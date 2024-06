« Potentiel énorme » : les médicaments amaigrissants réduisent le risque de cancer d’un cinquième, selon une étude | Cancer

Les médicaments amaigrissants offrent une nouvelle arme dans la lutte mondiale contre le cancer, avec un « énorme potentiel » pour prévenir de nouveaux cas et réduire les tumeurs, ont déclaré les médecins alors que les recherches ont montré que les vaccins peuvent réduire d’un cinquième le risque de développer la maladie.

Des injections à succès telles que Wegovy ont révolutionné le traitement de l’obésité et ont récemment été approuvées pour une utilisation dans d’autres domaines de la médecine, notamment pour réduire le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès d’origine cardiovasculaire.

Aujourd’hui, les experts affirment qu’ils croient de plus en plus que les médicaments amaigrissants pourraient jouer un rôle important dans la prévention et le traitement du cancer, la deuxième cause de décès dans le monde.

Une étude présentée lors de la plus grande conférence mondiale sur le cancer a révélé que les patients prenant ces médicaments étaient 19 % moins susceptibles de développer 13 cancers liés à l’obésité, notamment le cancer de l’ovaire, du foie, colorectal, du pancréas, de l’intestin et du sein.

La recherche impliquant 34 000 personnes, menée par l’Université Case Western Reserve dans l’Ohio, a également révélé que les patients étaient deux fois moins susceptibles de mourir en 15 ans que les patients ne prenant pas les vaccins, également connus sous le nom d’agonistes des récepteurs GLP-1 (PR).

Les co-auteurs de l’étude, le Dr Cindy Lin et le Dr Benjamin Liu, ont déclaré : « Nos résultats sont significatifs dans le sens où ils pourraient changer le paradigme de la gestion de l’obésité en suggérant qu’une intervention précoce avec les PR GLP-1 pourrait retarder ou prévenir le développement du cancer lié à l’obésité. » Il pourrait y avoir de « multiples » façons par lesquelles les médicaments réduisent le risque de cancer – pas seulement en aidant les gens à perdre du poids, ont-ils ajouté.

Une deuxième étude publiée lors du congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) suggère que les médicaments amaigrissants pourraient réduire le risque de récidive du cancer chez les patientes atteintes d’un cancer du sein – et améliorer leurs perspectives de survie à long terme. Des chercheurs du Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York ont ​​déclaré que les vaccins pourraient réduire le risque de récidive du cancer et constituer un « nouvel outil » contre la maladie.

Un troisième article publié à l’ASCO et dirigé par l’Université de Yale, portant également sur des patientes atteintes d’un cancer du sein, suggère que la prise de médicaments amaigrissants réduisait les risques de récidive de la maladie.

S’exprimant à Chicago à l’ASCO, le Dr Mitchell Lazar, directeur de l’institut pour le diabète, l’obésité et le métabolisme à la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie, a déclaré : « Les thérapies basées sur le GLP-1 sont très efficaces pour produire une perte de poids, et donc l’une des Le mécanisme fondamental par lequel ils améliorent les résultats du cancer est la perte de poids impressionnante qu’ils produisent.

« L’obésité est un facteur de risque pour presque tous les cancers, tant chez les hommes que chez les femmes. Ainsi, la révolution dans le traitement médical de l’obésité a un énorme potentiel pour prévenir de nouveaux cancers, réduire la gravité et le taux de croissance des tumeurs existantes et créer une synergie avec de nouvelles thérapies spécifiques au cancer.

Le Dr Jennifer Ligibel, médecin-chef du Dana-Farber Cancer Institute qui n’a pas participé aux études, a déclaré : « Il s’agit de résultats préliminaires passionnants sur un lien entre l’utilisation des RA GLP-1 et le risque de cancer. » Ils ont ajouté aux travaux antérieurs suggérant que les médicaments pourraient réduire le risque de cancer, a-t-elle ajouté.

UN étude publiée en décembre dernier ont montré qu’ils étaient associés à une réduction de 50 % du risque de cancer de l’intestin chez les personnes atteintes de diabète de type 2. « Les personnes diabétiques à qui l’on a prescrit un GLP-1 RA présentaient un risque plus faible de cancer colorectal que les personnes à qui l’un de ces médicaments n’avait pas été prescrit », a déclaré Ligibel.

Le Dr Julie Gralow, médecin-chef de l’ASCO, a déclaré que les preuves n’étaient pas encore claires quant à savoir si les avantages potentiels des médicaments amaigrissants dans la réduction du risque de cancer étaient simplement le résultat de la perte de poids – ou s’il existait d’autres facteurs inconnus. en jeu.

Gralow, une experte en oncologie de renommée mondiale qui a été nommée femme oncologue de l’année en 2023, a déclaré qu’elle était absolument certaine que les injections deviendraient un objectif beaucoup plus important de la recherche sur la prévention du cancer à l’avenir. « Plus nous pouvons faire pour réduire les facteurs de risque et prévenir le cancer, mieux c’est », a-t-elle ajouté.

« Je pense que ces médicaments présentent tellement d’avantages potentiels et déjà prouvés pour la santé que ce serait la cerise sur le gâteau si nous voyions qu’ils réduisent également les cancers.

« J’ai bon espoir quant aux améliorations globales de la santé grâce à cette classe de médicaments. »

Le clinicien en chef de Cancer Research UK, le professeur Charles Swanton, a averti qu’il était encore « tôt ». Certains suggèrent que ces médicaments pourraient même augmenter le risque de certains cancers, même si recherche récente sur cancer de la thyroïde et cancer du pancréas a semé le doute sur ces préoccupations.

« Des essais prospectifs bien conçus avec des données randomisées fourniront plus de clarté sur le potentiel et la sécurité des médicaments amaigrissants pour réduire le risque de cancer », a déclaré Swanton.