu’il ne soit pas enregistré en disant qu’il a essayé, surtout si le risque d’échec est élevé, ce qui est le cas. Il pourrait simplement prétendre que ce sont ses partisans qui voulaient qu’il se présente.

Johnson a été “terriblement silencieux” ce week-end, a noté Robert Ford, professeur de politique à l’Université de Manchester.

Ford a noté que Johnson ne s’était pas présenté à la tête après le vote sur le Brexit de 2016, bien qu’il soit le favori pour remplacer David Cameron parce que Johnson “pensait que ce serait un travail difficile pour obtenir le poste et faire le travail. Il s’est présenté en 2019 quand ça n’allait pas être un dur labeur”, a-t-il dit. “Et maintenant ? C’est un dur labeur… il ne sera peut-être pas sur le bulletin de vote et s’il le fait, il ne gagnera peut-être pas assez de membres, bien qu’il soit probablement le favori étroit “. Et s’il l’obtient, c’est un spectacle d’horreur de deux ans suivi d’une élection que les conservateurs perdront probablement. Je ne suis pas sûr que ce sera une offre qui lui plaira.”

Johnson était autrefois extrêmement populaire. Aujourd’hui, il divise énormément, même dans son propre parti. En dehors de la fête ? Le grand public ne le supporte pas, selon les sondages. Sa cote de popularité a chuté.

William Hague, un grand conservateur qui était lui-même autrefois chef de parti, a déclaré que le retour au pouvoir de Johnson était «la pire idée dont j’ai entendu parler depuis 46 ans que je suis membre du Parti conservateur» et enverrait le parti dans une «spirale de la mort».

Steve Baker, le ministre d’Irlande du Nord et personnalité influente parmi ceux de droite du parti, a déclaré que Johnson serait un “désastre garanti” qui était “voué à l’implosion”.

Baker a déclaré que Johnson n’était pas du genre à adopter des “règles fastidieuses” et que ce n’était “pas le moment pour Boris et son style”.

L’ancienne ministre de l’Intérieur Suella Braverman, également à droite du parti, s’est prononcée pour Sunak. Écrivant dans le Daily Telegraph, elle a déclaré que bien qu’elle ait précédemment soutenu Johnson, “nous sommes maintenant dans une situation désespérée. Nous avons besoin d’unité, de stabilité et d’efficacité. Rishi est le seul candidat qui correspond à la facture.

Lorsqu’ils approuvent Sunak, les législateurs utilisent des mots et des expressions comme «stabilité» et «compétence», la bonne personne pour les défis économiques à venir.

Ceux qui approuvent Johnson disent “qu’il a bien fait les gros appels” et “qu’il a appris de ses erreurs” et “qu’il est contrit”.

La majorité des Britanniques disent vouloir des élections générales, même si elles ne sont pas nécessaires avant janvier 2025. Une élection peut être déclenchée tôt, mais elle nécessiterait le soutien des législateurs conservateurs, ce qui semble peu probable étant donné que le parti fait face à un quasi-effacement si un l’élection a eu lieu aujourd’hui. UN pétition appelant à des élections générales « pour mettre fin au chaos du gouvernement actuel » a rapidement recueilli plus de 850 000 signatures.

La course reste imprévisible et compliquée par des spéculations sans fin et des briefings anonymes.

Samedi, la BBC a alerté que Johnson avait “plus de 100 partisans” et pourrait être sur le bulletin de vote, selon des “sources de campagne”.

Une heure plus tard, le média a alerté que les partisans de Suank exigeaient que Johnson « prouve qu’il a le soutien de plus de 100 députés ».

Mais alors que l’élan semble pour la journée se déplacer vers Sunak, Johnson attirait lui-même quelques supporters de renom.

Nadhim Zahawi, un ancien haut ministre du gouvernement de Johnson, a déclaré qu’il soutenait à nouveau son ancien patron alors qu’il “obtenait les bons appels” et affirmait que “la Grande-Bretagne avait besoin de lui”.

Il a tweeté: “Quand j’étais chancelier, j’ai vu un aperçu de ce à quoi ressemblerait Boris 2.0. Il était contrit et honnête à propos de ses erreurs. Il avait appris de ces erreurs comment il pouvait mieux diriger le No10 et le pays.