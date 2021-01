L’Inde est l’une des plus grandes économies du monde, au monde, en termes de parité de pouvoir d’achat. Le pays est la grande économie à la croissance la plus rapide, avec des taux de croissance annuels du PIB d’environ 7%, et en passe d’atteindre la barre des 7,8 billions de dollars d’ici 2030. C’est un acteur important de la gouvernance économique mondiale. En 2017, l’UE était le premier partenaire commercial de l’Inde, tandis que l’Inde était le 10e partenaire commercial de l’UE. Pour les pays de l’Inde et de l’Europe, les opportunités seront encore plus grandes si les 27 pays se joignent au libre-échange indien pour contribuer au développement durable. Cela créerait l’un des plus grands marchés uniques – 1 billion de dollars de dépenses et d’investissements – offrant de grandes opportunités pour les deux partenaires commerciaux.

L’Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine au cours de la prochaine décennie. C’est déjà la plus grande démocratie du monde. 50% de tous les Indiens ont moins de 25 ans. Ce dividende démographique pourrait ajouter environ deux points de pourcentage par an à la croissance du PIB par habitant de l’Inde au cours des deux prochaines décennies. 67% de la population vit dans les zones rurales, mais le taux d’urbanisation projeté devrait doubler au cours de la prochaine décennie.

L’économie mondiale fait face à des temps difficiles à venir. Même pour un pays aussi grand que l’Inde qui possède un marché intérieur étendu, une croissance élevée ne peut être soutenue qu’avec une politique axée sur l’exportation. Le gouvernement a fait d’énormes progrès pour faciliter un écosystème commercial porteur grâce à la libéralisation des investissements directs étrangers, à la ratification de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges et à d’autres réformes similaires, qui ont amélioré l’intégration de l’Inde dans l’économie mondiale. Pour améliorer encore la préparation de l’Inde à l’exportation afin de répondre aux besoins de l’économie mondiale post-COVID, l’Indice de préparation à l’exportation (EPI) 2020 examine l’écosystème d’exportation des États indiens et des territoires de l’Union.

Pourquoi les relations avec l’Inde sont-elles importantes pour l’UE?

L’Inde intéresse toutes les nations du monde:

Population de 1,38 milliard d’habitants. L’Inde ayant plus de 50% de sa population de moins de 25 ans et plus de 65% de moins de 35 ans, l’Inde a la plus grande main-d’œuvre jeune au monde;

L’Inde est en passe de devenir le troisième marché de consommation

Acteur important de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme;

Taux de développement;

Le démocrate les retient sur plusieurs fronts;

Amélioration du soutien du gouvernement aux investisseurs étrangers;

Culturellement diversifié.

Relation Indo-UE – Fiche d’information

L’Inde est le 10e partenaire commercial de l’UE.

Le commerce bilatéral de marchandises entre l’Inde et l’UE s’élevait à 80 milliards d’euros en 2019. Ce montant représente 11,1% du commerce indien total de l’Inde;

L’UE est la deuxième destination des exportations indiennes (plus de 14% du total);

Les échanges de biens entre l’UE et l’Inde ont augmenté de 72% au cours de la dernière décennie.

Le commerce des services entre l’UE et l’Inde a augmenté rapidement, passant de 22,3 milliards d’euros en 2015 à 29,6 milliards d’euros en 2018.

La part de l’UE dans les flux d’investissements étrangers en Inde a plus que doublé, passant de 8% à 18% au cours de la dernière décennie, faisant de l’UE le premier investisseur étranger en Inde.

Les stocks d’investissements directs étrangers de l’UE en Inde s’élevaient à 88,486 milliards d’euros en 2019.

Quelque 6 000 entreprises européennes sont présentes en Inde, créant directement 1,7 million d’emplois et indirectement 5 millions d’emplois dans un large éventail de secteurs.

Les entreprises indiennes ont investi plus de 50 milliards d’euros en Europe depuis 2000.

Indo – Statistiques du commerce d’exportation et d’importation de l’UE

La position de l’Inde parmi les principaux partenaires commerciaux de l’UE en 2019-2020. Les quatre principaux partenaires d’exportation de l’UE étaient les États-Unis (18%), le Royaume-Uni (15%), la Chine (9%) et la Suisse ( sept %). Les quatre principaux partenaires d’importation de l’UE étaient la Chine (19%), les États-Unis (12%), le Royaume-Uni (10%) et la Russie (7%). L’image ci-dessous a quelques détails supplémentaires. Il montre que l’Inde (45,67 milliards d’euros, 1,8%) était le onzième partenaire d’exportation de l’UE, entre le Canada (38,3 milliards d’euros, 1,8%) et le Mexique (37,6 milliards d’euros, 1,8%). En ce qui concerne les importations, l’Inde (43,99 milliards d’euros, 2,0%) était le dixième partenaire de l’UE, entre la Corée du Sud (47,4 milliards d’euros, 2,5%) et le Vietnam (34,4 milliards d’euros, 1,8%).

