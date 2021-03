Uri Segal jouait au gin rami avec sa famille il y a plusieurs années lorsque sa fille Maayan, 16 ans, lui a posé une question: Pourquoi le roi vaut-il plus que la reine?

La question s’est transformée en un jeu de cartes à part entière, « Queeng », maintenant dans sa deuxième édition. Les cartes présentent des personnages multiethniques, et les hommes et les femmes sont égaux.

Les cartes à jouer ne sont pas la seule chose qui a fait peau neuve. Barbie a plus de 35 tons de peau, 94 coiffures et 9 types de corps sur les étagères aujourd’hui, et Potato Head a récemment fait la une des journaux en devenant neutre.

Les fabricants de jouets, les bibliothèques éphémères, les éditeurs de livres et plus encore font des progrès en matière de diversité et d’inclusion, et par conséquent, la prochaine génération a plus d’offres que jamais qui favorisent la représentation.

Cette photo fournie par Hasbro montre le nouveau monde de Potato Head.

C’est important parce que les enfants peuvent commencer à intérioriser les stéréotypes raciaux et de genre dès l’âge de 4 ans, selon le Dr Christia Brown, professeur de psychologie du développement à l’Université du Kentucky.

«Les enfants, au moment où ils commencent l’école primaire, ont des préjugés dont les parents ne sont probablement pas conscients», dit Brown.

Il est essentiel de commencer tôt à donner des leçons sur la diversité, dit-elle.

«Le monde est diversifié et de plus en plus diversifié. Les enfants qui sont mieux préparés à cela, qui peuvent le reconnaître et se sentir à l’aise avec lui seront mieux équipés pour naviguer dans le monde tel qu’il est réellement.

Dans le paquet Queeng, les cartes « monarque » servent de cartes roi; «duchesse» ou «duc» sont des reines et «prince» ou «princesse» sont des valets.

De nombreuses questions sur le sexe et l’identité ont surgi pendant que la famille Segal créait les cartes.

« Que signifie être une femme? Que signifie être un homme? » Segal se souvient, notant qu’il n’est pas un expert mais plutôt un père qui s’est retrouvé face à un enfant posant des questions.

Nous sommes informés par notre environnement, et les films que nous regardons et les jouets avec lesquels nous jouons affectent nos enfants, a-t-il déclaré.

Les changements de cheveux et de peau pour les poupées Barbie augmentent la diversité de la marque Mattel élargit à nouveau sa gamme Barbie pour être plus inclusive et afficher «une vision multidimensionnelle de la beauté et de la mode».

Brown ajoute: « Nous devons aider les enfants à avoir une lentille pour les préjugés afin qu’ils puissent détecter les préjugés lorsqu’ils se produisent. Sinon, ils peuvent absorber les stéréotypes qui existent. »

Brown dit que tous les enfants devraient avoir des poupées qui reflètent la diversité.

Segal note qu’il est important de se rappeler que les conversations sur le genre et l’égalité reposent sur un langage approprié – et démarrer une telle conversation dès le plus jeune âge met les enfants sur la bonne voie pour intégrer cela dans leur propre vie.

«Une chose est sûre, les enfants recherchent un modèle principalement chez leurs parents», dit Segal. « Les enfants viennent avec des questions si nous y prêtons attention ou non. »

Les cartes à jouer « Queeng » comportent des personnages multiethniques et les hommes et les femmes sont égaux.

La lecture est une autre façon d’enseigner la diversité à la prochaine génération.

L’Association nationale de l’éducation recommande divers livres tout au long de l’année. Les livres sur la liste de mars incluent « Tiara’s Hat Parade » de Kelly Starling Lyons; « Chaque petite étincelle » de Pablo Cartaya; et « Ils nous ont appelés ennemis » de George Takei, Justin Eisinger et Steven Scott.

Junauda Petrus, auteur du roman pour jeunes adultes « Les étoiles et la noirceur entre elles », est fière d’avoir un livre qui présente des filles noires et queer que tout le monde peut apprécier.

«Mon livre est un livre universel. Je ne pense pas que ce soit plus, pas moins universel que les livres que les gens (disent) sont souvent« grand public »», dit-elle. « En tant qu’écrivain qui centrait l’amour noir et queer dans l’espace des jeunes adultes, les gens se disaient: ‘Oh, hé, à qui est ton livre?' »

Elle se demande si les blancs ou les hétéros auront la même question.

«Il y a une hypothèse sur ce qui peut être raconté et ce qui est accessible», dit-elle. Son instinct lui a dit que des histoires puissantes sont importantes à entendre, quelle que soit son identité.

«J’ai lu une tonne de livres en grandissant là où les écrivains et les personnages n’avaient pas ma vie ou ne reflétaient pas des aspects de qui j’étais», dit-elle. « Et étant juste un gamin noir voulant lire, j’ai tout lu. »

Petrus vit à Minneapolis, non loin de l’endroit où George Floyd est décédé le 25 mai après qu’un policier de Minneapolis s’est agenouillé sur son cou pendant plusieurs minutes alors qu’il était menotté au sol. Les gens ont afflué pour soutenir les écrivains noirs, Petrus inclus, et de petites bibliothèques et boîtes à livres ont vu le jour pour faire prendre conscience de ce que signifie être noir en Amérique.

«J’ai vu comment cela a eu un impact sur mes ventes de livres», dit-elle. « J’ai l’impression qu’il y a certainement un changement, mais je pense que la part de ce changement autour d’un certain type d’optique, par rapport à un véritable engagement en faveur de la transformation, est, vous savez, encore à voir », déclare Petrus.

Les livres et les médias pour enfants devraient refléter des personnes diverses, dit Brown, et les enfants devraient voir ces groupes dans des rôles principaux et pas seulement comme des personnages secondaires.

Elle dit qu’il est également important d’expliquer pourquoi il y a des inégalités. Lorsque les enfants commencent l’école primaire, commencez à participer à des conversations sur les stéréotypes et à être capable de les reconnaître.

Les parents sous-estiment souvent le nombre de préjugés que les enfants ont, dit-elle, et doivent prendre des mesures actives pour les prévenir.

«De nombreux parents, par exemple, pensent:« Je ne dis pas de choses racistes, sexistes ou homophobes, et par conséquent, mon enfant ne sera pas raciste, sexiste ou homophobe », dit Brown. « Mais la réalité est qu’il y a beaucoup de culture qui contient vraiment beaucoup de préjugés, et les enfants absorbent cette culture. »

Si vous voulez élever un enfant qui sera impartial, vous devez jeter les bases appropriées, dit-elle. Les livres, les jouets et les médias peuvent jouer un rôle essentiel.

Et il y a un parcelle à lire là-bas.

