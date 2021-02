Potato Head devient neutre. Qu’est-ce que la neutralité de genre et comment puis-je être plus inclusif?

Capitol Hill a rajeuni le mouvement pour l’inclusion des sexes cette semaine avec sa pression pour l’égalité – tout comme le jouet populaire Potato Head.

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté une extension de la loi sur l’égalité pour interdire la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Bien que l’avenir du projet de loi au Sénat soit incertain, il s’agit de la dernière mesure du Congrès pour mettre en évidence l’inclusivité. Plus tôt cette année, la Chambre a modifié ses règles pour rendre tous les pronoms et relations familiales mentionnés neutres.

Cette semaine également, Hasbro, la société qui fabrique Potato Head, a rendu la marque neutre en termes de genre jeudi en abandonnant le «M.». de son nom. Bien que plus symbolique que substantiel, il témoigne de la pression croissante en faveur de l’inclusivité dans les institutions américaines.

Ces changements interviennent alors qu’un nouveau sondage a révélé que plus d’adultes américains qu’avant s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres.

Selon l’estimation de Gallup, 5,6% d’adultes s’identifient comme LGBT, contre 4,5% en 2017. Cela inclut 1 adulte de génération Z sur 6, ou ceux nés après 1997, ce qui montre que le pays continue de se diversifier.

«Ce que nous voyons est une combinaison de sensibilisation et de mobilisation accrues de la part de nos communautés dans tout le pays», a déclaré Alphonso David, président de Human Rights Campaign, un groupe de défense et de lobbying LGBTQ. « Les gens comprennent que l’égalité est une question gagnante. »

Voici ce que vous devez savoir sur la neutralité de genre, l’utilisation d’un langage non sexiste et comment trouver et fournir un soutien.

Qu’est-ce que la neutralité de genre?

La neutralité de genre utilise un langage – à la fois familièrement et lors de l’élaboration de politiques – qui n’attribue pas de pronoms ou de rôles basés sur le genre ou le sexe.

Cette pratique reconnaît que l’identité de genre est un spectre et si de nombreuses personnes s’identifient comme hommes ou femmes, d’autres ne rentrent pas dans ces catégories. Ils pourraient se décrire comme un peu des deux, l’un plus que l’autre ou ni l’un ni l’autre.

Qu’est-ce qu’un langage non sexiste?

Ceux qui ne s’identifient pas comme hommes ou femmes peuvent choisir de s’identifier le plus souvent comme non binaires. D’autres identifications populaires incluent agender, genderfluid, genderqueer.

Ils rejettent aussi traditionnellement les pronoms «il» et «elle» pour «ils» ou «ze», mais peuvent en choisir plusieurs.

Utiliser des termes neutres et les pronoms que les gens choisissent pour eux-mêmes est important car cela «respecte l’auto-identification», a déclaré David.

« Et la façon dont les gens s’identifient est importante pour la façon dont ils vivent dans le monde », a-t-il poursuivi.

Pour normaliser le partage des pronoms, de nombreuses personnes cisgenres – celles qui ont une identité de genre qui correspond à leur sexe de naissance – incluent la leur dans leurs présentations, leurs biographies sur les réseaux sociaux, leurs signatures de courrier électronique et au-delà.

«La chose la plus importante à faire pour les alliés est de devenir des défenseurs du changement», a déclaré David. «Et nous ne pouvons opérer le changement qu’avec le soutien des alliés.

« Si nous vivons dans une société plus inclusive, dans une culture où nous comprenons et respectons les mêmes valeurs, alors tout le monde devrait être investi pour faire en sorte que ces valeurs soient respectées », a-t-il déclaré.

Quelles sont les ressources disponibles pour soutenir les personnes non binaires et éduquer les alliés?