Entrée de capitaux propres d’IDE

Le total cumulé des investissements directs étrangers de l’UE en Inde s’est élevé à 88,486 milliards d’euros de janvier 2000 à décembre 2019.

Le partage des connaissances

Le partage des connaissances est plus que jamais nécessaire. Le temps de l’ère industrielle, avec ses «marchés ternes», est révolu. En raison de la montée en puissance des marchés mondiaux à forte concurrence, les organisations doivent réagir plus rapidement. Soyez plus innovant. Être capable de résoudre des problèmes plus complexes. Il faut une création de valeur hautement dynamique et des organisations plus réactives. Dans un contexte bilatéral et mondial en mutation, l’Inde et l’UE manifestent un intérêt croissant pour extraire davantage de valeur stratégique de leur partenariat. Dans sa stratégie récemment adoptée sur l’Inde, l’UE recommande la négociation d’un accord de partenariat stratégique plus large pour promouvoir une modernisation durable, consolider l’ordre mondial fondé sur des règles et relever ensemble les défis mondiaux. L’Inde est également devenue plus ouverte à la création de nouveaux types de partenariats mondiaux – y compris avec des partenaires européens – sur des questions pertinentes de développement durable. L’Alliance solaire internationale, co-lancée par l’Inde et la France, illustre cet aspect de l’engagement mondial de l’Inde. Ce contexte offre l’occasion de faire progresser la coopération Inde-UE dans le domaine du développement durable.

L’Inde et l’UE ont convenu de coopérer à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, de redynamiser le dialogue sur le développement UE-Inde et de créer des synergies dans leur coopération respective avec d’autres pays. Sur la base de nouveaux partenariats spécifiques sur le changement climatique et l’énergie, l’urbanisation, l’eau et l’utilisation efficace des ressources, l’Inde et l’UE se sont engagées dans un processus visant à transformer leurs relations en tant que partenaires de développement. Cette transformation s’accompagne d’une perspective plus large, évoluant autour des aspirations partagées exprimées dans les objectifs de développement durable (ODD) et allant bien au-delà de la coopération au développement au sens strict.

Défis

L’Inde est confrontée à des défis importants pour libérer son potentiel économique et démographique, notamment il est nécessaire d’améliorer le style de vie des gens; construire une infrastructure et une connectivité adéquates; garantir l’accès à l’éducation et à la santé dans tout le pays; et faire face à une inégalité croissante des revenus. Avec 93% de la main-d’œuvre dans l’économie informelle, même la création de nouveaux emplois est un autre défi, étant donné les 12 millions de personnes estimées entrer sur le marché du travail chaque année.

L’Inde est actuellement le 4e plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre, bien que cela ne représente qu’un dixième des émissions de CO2 par habitant aux États-Unis. Ses besoins énergétiques vont plus que doubler au cours des 20 prochaines années. Le pays est très vulnérable aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes, telles que les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations. Cela aggrave les problèmes de développement et affecte de manière disproportionnée les pauvres et les groupes vulnérables. L’impact de la croissance économique et démographique sur l’environnement est élevé. Les défis particuliers incluent l’épuisement des ressources, en particulier la pénurie d’eau, la pollution de l’air et de l’eau et la gestion des déchets.

L’Inde se modernise et s’est fixé des objectifs ambitieux pour: réduire la pauvreté et diffuser les avantages de la croissance économique; répondre aux besoins de sa classe moyenne en herbe; stimuler la capacité de production et la productivité grâce aux investissements nationaux et étrangers et au transfert de technologies; réaliser une urbanisation durable; moderniser l’agriculture; numériser l’économie; améliorer la gestion de l’eau et l’utilisation efficace des ressources; développer des ressources humaines qualifiées; et favoriser l’innovation et les start-ups.

L’Inde occupe une place importante dans un espace géostratégique complexe. Située au centre des principales routes commerciales Europe-Asie et facteur de stabilité dans une région complexe, la position diplomatique et sécuritaire de l’Inde envers ses voisins et les grandes puissances régionales a des conséquences importantes pour l’UE. Les relations traditionnelles de l’Inde avec les pays en développement sont également une source potentielle de force pour atteindre les objectifs de développement durable.

