«Potentiellement dangereux»: le front arctique apporte des vents glacés et de la pluie verglaçante sur une grande partie de la Colombie-Britannique

C’est la tempête qui ne finit jamais pour les Britanno-Colombiens.

Ce qui a commencé par de fortes chutes de neige plus tôt dans la semaine, selon Environnement Canada, se transforme maintenant en températures glaciales et possiblement en pluie verglaçante.

L’agence météorologique indique que les habitants de la côte sud seront particulièrement touchés jeudi (22 décembre). Les valeurs de refroidissement éolien devraient chuter à -20 à -30 C dans la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser, le Grand Victoria et les îles Gulf. Cela devrait durer jusque dans la nuit dans le Lower Mainland, mais seulement toute la matinée dans le Grand Victoria et les îles.

Environnement Canada affirme que ces températures sont d’environ cinq à dix degrés sous les normales saisonnières.

La véritable préoccupation pour le Lower Mainland, cependant, est le potentiel de pluie verglaçante débilitante. Matt MacDonald, responsable des prévisions au BC Wildfire Service, affirme que la combinaison de températures routières sous le point de congélation et de pluie qui tombe créera des routes de glace.

“Au cours de mes 20 années de prévision, j’ai rarement été aussi préoccupé par les prévisions météorologiques”, a-t-il écrit dans un message sur les réseaux sociaux.

MacDonald prédit que jeudi sera toujours acceptable pour voyager, mais que les choses seront extrêmement dangereuses vendredi et samedi. Il dit que les impacts se feront le plus sentir dans la vallée du Fraser, et moins le long des régions côtières.

Ailleurs dans la province, les résidents continuent d’être frappés par des températures anormalement froides. Une grande partie de la moitié nord de la Colombie-Britannique, ainsi que le centre et le sud de l’intérieur, font l’objet d’avertissements de froid extrême d’Environnement Canada.

Dans les régions de Kootenays, Okanagan, Fraser Canyon, Thompson, Nicola et Similkameen, Environnement Canada indique que les températures chuteront à -35 °C avec le refroidissement éolien. En se dirigeant vers la moitié nord de la Colombie-Britannique, les températures descendront encore plus bas à environ -40 C avec le refroidissement éolien.

Dans un tweet, Environnement Canada a averti que davantage de neige abondante et de pluie verglaçante sont attendues dans toute la province à partir de vendredi.

“Les voyages seront difficiles et potentiellement dangereux.”

Vous avez des projets de voyage de vacances? Nous suivons un système qui devrait arriver sur la côte vendredi (23 décembre), ce qui pourrait apporter de la neige abondante, de la pluie verglaçante et éventuellement des précipitations. Les déplacements seront difficiles et potentiellement dangereux.#BCStorm @DriveBC

