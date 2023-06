Pot-de-vin ou coïncidence ? Un jury fédéral décidera du sort d’un homme d’affaires politiquement connecté – Shaw Local

CHICAGO – Ce n’était pas tout à fait « où est le boeuf? » mais lorsqu’il est sorti d’un Wendy’s de banlieue avec un collègue législateur par une chaude matinée d’août 2019, le sénateur de l’époque, Terry Link, a posé une question dans le même sens que l’ancien slogan du géant de la restauration rapide.

« Qu’est-ce que ça m’apporte, cependant ? » Link a demandé au représentant de l’État de l’époque, Luis Arroyo, qui lui avait proposé – une fois de plus – de parrainer une législation visant à réglementer les soi-disant machines à loterie, une forme de jeu légalement trouble.

Bien que Link ait assuré à son collègue démocrate que leur conversation était « vous et moi parlons », le vétéran de 24 ans de Springfield portait un fil du FBI dans le cadre d’un accord qu’il avait conclu quelques années plus tôt après avoir été surpris en train de se soustraire à ses impôts. .

Et près de quatre ans plus tard, l’audio capturé par ce fil a été diffusé dans une salle d’audience du palais de justice fédéral Dirksen de Chicago, pièce maîtresse de l’affaire du gouvernement contre James Weiss, un homme d’affaires politiquement connecté accusé d’avoir soudoyé Link et Arroyo.

Le jury a commencé à délibérer jeudi matin après avoir entendu la fin des plaidoiries qui ont débuté mercredi après-midi. Cela est venu après environ quatre jours de témoignages dans l’affaire de 13 témoins, dont Link.

Weiss est accusé d’avoir versé des pots-de-vin à Arroyo pendant près d’un an à compter de novembre 2018 en échange d’Arroyo poussant à la légalisation des machines à tirage au sort, un proche cousin des terminaux de jeux vidéo fortement réglementés qui ont proliféré dans l’Illinois au cours de la dernière décennie. Après les efforts infructueux d’Arroyo au nom de l’industrie des machines à tirage au sort lors de la session de printemps 2019 de l’Assemblée générale, lui et Weiss ont ensuite approché Link cet été-là.

Arroyo a répondu à la question de Link dans le parking de Wendy’s avec une offre « d’un chèque mensuel, d’une allocation mensuelle » pour Link ou quelqu’un d’autre de son choix. Arroyo a fait l’offre après avoir dit à Link qu’il était un consultant rémunéré pour Weiss – quelque chose que Weiss soutient toujours était un arrangement légitime.

L’avocat de Weiss, Ilia Usharovich, a déclaré que le fait que Weiss ait payé les frais de consultation mensuels de 2 500 $ sous forme de chèques est une raison suffisante pour douter qu’il soudoyait Arroyo et Link.

« Si Jimmy voulait soudoyer ces gens, pourquoi ne leur donnerait-il pas simplement de l’argent? » a-t-il demandé au jury dans sa plaidoirie finale. « Les pots-de-vin viennent en espèces parce que vous ne voulez pas de disque. Vous ne voulez pas être assis devant un tribunal fédéral pour expliquer.

Le gouvernement n’est pas d’accord.

« Il peut l’appeler comme il veut », a déclaré le procureur adjoint américain Sean Franzblau au jury lors de ses plaidoiries mercredi. « Il peut s’appeler son consultant, son lobbyiste, son dentiste, son thérapeute – peu importe. Si vous payez de l’argent à un agent public en échange d’un acte officiel, c’est un pot-de-vin.

En septembre 2018, Weiss a incorporé sa société de machines à tirage au sort, Collage LLC, et a commencé à payer Arroyo deux mois plus tard. Weiss est marié à l’ancien représentant de l’État Toni Berrios, D-Chicago, ce qui en fait le gendre de l’ancien patron de longue date du Parti démocrate du comté de Cook, Joe Berrios.

Après s’être associé à Weiss, Arroyo a rapidement commencé à faire pression pour une législation pro-sweepstakes sur les machines à Springfield, selon le témoignage de Link et de deux législateurs qui avaient été impliqués dans la législation sur les jeux d’argent à cette époque. Le représentant de l’État Bob Rita, D-Blue Island, a qualifié le plaidoyer d’Arroyo d' »extrême » et a déclaré qu’il avait même commencé à éviter Arroyo.

Après que Link ait explosé à Arroyo alors que l’horloge tournait à la fin de la session de printemps des législateurs en mai de cette année-là, le gouvernement fédéral a vu une opportunité de renforcer le rôle de Link en tant que témoin coopérant. À la mi-juillet, Link a appelé Arroyo, s’est excusé de lui avoir dit au Sénat de « obtenir le f— hors d’ici » et a suggéré une réunion pour parler de la législation sur les loteries promotionnelles.