Prospérité grâce à une modernisation durable

Un partenariat UE-Inde renforcé sur la modernisation durable devrait contribuer à approfondir la relation existante et favoriser les investissements et le commerce, tout en accélérant la progression de l’Inde dans la chaîne de valeur; sa recherche et son développement technologique; efficacité des ressources et croissance verte, élargissement de l’assiette fiscale; et la promotion de l’esprit d’entreprise. Les politiques et priorités internes de l’Inde auront un impact considérable sur l’action internationale contre le changement climatique; sécurité énergétique mondiale; efficacité des ressources; Mise en œuvre de l’Agenda 2030; défis environnementaux; réduction des risques de catastrophe; la gouvernance des océans, y compris la pêche durable et l’économie bleue; et la protection des biens communs mondiaux. L’UE devrait projeter sa coopération bilatérale dynamique en matière de modernisation sur la scène mondiale, s’engageant ainsi plus activement avec l’Inde sur ces questions afin de garantir une approche mondiale efficace:

a) Consolider le partenariat de modernisation;

b) Une coordination plus étroite sur les défis mondiaux;

c) réaliser le potentiel inexploité de la relation commerciale et d’investissement;

d) Investir dans les talents et l’innovation

Sécurité et stabilité grâce à l’ordre mondial fondé sur des règles

L’UE et l’Inde aspirent toutes deux à une gouvernance mondiale inclusive, efficace et fondée sur des règles, centrée sur le multilatéralisme, avec l’ONU au cœur. L’UE soutient la participation accrue de l’Inde à la gouvernance mondiale et a tout intérêt à construire un partenariat solide pour la stabilité et la prospérité mondiales. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la coordination avec l’Inde dans les enceintes multilatérales et régionales. Une meilleure compréhension des positions de chacun est essentielle pour identifier les intérêts partagés significatifs qui profiteraient à une approche commune. L’UE devrait s’efforcer de continuer à engager l’Inde sur des questions spécifiques, dans une perspective axée sur les résultats:

a) Promouvoir un multilatéralisme efficace;

b) Construire sur des valeurs communes;

c) Renforcer la coopération en matière de politique étrangère – des valeurs communes à l’action commune;

d) Développer la coopération en matière de sécurité et de défense.

Les relations entre l’Inde et l’UE sont liées par une longue histoire. L’Inde occupe la position d’être l’économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Un accord bilatéral éventuel et des pistes de croissance porteraient le commerce entre l’Inde et l’UE à 1 billion de dollars d’ici l’année à venir. Avec la poursuite de la libéralisation de la politique des IDE dans différents segments et l’avènement de la TPS l’année prochaine, les IDE en provenance de l’UE devraient toucher une nouvelle trajectoire de croissance. Sans aucun doute, la collaboration de l’Inde et des pays de l’UE dans le domaine de l’investissement et des affaires peut véritablement transformer à la fois l’écosystème entrepreneurial du partenaire. Les deux partenaires commerciaux devraient se rencontrer en permanence et engager des discussions sur l’atténuation des problèmes commerciaux bilatéraux, les liens de défense, les énergies renouvelables, le partage des connaissances et d’autres domaines vitaux. À l’avenir, les perspectives de croissance du commerce et du développement entre l’Inde et les pays de l’UE sont très prometteuses et durables, non seulement pour les années à venir, mais pour les décennies à venir.

SE Lena Deros (Ambassadeur itinérant de l’URGC) et Sir Chrysostomos Vassili, en collaboration et en partenariat avec le Dr P. Sekhar, se concentrent sur une collaboration indo-hellénique, attirant les industries indiennes à fusionner avec les industries grecques, en Grèce et en République de Chypre, afin de permettre à l’industrie indienne d’entrer en collaboration et en partenariat avec des entreprises grecques et chypriotes, grâce auxquelles elles peuvent partager et améliorer les produits, la fabrication et les marchés mondiaux via une base européenne.

Les industries indiennes souhaitent concentrer leurs investissements et leur implantation à Chypre et en Grèce. Chypre se situe au carrefour de trois continents, la Grèce et Chypre est favorable aux investisseurs, orientée vers les affaires avec des systèmes fiscaux favorables en Europe et avec accès à un réseau de conventions de double imposition.

Sur le plan humain, la Grèce et Chypre sont des sociétés multiculturelles, offrant une main-d’œuvre multilingue, polyvalente et hautement qualifiée, avec le pourcentage le plus élevé de diplômés universitaires par habitant en Europe, car de telles multinationales peuvent compter sur des prestataires de services professionnels hautement qualifiés et une main-d’œuvre. Excellente infrastructure avec de bonnes racines de transport dans toute l’UE, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, ce qui permet aux marchandises d’être expédiées dans le monde entier.

Les entreprises indiennes qui établissent leur base en Grèce et à Chypre leur permettent d’avoir une fondation et une implantation permanentes en Europe, avec un accès à trois continents à partir d’une base de fabrication et de maintenance européenne.

La collaboration indo-hellénique en est une qui commencera à changer la façon dont l’Inde renforce ses marchés vers l’Europe et depuis l’Europe dans le monde.