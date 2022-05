Poteaux électriques : d’où viennent-ils ?

Une semaine après la tempête dévastatrice dans le sud de l’Ontario et du Québec, les communautés des régions touchées sont encore sous le choc des dégâts, certains résidents restant huit jours et comptant sans électricité.

Hydro One, qui dessert l’Ontario rural et est la plus grande entreprise de services publics de la province, affirme que 1 900 poteaux ont été endommagés lors de la tempête. Les responsables d’Hydro-Québec ont déclaré que 500 poteaux dans la province devaient être remplacés. Et dans la capitale nationale, la tempête a endommagé 300 poteaux, selon Hydro Ottawa.

Les poteaux de remplacement devront provenir de quelque part, et les entreprises de services publics s’appuient généralement sur deux types de poteaux différents qui prennent en charge les lignes électriques aériennes qui fournissent de l’électricité à nos communautés.

BOIS VS. MÂTS COMPOSITES

Les agences de services publics ont généralement un mélange de poteaux électriques en bois ainsi que des poteaux en matériaux composites. Hydro One affirme s’approvisionner en poteaux en bois auprès de Stella Jones, un fournisseur ontarien, tandis qu’Hydro Ottawa s’approvisionne en grande majorité en cèdres et en pins cultivés dans l’Ouest canadien.

“Ces poteaux sont prisés dans toute l’Amérique du Nord pour leurs caractéristiques équilibrées de durabilité, de longévité et de rentabilité”, a déclaré Josée Larocque, responsable des médias et des affaires publiques chez Hydro Ottawa, à CTVNews.ca dans un courriel vendredi.

Les entreprises de services publics comptent sur des poteaux en bois depuis près de deux siècles, car il s’agit d’un matériau à faible conductivité et à faible tendance à se dilater sous l’effet de la chaleur. Les poteaux en bois sont également un choix écologique, car ils peuvent facilement être recyclés.

Mais dans les fossés, les terrains accidentés et les zones humides et marécageuses qui posent un défi structurel aux poteaux en bois, les entreprises de services publics optent pour des poteaux composites, fabriqués à partir de fibre de verre et recouverts de résine et de protection UV. Hydro Ottawa affirme que ses poteaux composites sont fabriqués en Ontario et peuvent durer jusqu’à 80 ans, soit deux fois plus longtemps que les poteaux en bois.

“Ils ont également un rapport résistance / poids élevé, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés dans des zones qui ne peuvent pas supporter un poteau en bois … et ils résistent à la fois à la pourriture et aux dommages causés par les pics”, a déclaré Larocque.

Hydro One affirme qu’elle conserve généralement un approvisionnement en poteaux et autres éléments d’infrastructure pour se préparer aux événements météorologiques défavorables, mais la gravité de la tempête du week-end dernier a obligé l’agence à s’approvisionner rapidement en fournitures supplémentaires.

“Nous travaillons avec de nombreux partenaires formidables qui se sont mobilisés pour nous fournir les produits dont nous avons besoin pour rétablir les clients dans les zones touchées. Nos fournisseurs ont joué un grand rôle dans notre capacité à rétablir le courant aussi rapidement pour la grande majorité des clients et nous voulons pour les remercier de tout ce qu’ils ont fait et continuent de faire », a déclaré le porte-parole d’Hydro One, Richard Francella, dans un communiqué envoyé par courriel à CTVNews.ca vendredi.

LE BESOIN D’INFRASTRUCTURES RÉSILIENTES

Alors que les scientifiques avertissent que des tempêtes comme celle du week-end dernier ne feront que devenir plus fortes, plus longues et plus fréquentes grâce aux effets du changement climatique, des questions ont été soulevées quant à savoir si l’infrastructure du réseau électrique existant est prête.

“Le réseau que nous avons conçu pour aujourd’hui, nous avons utilisé les données des 100 dernières années”, a déclaré l’expert en infrastructure électrique Andrew Phillips à CTVNews.ca dans une interview vidéo jeudi. “Malheureusement, à cause du changement climatique, le passé n’est pas un bon prédicteur de l’avenir.”

Mais il existe des alternatives aux poteaux en bois et composites actuellement utilisés qui pourraient être plus résistantes aux tempêtes. Phillips, qui est le vice-président de l’infrastructure de transmission et de distribution à l’Electric Power Research Institute (EPRI) basé à Charlotte, en Caroline du Nord, souligne qu’en Floride, qui voit des tempêtes tropicales ou des ouragans sur une base annuelle, les poteaux électriques sont généralement fabriqués en béton ou en acier.

Ces poteaux peuvent résister à des vitesses de vent nettement plus élevées que les poteaux en bois, mais Phillips dit qu’ils sont beaucoup plus lourds, plus chers et plus difficiles à installer et à réparer.

Les entreprises de services publics de nombreux pays européens et asiatiques ont choisi d’enfouir leurs lignes électriques sous terre, mais cette option présente également des inconvénients liés au coût et à la réparation.

“C’est cher à faire, mais bien sûr … cela a aussi l’inconvénient que si une panne se produit, la récupération peut prendre très, très longtemps”, a déclaré Phillips.

Mais Phillips dit que nous ne devrions pas complètement radier les poteaux en bois, étant donné que le bois est une ressource renouvelable avec une empreinte carbone beaucoup plus faible que le béton, l’acier ou les options composites.

“Les poteaux en béton, les poteaux en acier et même les poteaux composites ont tous une empreinte carbone… tandis que les poteaux en bois sont en quelque sorte neutres en carbone, car ils ont poussé dans le sol comme des arbres. Donc, il y a une petite poussée en Europe pour revenir au bois pôles en raison de la neutralité carbone », a-t-il déclaré.

Phillips dit que les changements de conception peuvent éventuellement prolonger la longévité des poteaux en bois. Des chercheurs de l’EPRI ont par exemple mis au point un type de poteau électrique en bois qui pourrait mieux résister aux événements climatiques extrêmes. En cas d’orage, seule la traverse se casserait, ou les fils glisseraient, plutôt que de casser le poteau lui-même.

“Quand un poteau en bois est cassé, il vous faudra 36 heures (pour le réparer). Mais si vous trouvez une traverse cassée sur le dessus, ou un conducteur qui vient de glisser dans sa semelle, cela peut prendre trois ou quatre heures. Et cela peut vraiment accélérer la récupération », a déclaré Phillips.

Phillips dit qu’il est impératif que les décideurs politiques commencent à réfléchir dès maintenant à la manière de construire un réseau électrique résilient au climat, qu’il s’agisse de concevoir des infrastructures plus solides pour résister aux événements météorologiques extrêmes ou de créer des infrastructures qui peuvent être réparées plus rapidement.

“Nous devons vraiment réfléchir à ce à quoi ressemblera l’avenir. De toute évidence, personne n’a de boule de cristal, mais les modèles climatiques s’améliorent de plus en plus”, a-t-il déclaré. “Nous ne devrions pas attendre jusque-là pour concevoir des infrastructures capables de résister à ces événements. Nous devrions réfléchir maintenant.”