La réunion au Highland Park Wendy’s a eu lieu quelques semaines plus tard, où Weiss a plaidé auprès de Link pour la légalisation des machines de loterie. Ces machines, lui et Arroyo l’ont soutenu, aident les petites entreprises qui n’ont pas de permis d’alcool ou qui ne peuvent pas payer les frais de licence requis pour héberger des terminaux de jeux vidéo réglementés par l’État.

C’était au milieu de cette réunion lorsque Link a demandé à parler à Arroyo à l’extérieur pour discuter de ce qu’il y avait dedans pour lui.

Quelques semaines plus tard, Weiss a conduit Arroyo à un restaurant à Skokie pour une deuxième rencontre avec Link. Weiss est resté dans la voiture pendant qu’Arroyo est entré et a remis à Link un dossier contenant la carte de visite de Weiss, un projet de loi pour réglementer les machines de tirage au sort et un chèque de 2 500 $ de Collage LLC que Weiss avait signé avec la ligne du bénéficiaire laissée en blanc.

À l’intérieur du restaurant, Link a dit à Arroyo de se rendre à «Katherine Hunter», qui, selon lui, était une amie. Mais il s’est avéré qu’une telle personne n’a jamais existé; Katherine Hunter était le nom que le FBI avait dit à Link d’utiliser une heure avant sa rencontre avec Arroyo.

Interrogé par des agents du FBI deux mois après cette réunion, Weiss a affirmé que Link avait voulu que Weiss engage Katherine Hunter pour faire pression au nom de Collage à Springfield – il a même dit qu’il avait eu une fois une brève conversation téléphonique avec elle.

« Je connaissais Katherine Hunter. Je lui avais parlé, ou je pensais que c’était elle », a déclaré Weiss aux agents à l’arrière d’un véhicule du FBI lors d’un entretien surprise fin octobre 2019.« Je vous ai dit que je lui avais parlé pendant deux minutes.

Selon Weiss, Arroyo lui avait tendu son téléphone une fois alors qu’ils étaient ensemble à Tavern on Rush, un restaurant du centre-ville de Chicago, et avait indiqué que c’était Hunter qui voulait lui parler de leur arrangement de consultation.

L’avocat de Weiss a demandé au jury de garder l’esprit ouvert sur les coïncidences.

« Il n’y a aucune preuve pour montrer que M. Weiss n’a pas parlé à ce qu’il croyait être une femme nommée Katherine », a déclaré Usharovich dans ses arguments de clôture.

Weiss demandera plus tard à son assistant d’envoyer un contrat de lobbying à Hunter, ainsi qu’un deuxième chèque de 2 500 $. Les articles ont été envoyés à la boîte postale de Link, qu’il utilisait depuis longtemps pour accepter le courrier lié à son comité d’action politique. Mais Weiss a affirmé qu’il ne savait pas que c’était la boîte postale de Link, car c’était la seule adresse qui lui avait été fournie par Arroyo.

Le contrat et le chèque ont été libellés à l’ordre de « Catherine Hunter » – orthographié avec un C au lieu d’un K – un fait qu’Usharovich a utilisé pour semer le doute sur l’implication de Weiss dans le stratagème présumé. Plus tôt dans le procès, les jurés ont entendu un appel sur écoute de septembre 2019 dans lequel Link a rappelé à Arroyo que Katherine était orthographiée « avec un K, pas un C ».

« Cela signifie que M. Arroyo ne communiquait pas avec M. Weiss parce que le deuxième chèque et le contrat étaient libellés à Catherine avec un C », a déclaré Usharovich.

Il a affirmé que Weiss ne savait pas que Katherine Hunter n’était qu’une entité de «passage» pour que Link soit payé, et a cité l’exclusion de Weiss de la deuxième réunion entre Link et Arroyo.

« Ils l’ont tous les deux caché à M. Weiss », a déclaré Usharovich. « S’ils voulaient que M. Weiss le sache, ils l’auraient eu à table. »

Usharovich a également développé le thème que la défense a présenté dans sa déclaration liminaire la semaine dernière, insistant sur le fait que c’est en fait le gouvernement qui a « créé » le pot-de-vin en créant la « Katherine Hunter » fictive et en demandant à Link de solliciter un pot-de-vin d’Arroyo en son nom.

Les avocats du gouvernement, cependant, ont repoussé l’idée que Link avait sollicité un pot-de-vin ; Link lui-même a dit qu’il avait posé la question suggérée par le gouvernement fédéral « dans ses propres mots », et qu’elle était censée être ouverte.

Franzblau a déclaré au jury qu’Arroyo aurait pu offrir à Link n’importe quoi – comme un soutien pour l’un de ses projets de loi – ou rien. Mais au lieu de cela, « Arroyo est passé en mode corruption », a-t-il déclaré.

« Mesdames et messieurs, le gouvernement n’a pas créé le pot-de-vin », a déclaré Franzblau. « Le FBI s’est simplement dirigé vers un stratagème corrompu déjà en place, a donné un petit coup de pouce, et un autre pot-de-vin est tombé. »

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.